Rendkívüli: eddig példátlan dolog történt az iráni háborúban, már célzottan támadják az olajlétesítményeket – kilőttek az árak

Eddig elkerülték az olajipari létesítmények közvetlen támadását a harcoló felek. Az iráni háború még jobban elfajul, kilőtt az olajár. Célkeresztbe került az olajipar is az iráni háborúban, az eszkaláció újabb és újabb szintjeire érnek el a harcok.
K. B. G.
2026.03.18, 14:42
Frissítve: 2026.03.18, 15:29

Csúnyán elfajulni látszik az iráni háború, miután Teherán közölte, hogy az amerikaiak vagy izraeliek támadást indítottak az ország olaj- és gázipari létesítményei ellen. Válaszul az iráni Forradalmi Gárda több, a térségben található olajipari létesítmény elhagyására szólította fel az ott dolgozókat.

Egyre jobban kiszélesedik az iráni háború / Fotó: AFP

Az olajipar eddig nem került célkeresztbe az iráni háborúban

Bár az energetikai szektor létesítményei eddig is szenvedtek el károkat, azt főként elfogott rakéták és drónok lezuhanó törmeléke okozta, a létesítmények eddig nem szerepeltek kifejezetten a célkeresztben. Az iráni gázmező elleni támadás és a várható válaszcsapások így új fejezetet nyithatnak a háborúban, amikor már nemcsak az olaj áramlását akadályozza a Hormuzi-szoros lezárása, de az iparág maga is célponttá válik. 

Az olajlétesítmények elleni támadások tovább erősítik ugyanis a kibontakozó energiaválsággal kapcsolatos félelmeket.

Az iráni Dél-Parsz mező elleni izraeli támadást Katar is elítélte, mondván, az energialétesítmények elleni támadások a globális energiabiztonságot veszélyeztetik. A világ legnagyobb gázmezője elleni támadás után a Bloomberg összefoglalója szerint Irán számos létesítményre, köztük olajfinomítókra, gázmezőkre és más célpontokra adott ki evakuációs parancsot.

A piacok azonnal reagáltak a példátlan eszkalációra

A piaci reakció is tükrözi az eszkaláció jelentőségét, a korábban a tegnapi záróár környékkén mozgó Brent olajár rögtön több mint 4 százalékot ugrott és átlépte a 108 dolláros szintet, a nap elején még esést mutató TTF-gázár 5 százalékot emelkedett, lefordultak a harmadik napja emelkedő európai tőzsdék, zuhanásnak indult az arany és az ezüst ára is.

Szemben a korábbi, az energiatermelő létesítményekben többé-kevésbé véletlenül keletkezett károkkal, azok célkeresztbe kerülése súlyos, akár hónapokig tartó szünetet is okozó károkkal fenyeget. A közel-keleti olaj- és gáztermelés vagy épp a finomítók hosszú ideig tartó leállása még közelebb hozza egy olajválság kialakulását, melynek következményei beláthatatlanok lehetnek. A további eszkaláció pedig arra is utal, hogy 

nincs napirenden egy tűzszünet kérdése, így a Hormuzi-szoros blokádjának feloldása sem várható a közeljövőben.

A háború eldurvulása a forint számára sem jó hír, a magyar fizetőeszköz is azonnal gyengülni kezdett a dollárral és az euróval szemben is. Délután fél három körül az euró/forint árfolyam átlépte a 392-es szintet, noha reggel még 388 alá is bekúszott az árfolyam, míg egy dollárért már több mint 340 forintot kellett adni. Mivel Magyarország energiaigénye jelentős részét importból fedezi, és a hasonló helyzetekben a feltörekvő piaci devizákból menekülnek a befektetők, 

a magyar devizát kettős csapás érte.

A támadás hatására a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX is esésnek indult, a 124 400 pont körüli napon belüli csúcsról 122 800 pont közelébe gyengült, mielőtt stabilizálódott volna.

