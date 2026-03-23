Kinyitják a pénzcsapot az olajcégek: brutális pénzeket osztanak vissza – az egész régióban egyedülálló a Mol ajánlata

A régiós olajcégek között is vonzónak számít a Mol előző héten bejelentett osztalékjavaslata. A magyar olajipari vállalat részvényenként 300 forintra emelt osztaléka a legmagasabb hozamot kínálja a térségünkben.

A Mol osztalékhozama a legmagasabb a régiós olajcégek közül / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A régiós versenytársak az olajszektorra jellemzően egyébként is a bőkezű kifizetők közé tartoznak, tehát a magyar olajtársaság kifejezetten erős mezőnyben áll az élen az osztalékversenyben.

Nem kellett csalódniuk a Mol részvényeseinek az idei osztalékot illetően, az olajcég a bizonytalan piaci környezetben elért, rekordközeli 2025-ös eredményéből ugyanis 241,2 milliárd forintot fizet ki részvényesi juttatásként a befektetőinek.

Ez egy részvényre vetítve 300 forint, ami 9,1 százalékkal magasabb a tavaly kifizetett összegnél.

A kifizetés az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is két részletből áll össze:

a 180 forintra emelt alaposztalékból,

amelyet 120 forint rendkívüli osztalék egészít ki.

A Mol-részvények múlt pénteki záróára alapján ez 7,7 százalékos osztalékhozamot jelent.

Az igazgatóság osztalékjavaslatát április 10-én, a Mol éves rendes közgyűlésén fogadhatják el a részvényesek, a kifizetésre pedig a hagyományoknak megfelelően a nyáron kerülhet sor.

Bőkezűen fizetnek a régiós olajcégek

A régiós szektortárak közül is egyre többen teszik meg osztalékjavaslatukat, az eddig nyilvánosságra hozott vállalati tervek szerint a Mol a legnagyvonalúbb kifizetők közé tartozhat idén is.

Az osztrák OMV 4,4 eurót tervez visszaosztani 2025-ben megtermelt eredményéből, ami az aktuális részvényárfolyam alapján egy hajszálnyival marad csak el a magyar olajtársaság osztalékhozamától. A nyugati rivális ajánlata csupán az euróban érkező kifizetés miatt lehet vonzóbb a Mol juttatásával szemben.