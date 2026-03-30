Forint: több hullámban gyengült a magyar deviza

Továbbra is a 200 napos mozgóátlag közelében mozog a forint. Bő 1 forintos sávban oldalazik a magyar deviza az euróval szemben. Egy-két héten belül indulhat nagyobb mozgás a technikai kép alapján.
2026.03.30, 12:57
Frissítve: 2026.03.30, 13:05

Nem sokat időzött az euró-forint a 200 napos mozgóátlagon, melyre kényelmesen rátelepedett a tőzsdenyitás előtt. Hétfőn délelőtt több hullámban határozott forintgyengülés tanúi voltak a piaci szereplők. Ám ez az árfolyammozgás egyelőre nem nyúlt túl a sávhatárokon, ennyiben oldalazásként értékelhető.

Sávozik a forint

Bármily borús is volt a nemzetközi hangulat hétfőn hajnalban , nem indult rosszul a hét a magyar deviza számára. A múlt hetet ugyan a 200 napos mozgóátlag felett zárta a kurzus: ez a támasz 388,76-nál húzódott. 

A hétfői nyitás előtt intenzív forinterősödést láthattunk: 390 közeléből 388,76-ig süllyedt a jegyzés,

az euró-forint kurzusa szinte ráült a 200 napos mozgóátlagra.

Ám még a tőzsdeharang előtt fordult a kurzus, s 389,1 közelében nyitott az euró-forint.

A délelőtti kereskedésben több hullámban 390,4 közelébe emelkedett az árfolyam. Ahonnan korrekció indult, s 

389,75 közelében hallgatta a déli harangszót a kurzus. 

A technikai képet nézve azt láthatjuk:

  • a 200 napos mozgóátlag szignifikáns áttörése esetén 391,80-nál adódna a következő fontos ellenállási szint,
  • míg alul 387,40-nél feszül a következő támasz.

Az Equilor elemzői déli jegyzetükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a Bollinger-szalagok szűkülni kezdtek, mely arra utal, hogy 

1-2 héten belül nagyobb mozgás indulhat.  

Vegyes képet mutattak a hétfőn reggel kiadott februári külkereskedelmi adatok, különösen az export teljesítménye maradt el a korábbitól. Az import azonban erőteljesebben bővült, ami rontotta az egyenleget. A külkereskedelem ennek ellenére továbbra is többlettel zárt.

A hét második felében 

az eurózóna inflációs adatai adhatnak impulzust

a devizapiacoknak, amennyiben átrajzolhatják a kamatvárakozásokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
