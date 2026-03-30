Nem az igazi, de tartja magát a külkereskedelem: romló számok mellett is többlettel zárt

Februárban 665 millió eurós (mintegy 252 milliárd forintos) többlettel zárt a magyar külkereskedelem, ugyanakkor az egyenleg jelentősen romlott az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal 2026. március 30-án közzétett adatai szerint a kivitel volumene csökkent, miközben a behozatal érdemben nőtt, ami egyre nagyobb nyomást helyez az egyensúlyra.

2026 februárban a kivitel értéke 12,7 milliárd euró (4805 milliárd forint), a behozatalé 12,0 milliárd euró (4554 milliárd forint) volt. Euróban számolva az export értéke 2,6 százalékkal, az importé 5,9 százalékkal nőtt éves összevetésben. Ugyanakkor volumenben már kedvezőtlenebb a kép: naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 2,3 százalékkal csökkent, míg a behozatalé 6,7 százalékkal bővült.

Az egyenleg romlását jól mutatja, hogy a többlet 342 millió euróval lett alacsonyabb az előző év azonos hónapjához képest. A külkereskedelmi árak alakulása közben vegyes képet mutatott:

a kivitel árszínvonala 1,3 százalékkal,

a behozatalé 6,9 százalékkal csökkent,

6,9 százalékkal csökkent, ami összességében 5,9 százalékos cserearány-javulást eredményezett.

A forint az euróhoz viszonyítva 6,1 százalékkal, a dollárhoz képest 17 százalékkal erősödött.

Az árufőcsoportok közül a gépek és szállítóeszközök forgalma emelkedett: exportvolumenük 2,5 százalékkal, importvolumenük 19 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a feldolgozott termékeknél jelentős visszaesés látható, a kivitel volumene 11 százalékkal, a behozatalé 2,1 százalékkal csökkent. Az energiahordozók exportja 3,3 százalékkal, importja 5,0 százalékkal mérséklődött, míg az élelmiszerek, italok és dohány kivitele 2,8 százalékkal, behozatala 2,4 százalékkal esett vissza.

Földrajzi bontásban az Európai Unióval folytatott kereskedelem visszaesést mutatott: az export volumene 3,4 százalékkal, az importé 0,4 százalékkal csökkent. Az uniós relációban ugyanakkor 1279 millió eurós aktívum keletkezett, ami 29 millió eurós javulást jelent. Ezzel szemben az EU-n kívüli országok esetében a kivitel volumene 1,8 százalékkal, a behozatalé 18 százalékkal nőtt, miközben az egyenleg 371 millió euróval romlott, és 614 millió eurós hiány alakult ki.