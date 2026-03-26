Új főnöknek még nem örültek így, a magyar IT-cég máris sokkal többet ér, de valami még hátravan
Kedvező árfolyam-reakció fogadta a Gloster új vezérigazgatóját. A pesti parkett IT-specialistáját tegnaptól Csillag Péter vezeti. A kurzus két nap alatt közel 20 százalékot pattant. Mindez aligha változtatja tartós emelkedéssé az évek óta zajló lecsorgást. Régóta osztalékra vár a piac.
Nemzetközi terjeszkedést céloznak
A Gloster Digital Group Nyrt. elnöke, Szekeres Viktor 2026. március 25. napjától kezdődő hatállyal, önálló aláírási joggal, határozatlan időtartamra nevezte ki Csillag Pétert a társaság vezérigazgatójává. Csillag tavaly novemberben csatlakozott a Glosterhez mint üzletfejlesztést és a mesterségesintelligencia-alapú technológiákhoz kapcsolódó innovációs területeket támogató szakember. Társalapítója és korábbi vezérigazgatója volt a Starschema adattechnológiai vállalatnak. Ahogy a közlemény fogalmaz:
Csillag Péter vezetői és technológiai tapasztalata érdemben hozzájárulhat a Gloster nemzetközi piacokon történő további terjeszkedéséhez, valamint a vállalat adat- és AI-alapú technológiai fókuszának erősítéséhez.
A piac látnivalóan bizakodó, hiszen a kurzus két nap alatt 500 forintról 600 forint közelébe emelkedett. Miután az elmúlt egy évben 800 forintról 500 forintig csorgott, szinte reménytelen árfolyamképet mutatva.
Osztalékra vár a piac
Tavalyelőtt értékesítette rendszer-integrációs üzletágát a Gloster, emellett portfóliótisztítást is végrehajtott, hogy organikus növekedési pályára álljon a társaság. Szekeres Viktor elnök a VG-nek 2024-ben adott interjújában türelmet kért az osztalékra váró részvényesektől. Még ugyanabban az évben közölte a társaság, hogy első alkalommal 2027-ben — a 2026-os eredmény terhére — tervez osztalékot fizetni a részvényeseknek. Érdekesség, hogy az Erste elemzői, szintén 2024-ben, még egy évvel korábbra, már 2026-ra várták az első szelvényvágást.
Tavaly nyáron már ellentmondás feszült a Gloster lendületes növekedésként aposztrofált rövid távú pályája és a részvényárfolyam látványos völgymenete között. Persze, arról sem szabad elfeledkezni,
tavaly májusban feltűnően konzervatív, a szektor átlagától elmaradó növekedést vizionált a BÉT IT-specialistájának középtávú stratégiája.
Tavaly ősszel azzal hívta fel magára a társaság a figyelmet, hogy 2025 harmadik negyedévét 2563 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta, ami 32 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, ahol a 2024-es adat már nem tartalmazza az értékesített rendszer-integrációs üzletág nyitott rendeléseit. Feltűnő, hogy a rendelésállomány évi 50 százalékkal nőtt két egymásutáni évben.
Ez a tendencia folytatódott a tavalyi negyedik negyedévben, hiszen 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták az évet, ami
stabil árbevételi alapot biztosít a következő időszakra.
A tavalyi első féléves gyorsjelentést lapozgatva, azt látjuk:
- az értékesítés nettó árbevétele 5,2 milliárd forintra nőtt, ami 9,2 százalékos bővülés év per év alapon,
- az EBITDA 519 millióról 484 millió forintra zsugorodott, a nemzetközi értékesítés 60 milliós többletköltsége miatt,
- az adózott eredmény 456 millió forint volt, ami közel 90 százalékos növekedés. Bár ez azért ilyen kiugró, mert a rendszer-integrációs üzletág értékesítése a könyv szerinti értéket meghaladó egyszeri pozitív tételt jelentett.
A piac rendre nem reagált az egymást követő kedvező fundamentális hírekre. Nem nehéz kitalálni, hogy
a lecsorgást vélhetően majd egy osztalékrali fordíthatja emelkedésbe.
taret