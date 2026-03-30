Őrült izgalmak az Opus részvényeinél: óriási zuhanás után már jókora nyerőben a papír – 50 százalékos rali jöhet

Nem unatkoznak hétfőn az Opus részvényesei, a holding papírjai ugyanis hatalmas volatilitás mellett kereskednek. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó társaság 15 százalékos zuhanást dolgozott le rövid idő alatt, kora délután pedig már 5 százalék feletti plusznál járt az árfolyam, kiemelkedő, 550 millió forintos forgalomban.

Az Opus vezérigazgatója megnyugtatta a befektetőket / Fotó: Dömötör Csaba

A turisztikai, mezőgazdasági és ipari szektorban is erős pozíciókkal rendelkező vállalatcsoport részvényei 15 százalékos zuhanással indították a napot, az óriási zuhanásból azonban dél körülre sikerült feltápászkodnia a kurzusnak, délután két óra előtt pedig már 5 százalék körüli plusznál kereskedtek a papírral.

Hatalmasat fordult az Opus árfolyama a vezérigazgató szavaira

A nem mindennapi fordítást Lélfai Koppány vezérigazgató szavai váltották ki, akinek a Portfóliónak adott nyilatkozatával sikerült megnyugtatnia a befektetőket. Elmondta, hogy a napokban kialakult részvényárfolyam nem tükrözi a társaság fundamentális értékét és eredményességét, a tőzsdén látott kilengéseket pedig indokolatlannak tartja.

Lélfai hangsúlyozta, hogy a vállalat az utóbbi években szinte minden negyedévben új csúcsokat döntött, legutóbbi gyorsjelentésük alapján pedig a tavalyi EBITDA-céljukat is jelentősen túlteljesítették.

A cégvezér egyúttal megerősítette, hogy továbbra is elkötelezettek az ötéves vállalati stratégiájukban rögzített célok teljesítése iránt.

Ötven százalék feletti hozamot kínálhat a papír

Lélfai Koppány felhívta a befektetők figyelmét arra is, hogy az Opust követő elemzők 598–620 forint közötti célárakat tartanak érvényeben. Ezek alapján 52015057 százalékos emelkedési lehetőséget kínálhat a részvény.

Mielőtt tehát valaki pánikszerűen elkezdi nyomkodni az eladási gombot, jól tenné, ha újra elolvasná ezeket is

– mondta a lapnak az Opus vezérigazgatója, akinek szavait láthatóan megfogadták a befektetők.

A keddi rendkívüli mozgásokkal együtt 24,7 százalékkal került lejjebb a holding részvényárfolyama az év eleje óta.