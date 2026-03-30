EUR/HUF387,9 -0,35% USD/HUF338,64 -0,03% GBP/HUF446,83 -0,36% CHF/HUF423,37 -0,04% PLN/HUF90,44 -0,46% RON/HUF76,09 -0,35% CZK/HUF15,8 -0,46%
Lélfai Koppány
Opus Global

Őrült izgalmak az Opus részvényeinél: óriási zuhanás után már jókora nyerőben a papír – 50 százalékos rali jöhet

Hatalmas zuhanással indították a hétfői kereskedést a holding részvényei, a vezérigazgató szavai azonban megnyugtatták a befektetőket. Az Opus papírjai napon belül több mint 20 százalékot erősödtek.
K. T.
2026.03.30, 13:59
Frissítve: 2026.03.30, 14:09

Nem unatkoznak hétfőn az Opus részvényesei, a holding papírjai ugyanis hatalmas volatilitás mellett kereskednek. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó társaság 15 százalékos zuhanást dolgozott le rövid idő alatt, kora délután pedig már 5 százalék feletti plusznál járt az árfolyam, kiemelkedő, 550 millió forintos forgalomban.

Az Opus vezérigazgatója megnyugtatta a befektetőket / Fotó: Dömötör Csaba

A turisztikai, mezőgazdasági és ipari szektorban is erős pozíciókkal rendelkező vállalatcsoport részvényei 15 százalékos zuhanással indították a napot, az óriási zuhanásból azonban dél körülre sikerült feltápászkodnia a kurzusnak, délután két óra előtt pedig már 5 százalék körüli plusznál kereskedtek a papírral.

Hatalmasat fordult az Opus árfolyama a vezérigazgató szavaira

A nem mindennapi fordítást Lélfai Koppány vezérigazgató szavai váltották ki, akinek a Portfóliónak adott nyilatkozatával sikerült megnyugtatnia a befektetőket. Elmondta, hogy a napokban kialakult részvényárfolyam nem tükrözi a társaság fundamentális értékét és eredményességét, a tőzsdén látott kilengéseket pedig indokolatlannak tartja.

Lélfai hangsúlyozta, hogy a vállalat az utóbbi években szinte minden negyedévben új csúcsokat döntött, legutóbbi gyorsjelentésük alapján pedig a tavalyi EBITDA-céljukat is jelentősen túlteljesítették.

A cégvezér egyúttal megerősítette, hogy továbbra is elkötelezettek az ötéves vállalati stratégiájukban rögzített célok teljesítése iránt.

Ötven százalék feletti hozamot kínálhat a papír

Lélfai Koppány felhívta a befektetők figyelmét arra is, hogy az Opust követő elemzők  598–620 forint közötti célárakat tartanak érvényeben. Ezek alapján 52015057 százalékos emelkedési lehetőséget kínálhat a részvény.

Mielőtt tehát valaki pánikszerűen elkezdi nyomkodni az eladási gombot, jól tenné, ha újra elolvasná ezeket is

– mondta a lapnak az Opus vezérigazgatója, akinek szavait láthatóan megfogadták a befektetők.

A keddi rendkívüli mozgásokkal együtt 24,7 százalékkal került lejjebb a holding részvényárfolyama az év eleje óta.

A társaság szerdán teszi közzé az április 30-ra összehívott éves rendes közgyűlésének előterjesztéseit és határozati javaslatait, köztük 2025-ös eredményszámait és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
