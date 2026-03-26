Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
kispapír
tőzsde
Gloster Infokommunikációs Nyrt.

Új főnöknek még nem örültek így, a magyar IT-cég máris sokkal többet ér, de valami még hátravan

Régóta esedékes a Gloster első szelvényvágása. Évek óta tart a lecsorgás: árfolyam-reakció nélkül sorjáznak a kedvező fundamentális hírek. Nyilvánvaló: osztalékra vár a piac.
Faragó József
2026.03.26, 16:23
Frissítve: 2026.03.26, 16:37

Kedvező árfolyam-reakció fogadta a Gloster új vezérigazgatóját. A pesti parkett IT-specialistáját tegnaptól Csillag Péter vezeti. A kurzus két nap alatt közel 20 százalékot pattant. Mindez aligha változtatja tartós emelkedéssé az évek óta zajló lecsorgást. Régóta osztalékra vár a piac.

Évek óta osztalékra vár a piac / Fotó: Vémi Zoltán

Nemzetközi terjeszkedést céloznak

A Gloster Digital Group Nyrt. elnöke, Szekeres Viktor 2026. március 25. napjától kezdődő hatállyal, önálló aláírási joggal, határozatlan időtartamra nevezte ki Csillag Pétert a társaság vezérigazgatójává. Csillag tavaly novemberben csatlakozott a Glosterhez mint üzletfejlesztést és a mesterségesintelligencia-alapú technológiákhoz kapcsolódó innovációs területeket támogató szakember. Társalapítója és korábbi vezérigazgatója volt a Starschema adattechnológiai vállalatnak. Ahogy a közlemény fogalmaz:

Csillag Péter vezetői és technológiai tapasztalata érdemben hozzájárulhat a Gloster nemzetközi piacokon történő további terjeszkedéséhez, valamint a vállalat adat- és AI-alapú technológiai fókuszának erősítéséhez. 

A piac látnivalóan bizakodó, hiszen a kurzus két nap alatt 500 forintról 600 forint közelébe emelkedett. Miután az elmúlt egy évben 800 forintról 500 forintig csorgott, szinte reménytelen árfolyamképet mutatva.

 GLOSTER részvény
GLOSTER részvény17:20:00
Árfolyam: 596 HUF 0 / +4,93 %
Forgalom: 16 230 516 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Osztalékra vár a piac

Tavalyelőtt értékesítette rendszer-integrációs üzletágát a Gloster, emellett portfóliótisztítást is végrehajtott, hogy organikus növekedési pályára álljon a társaság. Szekeres Viktor elnök a VG-nek 2024-ben adott interjújában türelmet kért az osztalékra váró részvényesektől. Még ugyanabban az évben közölte a társaság, hogy első alkalommal 2027-ben — a 2026-os eredmény terhére — tervez osztalékot fizetni a részvényeseknek. Érdekesség, hogy az Erste elemzői, szintén 2024-ben, még egy évvel korábbra, már 2026-ra várták az első szelvényvágást. 

Tavaly nyáron már ellentmondás feszült a Gloster lendületes növekedésként aposztrofált rövid távú pályája és a részvényárfolyam látványos völgymenete között. Persze, arról sem szabad elfeledkezni, 

tavaly májusban feltűnően konzervatív, a szektor átlagától elmaradó növekedést vizionált a BÉT IT-specialistájának középtávú stratégiája.

Tavaly ősszel azzal hívta fel magára a társaság a figyelmet, hogy 2025 harmadik negyedévét 2563 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta, ami 32 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, ahol a 2024-es adat már nem tartalmazza az értékesített rendszer-integrációs üzletág nyitott rendeléseit. Feltűnő, hogy a rendelésállomány évi 50 százalékkal nőtt két egymásutáni évben.

Ez a tendencia folytatódott a tavalyi negyedik negyedévben, hiszen 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták az évet, ami 

stabil árbevételi alapot biztosít a következő időszakra.

A tavalyi első féléves gyorsjelentést lapozgatva, azt látjuk:

  • az értékesítés nettó árbevétele 5,2 milliárd forintra nőtt, ami 9,2 százalékos bővülés év per év alapon,
  • az EBITDA 519 millióról 484 millió forintra zsugorodott, a nemzetközi értékesítés 60 milliós többletköltsége miatt,
  • az adózott eredmény 456 millió forint volt, ami közel 90 százalékos növekedés. Bár ez azért ilyen kiugró, mert a rendszer-integrációs üzletág értékesítése a könyv szerinti értéket meghaladó egyszeri pozitív tételt jelentett. 

A piac rendre nem reagált az egymást követő kedvező fundamentális hírekre. Nem nehéz kitalálni, hogy

 a lecsorgást vélhetően majd egy osztalékrali fordíthatja emelkedésbe.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
