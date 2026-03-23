Deviza
EUR/HUF388,35 -1,17% USD/HUF334,78 -1,47% GBP/HUF449,24 -0,85% CHF/HUF425,89 -1,28% PLN/HUF91,19 -0,83% RON/HUF76,25 -1,24% CZK/HUF15,89 -0,99% EUR/HUF388,35 -1,17% USD/HUF334,78 -1,47% GBP/HUF449,24 -0,85% CHF/HUF425,89 -1,28% PLN/HUF91,19 -0,83% RON/HUF76,25 -1,24% CZK/HUF15,89 -0,99%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 683,72 +0,47% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 890 -0,67% OTP36 500 +1,51% RICHTER11 720 -0,17% OPUS485 -2,16% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 770 -2,52% BUMIX9 159,46 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 558,71 +0,89% BUX122 683,72 +0,47% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 890 -0,67% OTP36 500 +1,51% RICHTER11 720 -0,17% OPUS485 -2,16% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 770 -2,52% BUMIX9 159,46 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 558,71 +0,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
osztalék
Orlen
OMV
tőzsde
Mol
olajcégek

Kinyitják a pénzcsapot az olajcégek: brutális pénzeket osztanak vissza – az egész régióban egyedülálló a Mol ajánlata

Régiós összevetésben a legbőkezűbb osztalékot kínálja a magyar olajtársaság. A Mol 7,7 százalékos osztalékhozamával csak az OMV veszi fel a versenyt, de az egész szektorban nagyvonalú részvényesi juttatásokra van kilátás idén.
K. T.
2026.03.23, 14:45
Frissítve: 2026.03.23, 15:44

A régiós olajcégek között is vonzónak számít a Mol előző héten bejelentett osztalékjavaslata. A magyar olajipari vállalat részvényenként 300 forintra emelt osztaléka a legmagasabb hozamot kínálja a térségünkben.

A Mol osztalékhozama a legmagasabb a régiós olajcégek közül / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A régiós versenytársak az olajszektorra jellemzően egyébként is a bőkezű kifizetők közé tartoznak, tehát a magyar olajtársaság kifejezetten erős mezőnyben áll az élen az osztalékversenyben.

Emeli a tétet a Mol, brutális pénzt fizet ki idén

Nem kellett csalódniuk a Mol részvényeseinek az idei osztalékot illetően, az olajcég a bizonytalan piaci környezetben elért, rekordközeli 2025-ös eredményéből ugyanis 241,2 milliárd forintot fizet ki részvényesi juttatásként a befektetőinek.

Ez egy részvényre vetítve 300 forint, ami 9,1 százalékkal magasabb a tavaly kifizetett összegnél.

A kifizetés az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is két részletből áll össze: 

  • a 180 forintra emelt alaposztalékból, 
  • amelyet 120 forint rendkívüli osztalék egészít ki.

A Mol-részvények múlt pénteki záróára alapján ez 7,7 százalékos osztalékhozamot jelent.

Az igazgatóság osztalékjavaslatát április 10-én, a Mol éves rendes közgyűlésén fogadhatják el a részvényesek, a kifizetésre pedig a hagyományoknak megfelelően a nyáron kerülhet sor.

Bőkezűen fizetnek a régiós olajcégek

A régiós szektortárak közül is egyre többen teszik meg osztalékjavaslatukat, az eddig nyilvánosságra hozott vállalati tervek szerint a Mol a legnagyvonalúbb kifizetők közé tartozhat idén is.

Az osztrák OMV 4,4 eurót tervez visszaosztani 2025-ben megtermelt eredményéből, ami az aktuális részvényárfolyam alapján egy hajszálnyival marad csak el a magyar olajtársaság osztalékhozamától. A nyugati rivális ajánlata csupán az euróban érkező kifizetés miatt lehet vonzóbb a Mol juttatásával szemben.

 MOL részvény
MOL részvény16:30:08
Árfolyam: 3 896 HUF -20 / -0,51 %
Forgalom: 1 791 800 360 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az osztrák energiaóriás román leánycége, az OMV Petrom részvényei az előbbieknél jóval szerényebb, 5,8 százalékos hozammal forognak a menedzsment által javasolt, 0,058 lej részvényenkénti osztalék alapján.

A török Tupras ebben a mezőnyben középutasnak számít a 6,8 százalékos osztalékhozamával. A négy finomítójában évi 30 millió tonna kőolaj feldolgozására képes izmiti központú vállalat 17,1 lírát fizet ki minden törzsrészvénye után.

Az Orlen és a Petrol később fedi fel lapjait, de megéri kivárni

Összeállításunkban nem szerepel a szlovén Petrol és a lengyel Orlen, mivel a két társaság egyelőre nem tette közzé osztalékjavaslatát.

A ljubljanai székhelyű Petrol befektetőinek van okuk a bizakodásra, a cég ugyanis az elmúlt húsz évben folyamatosan emelte vagy legalább szinten tartotta a részvényesi juttatás mértékét, tavaly pedig 2,1 eurót osztott vissza. 2025 első kilenc hónapjában 10 százalékos eredménybővülésről és 135,8 millió eurós adózott nyereségről számolt be.

A társaság vezetése április 10-én közli egész éves pénzügyi teljesítményének adatait, és ekkor tesz majd ajánlatot az eredmény felhasználására és a fizetendő osztalék mértékére is.

 

Az Orlen részvényesei is dörzsölhetik a tenyerüket. Noha hivatalos osztalékjavaslat még itt sincs, a lengyel olajipari vállalat is remek évet tudhat maga mögött. Profitja több mint négyszeresére, 2,65 milliárd euróra hízott a 2024-es 622 millió euróról, ami 2,26 eurós részvényenkénti eredményt jelent.

A vállalat kiszámítható hosszú távú osztalékpolitikát folytat, amelynek alapján évi 0,15 zlotyval emeli a kifizetés mértékét. A 2025-ös, 4,5 zlotys részvényenkénti osztalék alapján tehát legalább 4,65 zloty kifizetés borítékolhatónak tűnik.

Az érvényben lévő osztalékpolitika ennél magasabb osztalék kifizetését is lehetővé teszi, az adott év  – a finanszírozási költségekkel csökkentett – működési cash flow-jának legfeljebb 25 százalékát fordíthatja erre.

Nem csak az osztalék szól a régiós olajcégek mellett

Idén eddig kifizetődőnek tűnik az olajszektorba fektetni, az iráni háborús események és a nyomukban egekbe szökő olajárak is erős hátszelet adtak az ágazat képviselőinek. A régiós olajcégek többsége is jókora árfolyamnyereséget szállított szűk három hónap alatt. Az éllovas Tupras 48 százalékot menetelt, a Mol részvényei 32 százalékot raliztak az év eleje óta, és pontosan ekkora felértékelődésen mentek át az Orlen papírjai is. Az OMV 19 százalékkal drágult, az OMV Petrom árfolyama stagnál, a Petrol kurzusa pedig 3 százalékkal ereszkedett.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
