Kinyitják a pénzcsapot az olajcégek: brutális pénzeket osztanak vissza – az egész régióban egyedülálló a Mol ajánlata
A régiós olajcégek között is vonzónak számít a Mol előző héten bejelentett osztalékjavaslata. A magyar olajipari vállalat részvényenként 300 forintra emelt osztaléka a legmagasabb hozamot kínálja a térségünkben.
A régiós versenytársak az olajszektorra jellemzően egyébként is a bőkezű kifizetők közé tartoznak, tehát a magyar olajtársaság kifejezetten erős mezőnyben áll az élen az osztalékversenyben.
Emeli a tétet a Mol, brutális pénzt fizet ki idén
Nem kellett csalódniuk a Mol részvényeseinek az idei osztalékot illetően, az olajcég a bizonytalan piaci környezetben elért, rekordközeli 2025-ös eredményéből ugyanis 241,2 milliárd forintot fizet ki részvényesi juttatásként a befektetőinek.
Ez egy részvényre vetítve 300 forint, ami 9,1 százalékkal magasabb a tavaly kifizetett összegnél.
A kifizetés az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is két részletből áll össze:
- a 180 forintra emelt alaposztalékból,
- amelyet 120 forint rendkívüli osztalék egészít ki.
A Mol-részvények múlt pénteki záróára alapján ez 7,7 százalékos osztalékhozamot jelent.
Az igazgatóság osztalékjavaslatát április 10-én, a Mol éves rendes közgyűlésén fogadhatják el a részvényesek, a kifizetésre pedig a hagyományoknak megfelelően a nyáron kerülhet sor.
Bőkezűen fizetnek a régiós olajcégek
A régiós szektortárak közül is egyre többen teszik meg osztalékjavaslatukat, az eddig nyilvánosságra hozott vállalati tervek szerint a Mol a legnagyvonalúbb kifizetők közé tartozhat idén is.
Az osztrák OMV 4,4 eurót tervez visszaosztani 2025-ben megtermelt eredményéből, ami az aktuális részvényárfolyam alapján egy hajszálnyival marad csak el a magyar olajtársaság osztalékhozamától. A nyugati rivális ajánlata csupán az euróban érkező kifizetés miatt lehet vonzóbb a Mol juttatásával szemben.
Az osztrák energiaóriás román leánycége, az OMV Petrom részvényei az előbbieknél jóval szerényebb, 5,8 százalékos hozammal forognak a menedzsment által javasolt, 0,058 lej részvényenkénti osztalék alapján.
A török Tupras ebben a mezőnyben középutasnak számít a 6,8 százalékos osztalékhozamával. A négy finomítójában évi 30 millió tonna kőolaj feldolgozására képes izmiti központú vállalat 17,1 lírát fizet ki minden törzsrészvénye után.
Az Orlen és a Petrol később fedi fel lapjait, de megéri kivárni
Összeállításunkban nem szerepel a szlovén Petrol és a lengyel Orlen, mivel a két társaság egyelőre nem tette közzé osztalékjavaslatát.
A ljubljanai székhelyű Petrol befektetőinek van okuk a bizakodásra, a cég ugyanis az elmúlt húsz évben folyamatosan emelte vagy legalább szinten tartotta a részvényesi juttatás mértékét, tavaly pedig 2,1 eurót osztott vissza. 2025 első kilenc hónapjában 10 százalékos eredménybővülésről és 135,8 millió eurós adózott nyereségről számolt be.
A társaság vezetése április 10-én közli egész éves pénzügyi teljesítményének adatait, és ekkor tesz majd ajánlatot az eredmény felhasználására és a fizetendő osztalék mértékére is.
Az Orlen részvényesei is dörzsölhetik a tenyerüket. Noha hivatalos osztalékjavaslat még itt sincs, a lengyel olajipari vállalat is remek évet tudhat maga mögött. Profitja több mint négyszeresére, 2,65 milliárd euróra hízott a 2024-es 622 millió euróról, ami 2,26 eurós részvényenkénti eredményt jelent.
A vállalat kiszámítható hosszú távú osztalékpolitikát folytat, amelynek alapján évi 0,15 zlotyval emeli a kifizetés mértékét. A 2025-ös, 4,5 zlotys részvényenkénti osztalék alapján tehát legalább 4,65 zloty kifizetés borítékolhatónak tűnik.
Az érvényben lévő osztalékpolitika ennél magasabb osztalék kifizetését is lehetővé teszi, az adott év – a finanszírozási költségekkel csökkentett – működési cash flow-jának legfeljebb 25 százalékát fordíthatja erre.
Nem csak az osztalék szól a régiós olajcégek mellett
Idén eddig kifizetődőnek tűnik az olajszektorba fektetni, az iráni háborús események és a nyomukban egekbe szökő olajárak is erős hátszelet adtak az ágazat képviselőinek. A régiós olajcégek többsége is jókora árfolyamnyereséget szállított szűk három hónap alatt. Az éllovas Tupras 48 százalékot menetelt, a Mol részvényei 32 százalékot raliztak az év eleje óta, és pontosan ekkora felértékelődésen mentek át az Orlen papírjai is. Az OMV 19 százalékkal drágult, az OMV Petrom árfolyama stagnál, a Petrol kurzusa pedig 3 százalékkal ereszkedett.