Olajársokk – egy újabb válság előszobájában a világgazdaság?

A globális gazdaság egyik visszatérő kockázata az olajár hirtelen megugrása. Amikor a kőolaj ára rövid idő alatt jelentősen emelkedik, a piacokon és a gazdaságpolitikai vitákban azonnal felmerül a kérdés: vajon ez egy újabb világgazdasági lassulás előjele, vagy csak átmeneti turbulencia az energiapia­con?

A közgazdasági kutatások szerint az energiaársokkok hatása összetettebb annál, mint hogy automatikusan recesszióhoz vezessenek. Bár a dráguló olaj több csatornán keresztül is fékezheti a gazdaságot, a múltbeli tapasztalatok alapján nem minden olajár-emelkedés vált ki gazdasági visszaesést.

Olyan, mint egy rejtett adó

Az olaj drágulása valójában a gazdaság szinte minden szereplőjét érinti.

A háztartások számára magasabb üzemanyag- és energiaszámlát jelent, ami csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmet. A vállalatok oldalán pedig nőnek a termelési és szállítási költségek, ami végül az árakban is megjelenhet.

Ezért az energiaár-emelkedés hatása gyakran hasonlít egy általános adóemeléshez:

mérsékli a fogyasztást,

visszafoghatja a beruházásokat,

és inflációs nyomást generál.

A monetáris politika számára ráadásul különösen nehéz helyzetet teremt, hiszen egy kínálati eredetű sokkot – például az energia drágulását – a kamatpolitika csak korlátozottan képes kezelni.

Nem minden olajársokk egyforma

A gazdaságtörténeti adatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben számos olyan időszak volt, amikor az olaj ára hirtelen emelkedett. Egyes elemzések 1980 és napjaink között mintegy húsz ilyen epizódot azonosítanak, ha az egymástól legalább fél évvel elválasztott drágulási hullámokat külön eseményként kezeljük.

Fontos különbség azonban, hogy az áremelkedés mögött mi áll.

Kínálati sokk: például geopolitikai konfliktusok vagy kitermelési zavarok miatt csökken az olajkínálat. Keresleti sokk: amikor a világgazdaság gyors növekedése miatt nő meg az energia iránti igény.

Az első eset jellemzően negatív hatású a gazdaságra, a második viszont gyakran éppen erős gazdasági aktivitással jár együtt.

Infláció előbb, lassulás később

A statisztikai vizsgálatok szerint az olajársokkok hatása időben elhúzódva jelenik meg. Az infláció általában fokozatosan gyorsul, és körülbelül egy évvel a sokk után éri el a csúcsát.

Egy átlagos olajár-emelkedés nagyjából 0,2-0,25 százalékponttal növelheti az inflációt.

Érdekes módon a gazdasági aktivitás rövid távon akár javulhat is. Az ipari termelés és a foglalkoztatás kezdetben gyakran emelkedik, ami arra utal, hogy az olaj drágulása sok esetben a gazdasági konjunktúra idején jelentkezik, később azonban már megjelenhet a növekedés lassulása.