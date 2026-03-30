Forint: több hullámban gyengült a magyar deviza
Nem sokat időzött az euró-forint a 200 napos mozgóátlagon, melyre kényelmesen rátelepedett a tőzsdenyitás előtt. Hétfőn délelőtt több hullámban határozott forintgyengülés tanúi voltak a piaci szereplők. Ám ez az árfolyammozgás egyelőre nem nyúlt túl a sávhatárokon, ennyiben oldalazásként értékelhető.
Sávozik a forint
Bármily borús is volt a nemzetközi hangulat hétfőn hajnalban , nem indult rosszul a hét a magyar deviza számára. A múlt hetet ugyan a 200 napos mozgóátlag felett zárta a kurzus: ez a támasz 388,76-nál húzódott.
A hétfői nyitás előtt intenzív forinterősödést láthattunk: 390 közeléből 388,76-ig süllyedt a jegyzés,
az euró-forint kurzusa szinte ráült a 200 napos mozgóátlagra.
Ám még a tőzsdeharang előtt fordult a kurzus, s 389,1 közelében nyitott az euró-forint.
A délelőtti kereskedésben több hullámban 390,4 közelébe emelkedett az árfolyam. Ahonnan korrekció indult, s
389,75 közelében hallgatta a déli harangszót a kurzus.
A technikai képet nézve azt láthatjuk:
- a 200 napos mozgóátlag szignifikáns áttörése esetén 391,80-nál adódna a következő fontos ellenállási szint,
- míg alul 387,40-nél feszül a következő támasz.
Az Equilor elemzői déli jegyzetükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a Bollinger-szalagok szűkülni kezdtek, mely arra utal, hogy
1-2 héten belül nagyobb mozgás indulhat.
Vegyes képet mutattak a hétfőn reggel kiadott februári külkereskedelmi adatok, különösen az export teljesítménye maradt el a korábbitól. Az import azonban erőteljesebben bővült, ami rontotta az egyenleget. A külkereskedelem ennek ellenére továbbra is többlettel zárt.
A hét második felében
az eurózóna inflációs adatai adhatnak impulzust
a devizapiacoknak, amennyiben átrajzolhatják a kamatvárakozásokat.