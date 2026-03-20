Frankfurtban robbantott a német hadiipari cég – jól járt, aki korán beszállt a részvénybe

Erős árfolyamemelkedéssel debütált pénteken a frankfurti tőzsdén a német hadiipari beszállító Vincorion. A tőzsdén jegyzett hadiipari részvények átlag feletti teljesítményt mutatnak Frankfurtban.

A vállalat részvényeinek bevezető árfolyamát 19,30 eurón állapították meg, ami jelentősen meghaladja a 17 eurós kibocsátási árat; a papírok röviddel később 19,85 euróig emelkedtek.

A mintegy 900 főt foglalkoztató Vincorion 2025-ben 240 millió eurós árbevételt ért el, miközben rendelésállománya az év elején elérte az 1,1 milliárd eurót. A vállalat mechatronikai rendszereket, generátorokat és energetikai megoldásokat gyárt, amelyeket egyebek mellett harckocsikban és légvédelmi rendszerekben alkalmaznak. A cég 2022-ig a Jenoptik technológiai csoporthoz tartozott.

A német hadiipar az ukrajnai háború kezdete óta dinamikus növekedési pályára állt, amit a fegyverek és védelmi eszközök iránti megugró kereslet hajt. Ez a befektetők számára is vonzóvá tette az ágazatot, amit a tőzsdei teljesítmények is tükröznek.

Száguldanak a német hadiipari részvények az ukrajnai háború kitörése óta

A szektor vezető vállalata, a Rheinmetall az elmúlt években rekordokat döntött árbevételben, rendelésállományban és eredményben egyaránt. A társaság 2030-ig 50 milliárd euróra kívánja növelni forgalmát, miközben részvényárfolyama a háború előtti 100 euró alatti szintről 1500 euró fölé emelkedett, bár az utóbbi hónapokban korrekció volt tapasztalható.

Hasonlóan erős növekedést mutat a hajtóműveket gyártó Renk, amely 2025-ben 1,4 milliárd eurós árbevételt és 6,7 milliárd eurós rendelésállományt ért el.

A Hensoldt védelmi elektronikai vállalat részvényei az ukrajnai háború kezdete óta mintegy hatszorosukra nőttek a NATO-országok fegyverkezésének felgyorsulása nyomán.

A tengerészeti hadiiparban a Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) is rekord rendelésállományról számolt be, míg a kisebb szereplők - például a nemrég tőzsdére lépett Gabler - szintén profitálnak a megnövekedett keresletből.

A következő jelentős hadiipari részvénykibocsátás a KNDS lehet, amely még idén tervezi tőzsdei bevezetését. A német-francia tulajdonú vállalat harckocsikat, tüzérségi és légvédelmi rendszereket gyárt.