Zelenszkijnél kezd elpattanni a cérna: állítólag elfogyott a türelme Trumppal szemben, nyíltan az elnök ellen fordult

Nagyot fordult a világ az elmúlt hónapokban: míg alig több mint két hónapja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elsőként támogatta az Egyesült Államok iráni háborúját, addig mára nyíltan kritizálja az amerikai külpolitikát.

Ukrajnának szüksége van az amerikaiakra, de elfogyott a türelem

A látványos változás akkor érkezik, amikor ismét a feszültség uralja az amerikai-ukrán viszonyt, miközben Washington figyelmét az iráni háború és az annak lezárását célzó tárgyalások kötik le – írja a Kyiv Independent. A kijevi tisztviselőket zavarják a nyilvános amerikai üzenetek, a fegyverszállításokat övező bizonytalanság és a megszegett ígéretek is.

A lapnak nyilatkozó egyik vezető tisztviselő szerint világos, hogy kivel van dolguk és a nyilvánvalóan nehéz helyzet sem segíti a pozitív légkör kialakulását.

Bár a tisztviselők nem beszélnek törésről, a bizalom hiányát egyre nehezebben leplezik.

Zelenszkijt sokan úgy írják le, mint aki kötélidegekkel tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel, ami hónapokig visszafogottságot is jelentett.

Ennek egyik jele volt decemberben, amikor az ukrán és az amerikai elnök találkozóján, mely az orosz-ukrán béketárgyalások felélesztését szolgálta, Zelenszkij csak egy mosolyt kapott, miközben Trump arról beszélt, hogy Oroszország szeretné látni Ukrajna sikerét. Az ameriai elnök egyebek mellett arról beszélt, hogy orosz kollégája Vlagyimir Putyin milyen nagylelkűen kívánja Ukrajna sikerét, noha közben folytatódtak az ukrán polgári infrastruktúra elleni orosz támadások.

Ez a pillanat azóta is gyakran illusztrálja, hogy Ukrajna hogyan próbált meg óvatosan egyeztetni Washingtonnal, lenyelve büszkeségét és csak akkor ellenkezni nyilvánosan, ha arra feltétlen szükség volt. Azóta Zelenszkij már nyíltan is kritizálta Trump követeit, amiért azok csak Moszkvába látogattak el, de Kijevbe nem, mondván ez tiszteletlenség.