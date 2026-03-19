EUR/HUF390,78 -0,7% USD/HUF337,15 -1,82% GBP/HUF453,1 -0,5% CHF/HUF427,9 -1,2% PLN/HUF91,57 -0,53% RON/HUF76,72 -0,75% CZK/HUF15,97 -0,71%
BUX121 795,19 -0,38% MTELEKOM2 010 -0,74% MOL3 810 +1,28% OTP36 250 -0,58% RICHTER11 690 -1,6% OPUS499,5 -0,1% ANY7 080 -1,39% AUTOWALLIS157 +1,95% WABERERS4 820 -0,82% BUMIX9 250,68 -0,63% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 551,74 -1,5%
Itt a várva várt döntés, brutális pénzt fizet ki a Mol, ennyi lesz az osztalék – április 10-én cseng a kassza

A Mol brutális osztalékot fizethet idén: részvényenként közel 300 forintot kaphatnak a befektetők, ami több mint 9 százalékkal múlja felül a tavalyi kifizetést. A rekordközeli javaslat mögött erős eredmények állnak, a végső döntést pedig az áprilisi közgyűlés mondja ki.
VG
2026.03.19, 21:29
Frissítve: 2026.03.19, 21:45

A Mol igazgatósága részvényenként 180 forint alaposztalék és 120 forint körüli rendkívüli osztalék, így együttesen körülbelül 300 forint részvényenkénti osztalék fizetését javasolja a közgyűlésnek, ami 9,1 százalékkal haladja meg a tavalyit – közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön.

Kiemelték, az igazgatóság javasolja, hogy a Mol összesen 241 milliárd 196 millió 528 ezer 700 forint osztalékot fizessen ki. 

Az összeg megállapításánál figyelembe vették a 2025-ös eredményt, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket és a külső piaci környezetet övező bizonytalanságot, különös tekintettel a makrogazdasági fejleményekre, valamint a szabályozási intézkedésekre. A tájékoztatás szerint a pontos részvényenkénti osztalék meghatározása a fordulónapot megelőzően forgalomban lévő részvénydarabszám alapján történik a sajátrészvény-állomány figyelembevételével.

A társaság az éves közgyűlést április 10-én tartja Budapesten. A közzétett közgyűlési dokumentumok szerint a Mol csoport tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 1186 milliárd forint (3,369 milliárd dollár) volt 2025-ben, 6, illetve 10 százalékkal haladta meg az előző évit. Az értékesítés nettó árbevétele 2025-ben 5 százalékkal, 8696,3 milliárd forintra csökkent, dollárban számítva 2 százalékkal mérséklődött, 24,7 milliárd dollárt tett ki. A

Az eredményeket támogatta az átlagosan hordónként 1,6 dollárral magasabb finomítói árrés, az upstream termelés növekedése, valamint a fogyasztói szolgáltatások üzletág folyamatos organikus profitbővülése. Ugyanakkor az olajárkörnyezet, a petrolkémiai piac romlása és a Dunai Finomító év végi tűzesete miatti kapacitáscsökkenés negatívan hatott az eredményekre - áll a közgyűlési beszámoló tervezetében. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a magyar bíróság döntése szerint Magyarország nem veszi figyelembe a horvát bíróság Hernádi Zsolt ellen hozott jogerős ítéleteit. A Mol-vezér szerint ez újabb mérföldkő az ellene és a cége ellen elkövetett igazságtalanságok korrigálásában. Erre válaszul azonban a horvát igazságügyi miniszter megfenyegette az üzletembert.

A Fővárosi Törvényszék szerdán kimondta, hogy Magyarország nem veszi figyelembe a horvát bíróságok által Hernádi Zsolt ellen hozott jogerős ítéleteket. 

A Mol közleménye szerint a bíróság részletesen feltárta az eljárás során történt jogsértéseket, külön hangsúlyozva a tisztességes és pártatlan eljáráshoz való alapvető jog, valamint a védekezéshez való jog súlyos megsértését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
