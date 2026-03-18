Olajársokk – egy újabb válság előszobájában a világgazdaság?

Az energiapia­cok újra a befektetők és a gazdaságpolitikusok fókuszába kerültek, miután ismét erősödtek a globális kockázatok. Az olajár hirtelen megugrása rendre felveti a kérdést: egy újabb válság előszobájában áll a világgazdaság? Bár a dráguló energia valóban fékezheti a növekedést, és fűtheti az inflációt, a történelmi tapasztalatok alapján korántsem törvényszerű a recesszió. A hatás sokkal inkább attól függ, mi áll az árrobbanás hátterében, és hogyan reagálnak rá a gazdaság szereplői.
Ballagó Dániel
2026.03.18, 09:02
Frissítve: 2026.03.18, 09:20

A globális gazdaság egyik visszatérő kockázata az olajár hirtelen megugrása. Amikor a kőolaj ára rövid idő alatt jelentősen emelkedik, a piacokon és a gazdaságpolitikai vitákban azonnal felmerül a kérdés: vajon ez egy újabb világgazdasági lassulás előjele, vagy csak átmeneti turbulencia az energiapia­con?

Az olajár megugrása ismét recessziós félelmeket kelt a világgazdaságban / Fotó: Hodoimg / Shutterstock

A közgazdasági kutatások szerint az energiaársokkok hatása összetettebb annál, mint hogy automatikusan recesszióhoz vezessenek. Bár a dráguló olaj több csatornán keresztül is fékezheti a gazdaságot, a múltbeli tapasztalatok alapján nem minden olajár-emelkedés vált ki gazdasági visszaesést.

Olyan, mint egy rejtett adó

Az olaj drágulása valójában a gazdaság szinte minden szereplőjét érinti.

A háztartások számára magasabb üzemanyag- és energiaszámlát jelent, ami csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmet. A vállalatok oldalán pedig nőnek a termelési és szállítási költségek, ami végül az árakban is megjelenhet.

Ezért az energiaár-emelkedés hatása gyakran hasonlít egy általános adóemeléshez:

  • mérsékli a fogyasztást,
  • visszafoghatja a beruházásokat,
  • és inflációs nyomást generál.

A monetáris politika számára ráadásul különösen nehéz helyzetet teremt, hiszen egy kínálati eredetű sokkot – például az energia drágulását – a kamatpolitika csak korlátozottan képes kezelni.

Nem minden olajársokk egyforma

A gazdaságtörténeti adatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben számos olyan időszak volt, amikor az olaj ára hirtelen emelkedett. Egyes elemzések 1980 és napjaink között mintegy húsz ilyen epizódot azonosítanak, ha az egymástól legalább fél évvel elválasztott drágulási hullámokat külön eseményként kezeljük.

Fontos különbség azonban, hogy az áremelkedés mögött mi áll.

  1. Kínálati sokk: például geopolitikai konfliktusok vagy kitermelési zavarok miatt csökken az olajkínálat.
  2. Keresleti sokk: amikor a világgazdaság gyors növekedése miatt nő meg az energia iránti igény.

Az első eset jellemzően negatív hatású a gazdaságra, a második viszont gyakran éppen erős gazdasági aktivitással jár együtt.

Infláció előbb, lassulás később

A statisztikai vizsgálatok szerint az olajársokkok hatása időben elhúzódva jelenik meg. Az infláció általában fokozatosan gyorsul, és körülbelül egy évvel a sokk után éri el a csúcsát.

Egy átlagos olajár-emelkedés nagyjából 0,2-0,25 százalékponttal növelheti az inflációt.

Érdekes módon a gazdasági aktivitás rövid távon akár javulhat is. Az ipari termelés és a foglalkoztatás kezdetben gyakran emelkedik, ami arra utal, hogy az olaj drágulása sok esetben a gazdasági konjunktúra idején jelentkezik, később azonban már megjelenhet a növekedés lassulása.

A geopolitika ismét az olajpiacot mozgatja

Az utóbbi időszakban a közel-keleti feszültségek ismét felhajtották az energiahordozók árát. A konfliktusok a világ egyik legfontosabb szállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost is érintik, ami ellátási zavaroktól való félelmet váltott ki a piacokon. Az ilyen geopolitikai sokkok különösen érzékenyen érintik az energiaimportőr gazdaságokat, mivel az olaj drágulása gyorsan megjelent az üzemanyagárakban és az inflációban is.

Nem elkerülhetetlen a recesszió

A történelmi tapasztalatok alapján tehát az olajár-emelkedés önmagában nem garantál gazdasági visszaesést. A hatás attól függ, mi okozza a drágulást, milyen állapotban van a világgazdaság, és hogyan reagálnak a gazdaságpolitikai döntéshozók. Az azonban biztos, hogy amikor az energiahordozók ára hirtelen emelkedik, az nemcsak az olajpiacot, hanem a globális gazdaság egészét mozgásba hozza – az inflációtól a pénzügyi piacokig.

