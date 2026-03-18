Rendkívüli: eddig példátlan dolog történt az iráni háborúban, már célzottan támadják az olajlétesítményeket – kilőttek az árak

A gyenge oldalon tört ki a forint, a Fed kamatdöntése mutathat irányt a devizapiacon

Tegnap az erős oldalon tört ki a forint. Ma a gyenge oldalra lendülve, a másik irányból törte át a 200 napos mozgóátlagot és a trendvonalat az euró ellenében. Este a Fed kamatdöntése mutathat irányt a devizapiacon.
Faragó József
2026.03.18, 12:40
Frissítve: 2026.03.18, 12:44

Ismétlődő mintázatot mutat a magyar deviza piaca. Tegnap délelőtt egészen szűk sávba szorult a jegyzés, majd ebéd után az erős oldalon tört ki a forint, leszakítva a 200 napos mozgóátlagot és a trendvonalat. Ma délelőtt is szűk sávba szorult a jegyzés, ám ezúttal a déli harangszó idején gyenge oldali kitörést láthattunk. Most az ellenkező oldalról szakította át a mozgóátlagot a jegyzés. Izgalomban nincs hiány a devizapiacon.

Izgalmas mintázatok a devizapiacon / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Ma a gyenge oldalon tört ki a forint

Kedden az euró-forint árfolyama visszatért a 200 napos mozgóátlag alá, mely ezt követően 389,28-nál rövid távú ellenállást képezett. Egyúttal a trendvonalat is letörte, amely 388,80-nál húzódik. A következő fontos támasz 387,40-nál feszült, melynek letörése esetén már a 384-es szintet vehette volna célba a jegyzés.

Szerdán, tőzsdenyitás előtt 387,25 közelébe is leszúrt a jegyzés, vagyis tesztelte a 389,25-os támaszt. Majd 388,3 közelébe szúrt fel. Végül 387,9 közelében nyitott.

Tőzsdenyitást követően, körülbelül

két órán keresztül a 387,4 és 388,4 közti szűk sávban mozgott az euró-forint.

A kereskedési sáv beszűkülése általában közeli kitörésre utal. Igaz, ennek iránya mindig kérdéses. Ezúttal, még a délelőtt folyamán forintgyengülési hullám indult, és 389,6 fölé emelkedett az euró-forint. Más szóval, 

újra a trendvonal és a 200 napos mozgóátlag fölé került a kurzus. 

Este a Fed kamatdöntése mutathat utat a devizapiacon

Az amerikai központi bank márciusi kamatdöntő ülésén 

változatlan (3,50–3,75 százalékos) irányadó célsávra számítanak az elemzők. 

A januári ülés alkalmával, amikor szintén nem változtattak a monetáris kondíciókon, a 12 döntéshozó közül ketten (Stephen Miran és Christopher Waller) az irányadó célsáv 25 bázispontos csökkentésére szavaztak. Utóbbi két döntéshozó várhatóan most is a kamatcsökkentés mellett teszi le a voksát. Az aktuális árazások alapján az idei év során egyetlen 25 bázispontos kamatcsökkentésre kerülhet sor, amire decemberben számítanak a piaci szereplők.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu