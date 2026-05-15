Kihívások kereszttüzében a magyar gazdaság: változtak az elemzők várakozásai – ez várhat idén a pénztárcánkra

Egészen mozgalmasan alakultak a piacok a mögöttünk hagyott héten. Miközben nemzetközi szinten egyre nagyobb a félelem az infláció újbóli, lehetséges fellángolása miatt, és ennek következtében emelkednek a kötvényhozamok, és a piacok már az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedtől is kamatemelést várnak, addig Magyarországon látványos hozamesés volt tapasztalható, és a kamatcsökkentési várakozások jelentősen erősödtek. A japán és a német kötvényhozamok évtizedes csúcsokat döntenek, és az amerikai hozam is gyorsan emelkedik, miközben a befektetői kereslet igen erős a magyar kötvények iránt, a hozamok masszív esését okozva a kötvényaukcióikon.

Az MBH Elemzési Centrum legfrissebb elemzése szerint ez az együttállás párját ritkítja, és rendkívül bizonytalanná teszi az előrejelzéseket. A nagyot csökkenő hazai kockázati felár miatt most már annyira jelentős a kamatgörbe rövid oldalán a forint előnye a régiós devizákkal szemben, hogy a magyar fizetőeszköz további felértékelődésének megakadályozására a kamatok rövid távú csökkentése elkerülhetetlennek tűnik. Az elemzők úgy gondolják, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) emiatt már júniusra előrehozhatja a kamatcsökkentések megkezdését, de az 5,5 százalékos szint elérése után lassítani fog a tempón, mivel az infláció várhatóan folyamatosan emelkedik majd idén.

Ugyanakkor a módosuló előrejelzéseik mellett az MBH Elemzési Centrum GDP-re és a forintra vonatkozó várakozásai változatlanok maradtak. A gyengének ígérkező mezőgazdasági szezon és az elhúzódó iráni konfliktus kockázatatai miatt az első negyedéves, vártnál jobb GDP-növekedés ellenére elemzőik tartják a 2026-ra vonatkozó 1,6 százalékos GDP-előrejelzésüket, míg jövőre az európai uniós források várható beáramlása és a nagy ipari gyártókapacitások felfutása miatt elképzelhetőnek tartják a 3 százalék fölötti GDP-növekedést.

„Ami a forintot illeti, az elmúlt napok hírei (az MNB kamatcsökkentése az FX swap tenderén, valamint Kurali Zoltán és Kármán András jelzései) arra utalnak, hogy már a gazdaságpolitika irányítói is úgy látják, hogy a forint túlságosan erős lett az elmúlt hetekben. Így fenntartjuk azt a várakozásunkat, hogy a nyári hónapokban inkább 360–370 forint között mozoghat az euró-forint devizapár, őszre pedig 370 forint fölé drágulhat az euró” – áll a pénzintézet elemzésében.