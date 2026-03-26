Új főnöknek még nem örültek így, a magyar IT-cég máris sokkal többet ér, de valami még hátravan

Kedvező árfolyam-reakció fogadta a Gloster új vezérigazgatóját. A pesti parkett IT-specialistáját tegnaptól Csillag Péter vezeti. A kurzus két nap alatt közel 20 százalékot pattant. Mindez aligha változtatja tartós emelkedéssé az évek óta zajló lecsorgást. Régóta osztalékra vár a piac.

Évek óta osztalékra vár a piac / Fotó: Vémi Zoltán

Nemzetközi terjeszkedést céloznak

A Gloster Digital Group Nyrt. elnöke, Szekeres Viktor 2026. március 25. napjától kezdődő hatállyal, önálló aláírási joggal, határozatlan időtartamra nevezte ki Csillag Pétert a társaság vezérigazgatójává. Csillag tavaly novemberben csatlakozott a Glosterhez mint üzletfejlesztést és a mesterségesintelligencia-alapú technológiákhoz kapcsolódó innovációs területeket támogató szakember. Társalapítója és korábbi vezérigazgatója volt a Starschema adattechnológiai vállalatnak. Ahogy a közlemény fogalmaz:

Csillag Péter vezetői és technológiai tapasztalata érdemben hozzájárulhat a Gloster nemzetközi piacokon történő további terjeszkedéséhez, valamint a vállalat adat- és AI-alapú technológiai fókuszának erősítéséhez.

A piac látnivalóan bizakodó, hiszen a kurzus két nap alatt 500 forintról 600 forint közelébe emelkedett. Miután az elmúlt egy évben 800 forintról 500 forintig csorgott, szinte reménytelen árfolyamképet mutatva.