Nekiment az uniós kormányoknak az IMF: a hírhedt szervezet szerint túl sokat segítenek az embereknek az energiaválság ellen

Az Európai Unió legtöbb országa nem fogadta meg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tanácsát, hogy az üzemanyagok adójának csökkentését és más, az energiaválság kezelésére tett lépéseit célzottan hajtsa végre, noha ezzel veszélyes piaci reakciókat idézhetnek elő.

Az energiaválság kezelését csak célzottan érdemes megtennia az IMF szerint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mindenkinek segítenek a kormányok, ez azonban drága

Az IMF kutatása szerint az energiaválságra adott válaszok kétharmada az unióban nem volt célzott, noha mind a nemzetközi hitelező, mind Brüsszel arra intette a kormányokat, hogy ideiglenes és célzott lépéseket tegyenek.

Ezek visszafordítása ugyanis politikailag nehéznek bizonyulhat, miközbena kötségek az idő múlásával egyre nagyobbra nőhetnek.

Alfred Kammer, az IMF európai részlegének vezetője a Financial Timesnak arról beszélt, hogy az uniós kormányok nem tanultak az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázióból, amikor sok ország tett lépéseket az energiaárak elszabadulkása ellen. A szakember szerint azonban nem mindenhol áll rendelkezésre az ezt segítő fiskális tér. Véleménye szerint ideje elkezdeni azt a párbeszédet, hogy az általános lépések mennyire drága módját jelentik az adóbevételek felhasználásának, miközben arra máshol is szükség lenne.

A hitelpiacok megbüntethetik az energiaválsággal küzdő kormányokat

A finanszírozási költségek már most is az eurózóna egyes országaiban több éves csúcsra értek az iráni háború kezdete óta, hiszen a befektetők is aggódnak az energiaársokk költségvetési hatásai miatt. A közel-keleti válság hatásaitól természetesen a kormányok világszerte igyekeznek megvédeni a háztatrtásokat és a vállalkozásokat, így például Németország a dízel adóját csökkentette két hónapra, Spanyolország pedig 3,5 milliárd euró áfát enged el az energián. Olaszországban szintén csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját.

Az elmúlt évek sorozatos válságai miatt azonban az uniós gazdaságok költségvetései törékeny helyzetben vannak.

Kammer is arról beszélt, hogy egyes országok nem képesek ezeket a lépéseket fenntartani, ha máshol nem kompenzálják a kiadásokat, ami a kötvénypiacra is kihatással lehet. Olaszország, Franciaország, Belgium és Görögország az eurózóna legeladósodottabb országai a valutalap szerint.