A gyenge oldalon tört ki a forint, a Fed kamatdöntése mutathat irányt a devizapiacon

Ismétlődő mintázatot mutat a magyar deviza piaca. Tegnap délelőtt egészen szűk sávba szorult a jegyzés, majd ebéd után az erős oldalon tört ki a forint, leszakítva a 200 napos mozgóátlagot és a trendvonalat. Ma délelőtt is szűk sávba szorult a jegyzés, ám ezúttal a déli harangszó idején gyenge oldali kitörést láthattunk. Most az ellenkező oldalról szakította át a mozgóátlagot a jegyzés. Izgalomban nincs hiány a devizapiacon.

Izgalmas mintázatok a devizapiacon / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Ma a gyenge oldalon tört ki a forint

Kedden az euró-forint árfolyama visszatért a 200 napos mozgóátlag alá, mely ezt követően 389,28-nál rövid távú ellenállást képezett. Egyúttal a trendvonalat is letörte, amely 388,80-nál húzódik. A következő fontos támasz 387,40-nál feszült, melynek letörése esetén már a 384-es szintet vehette volna célba a jegyzés.

Szerdán, tőzsdenyitás előtt 387,25 közelébe is leszúrt a jegyzés, vagyis tesztelte a 389,25-os támaszt. Majd 388,3 közelébe szúrt fel. Végül 387,9 közelében nyitott.

Tőzsdenyitást követően, körülbelül

két órán keresztül a 387,4 és 388,4 közti szűk sávban mozgott az euró-forint.

A kereskedési sáv beszűkülése általában közeli kitörésre utal. Igaz, ennek iránya mindig kérdéses. Ezúttal, még a délelőtt folyamán forintgyengülési hullám indult, és 389,6 fölé emelkedett az euró-forint. Más szóval,