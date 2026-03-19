Itt a várva várt döntés, brutális pénzt fizet ki a Mol, ennyi lesz az osztalék – április 10-én cseng a kassza

A Mol igazgatósága részvényenként 180 forint alaposztalék és 120 forint körüli rendkívüli osztalék, így együttesen körülbelül 300 forint részvényenkénti osztalék fizetését javasolja a közgyűlésnek, ami 9,1 százalékkal haladja meg a tavalyit – közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön.

Itt a várva várt döntés, brutális pénzt fizet ki a Mol, ennyi lesz az osztalék / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kiemelték, az igazgatóság javasolja, hogy a Mol összesen 241 milliárd 196 millió 528 ezer 700 forint osztalékot fizessen ki.

Az összeg megállapításánál figyelembe vették a 2025-ös eredményt, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket és a külső piaci környezetet övező bizonytalanságot, különös tekintettel a makrogazdasági fejleményekre, valamint a szabályozási intézkedésekre. A tájékoztatás szerint a pontos részvényenkénti osztalék meghatározása a fordulónapot megelőzően forgalomban lévő részvénydarabszám alapján történik a sajátrészvény-állomány figyelembevételével.

A társaság az éves közgyűlést április 10-én tartja Budapesten. A közzétett közgyűlési dokumentumok szerint a Mol csoport tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 1186 milliárd forint (3,369 milliárd dollár) volt 2025-ben, 6, illetve 10 százalékkal haladta meg az előző évit. Az értékesítés nettó árbevétele 2025-ben 5 százalékkal, 8696,3 milliárd forintra csökkent, dollárban számítva 2 százalékkal mérséklődött, 24,7 milliárd dollárt tett ki. A

Az eredményeket támogatta az átlagosan hordónként 1,6 dollárral magasabb finomítói árrés, az upstream termelés növekedése, valamint a fogyasztói szolgáltatások üzletág folyamatos organikus profitbővülése. Ugyanakkor az olajárkörnyezet, a petrolkémiai piac romlása és a Dunai Finomító év végi tűzesete miatti kapacitáscsökkenés negatívan hatott az eredményekre - áll a közgyűlési beszámoló tervezetében.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a magyar bíróság döntése szerint Magyarország nem veszi figyelembe a horvát bíróság Hernádi Zsolt ellen hozott jogerős ítéleteit. A Mol-vezér szerint ez újabb mérföldkő az ellene és a cége ellen elkövetett igazságtalanságok korrigálásában. Erre válaszul azonban a horvát igazságügyi miniszter megfenyegette az üzletembert.