Forint: több hullámban gyengült a magyar deviza

Nem sokat időzött az euró-forint a 200 napos mozgóátlagon, melyre kényelmesen rátelepedett a tőzsdenyitás előtt. Hétfőn délelőtt több hullámban határozott forintgyengülés tanúi voltak a piaci szereplők. Ám ez az árfolyammozgás egyelőre nem nyúlt túl a sávhatárokon, ennyiben oldalazásként értékelhető.

Gyengül a forint / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Sávozik a forint

Bármily borús is volt a nemzetközi hangulat hétfőn hajnalban , nem indult rosszul a hét a magyar deviza számára. A múlt hetet ugyan a 200 napos mozgóátlag felett zárta a kurzus: ez a támasz 388,76-nál húzódott.

A hétfői nyitás előtt intenzív forinterősödést láthattunk: 390 közeléből 388,76-ig süllyedt a jegyzés,

az euró-forint kurzusa szinte ráült a 200 napos mozgóátlagra.

Ám még a tőzsdeharang előtt fordult a kurzus, s 389,1 közelében nyitott az euró-forint.

A délelőtti kereskedésben több hullámban 390,4 közelébe emelkedett az árfolyam. Ahonnan korrekció indult, s

389,75 közelében hallgatta a déli harangszót a kurzus.

A technikai képet nézve azt láthatjuk:

a 200 napos mozgóátlag szignifikáns áttörése esetén 391,80-nál adódna a következő fontos ellenállási szint,

míg alul 387,40-nél feszül a következő támasz.

Az Equilor elemzői déli jegyzetükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a Bollinger-szalagok szűkülni kezdtek, mely arra utal, hogy