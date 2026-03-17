Olaj ára kedden: borzasztó, mennyit drágult egyetlen éjszaka alatt, ez most egyedül Európa hibája – Trump éktelen haragra gerjed

Az olajárak kedden reggel több mint 2 százalékkal emelkedtek, semmissé téve ezzel a hétfői enyhe korrekciót. A drágulás oka, hogy az ellátással kapcsolatos aggodalmak erősödtek, mivel a Hormuzi-szoros lezárva maradt, az Amerikai Egyesült Államok szövetségesei pedig elutasították azt a kérést, hogy hadihajókat küldjenek a tankerek áthaladásának biztosítására ezen a létfontosságú tengeri útvonalon.

Az olaj ára emelkedéssel kezdett kedden reggel / Fotó: AFP

A Brent határidős jegyzése 2,74 dollárral, vagyis 2,7 százalékkal hordónként 102,95 dollárra emelkedett, az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára pedig 2,45 dollárral, azaz 2,6 százalékkal drágult, és már 95,95 dollárba kerül hordónként – írta a Reuters.

Az előző kereskedési napot a Brent határidős ára 2,8 százalékos, a WTI ára pedig 5,3 százalékos csökkenéssel zárta, miután néhány hajó áthaladt a kritikus jelentőségű vízi útvonalon.

A Hormuzi-szoros – amely a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-kereskedelmének ötöde számára jelenti a szállítási útvonalat – az iráni háború miatt nagyrészt megbénult, ami az ellátási hiány, a magasabb energiaköltségek és a gyorsuló infláció miatti aggodalmakat fokozza.

„A kockázatok továbbra is rendkívül súlyosak: elég, ha egy iráni milícia rakétát lő ki vagy aknát telepít egy arra haladó tanker útvonalára, és az egész helyzet újra fellángolhat” – írta elemzésében Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

Trump hálátlannak nevezte szövetségeseit

Az Amerikai Egyesült Államok több szövetségese is visszautasította Donald Trump amerikai elnök felhívását, hogy hadihajókat küldjenek a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kísérésére, ami bírálatot váltott ki az amerikai elnök részéről, aki egyenesen hálátlannak nevezte ezeket az országokat.

A Reuters tudósítása szerint Donald Trump egy Fehér Házban tartott rendezvényen elmondta, hogy számos ország jelezte neki, készek segíteni, de az elnök csalódottságát fejezte ki néhány régi szövetségesével szemben.

„Egyesek nagyon lelkesek, mások viszont nem. Vannak olyan országok, amelyeknek már sok-sok éve segítünk. Megvédtük őket szörnyű külső fenyegetésektől, és most mégsem voltak annyira lelkesek, hogy segítsenek. Nekem pedig fontos a lelkesedés mértéke” – mondta Trump, anélkül, hogy konkrét országokat megnevezett volna.