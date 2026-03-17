Valami sokkoló történt hirtelen a forinttal: mint aki letörte láncát
Egész délelőtt egészen szűk sávban mozgott a forint. Ami a parkett hagyomány szerint közeli kitörésre utalhat. Ebéd utánig kellett várni, hogy kitörjön a magyar fizetőeszköz a szunnyadozó devizapiacon. Ennek során az erősödő forint az euró ellenében egy csapással letörte 200 napos mozgóátlagot és a trendvonalat.
Szűk sávba szorult a forint
Délben még arról írtak napi jegyzetükben az Equilor elemzői, hogy viszonylagos nyugalom honol a devizapiacon. Miután a tegnapi kereskedésben a 389,35-nél kirajzolódó 200 napos mozgóátlagot tesztelte vissza az euró-forint jegyzése, mely technikai támaszként szolgált. Onnan indult az emelkedés, de a 391,80-as ellenállás megállította a mozgást.
Ma délelőtt is volt pár 391,91-ig ható felszúrás,
melynek során ezt az ellenállást tesztelte a kurzus. Egyébként ennek áttörése esetén 392,93-nál adódik a következő ellenállás, majd felette 396,35-nél látszik újabb akadály. Mindkettő, egy-egy Fibonacci szint.
Majd egészen szűk sávba szorult az euró-forint,
390,50 és 391,50 között oszcillált a jegyzés.
A beszűkült kereskedési sáv a tőzsdei tapasztalat szerint, a közeli kitörés előjele. Ám ennek iránya mindig kérdéses.
Devizapiaci fordulat: mozgóátlagot és trendvonalat tört a forint
Délután 1 óra után több hullámban meredeken erősödni kezdett a forint. Egyetlen óra alatt 391 fölül 388 közelébe süllyedt az euró-forint.
Másszóval,
3 forint szakadt le az euróból.
Ennek során az erősödő forint:
- letörte a 200 napos mozgóátlagot, 389,35-nél,
- letörte a trendvonalat 388,80-nál,
- s immár a 387,40-nél feszülő 100 százalékos Fibonacci szint a következő technikai megálló.