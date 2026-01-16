Deviza
Kiváló negyed évet zárt a Gloster: rendelésállomány a csúcson, nemzetközi növekedésre hangolva – milliárdos lendülettel kezdi 2026-ot

A magas nyitott rendelésállomány biztosítja a láthatóságot a következő negyed évek teljesítményére, miközben új pilotprojektek indulnak a német–osztrák–svájci, amerikai és brit régiókban. A Gloster Digital éves átlagban 24 százalékos növekedést ért el ebben az elmúlt két év során.
VG
2026.01.16., 19:42

A Gloster Digital Group Nyrt. 2025 negyedik negyed évében 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta az évet, ami stabil árbevételi alapot biztosít a következő időszakra. A Cloud és Digital Solutions üzletágak vezetésével a cégcsoport fókuszált portfóliója nemzetközi piacokon is egyre versenyképesebbé válik.

Gloster Digital
A Gloster Digital éves átlagban 24 százalékos növekedést ért el a nyitott rendelésállományban az elmúlt két év során / Fotó: Vémi Zoltán

A Gloster Digital Group Nyrt. pénteki közleménye alapján 2025 negyedik negyed évét 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták, ami stabil alapot jelent a cég árbevételi előrejelzéseihez. 

Ez a szint érdemben magasabb a 2023. negyedik negyed évi 2960 millió forintos adatnál, ami a cégcsoport növekvő piaci jelenlétét és szolgáltatásportfóliójának erősödését tükrözi. 

Az elmúlt két év alapján a nyitott rendelésállomány éves átlagos növekedési üteme (CAGR) 24 százalékos volt.

Negyedéves bontásban a nyitott rendelésállomány alakulása a következő:

  • Q4 2023: 2563 millió forint,
  • Q4 2024: 4739 millió forint,
  • Q4 2025: 4526 millió forint.

Bár 2025 végén enyhe csökkenés látható a 2024-es évhez képest (–4 százalék), a nyitott rendelésállomány továbbra is magas szinten maradt, biztosítva a következő negyed évek teljesítésére vonatkozó érdemi láthatóságot. A változás a projektek kifutásából, az új megrendelések állományba kerülésének időzítéséből, valamint a negyedéves dinamikából adódik.

A Cloud Solutions és Digital Solutions üzletágak adják a nyitott rendelésállomány jelentős részét. A Cloud Solutions főként a folyamatosan igényelt felhőalapú szolgáltatásokból, a NIS2 megfeleléshez kötődő biztonsági fejlesztésekből, valamint a Copilot- és Azure AI-alapú projektekből származó megrendelésekből épül fel. A Digital Solutions üzletág pedig a skálázható, nemzetközi piacokon versenyképes digitális megoldásokat szállít, támogatva a cégcsoport stratégiai fókuszát.

Globálisan is terjeszkednek

Nemzetközi szinten a DACH, US és UK régióban a meglévő projektek zavartalanul folytatódnak, és további 2-3 pilot jellegű projekt van előkészítés alatt. A hazai piacon is több új projekt indult 2025 végén, amelyek várhatóan 2026 második negyed évében fejeződnek be.

A Gloster Digital Group Nyrt. nyitott rendelésállománya így biztosítja a stabil pénzügyi alapot, miközben a fókuszált portfólió, a magas hozzáadott értékű szolgáltatások és a nemzetközi terjeszkedés révén a cég tovább növeli piaci versenyképességét.

Hatalmasat bővült a Gloster nyitott rendelésállománya - ezt viszont az árfolyamról nem lehetne leolvasni

Ahogy negyedévvel ezelőtt, úgy most sem rázta fel a piacot a Gloster attraktív rendelésállománya. Nem igazán reagál a piac a BÉT IT-specialistájának prezentációira.

 

 

Kiváló negyed évet zárt a Gloster: rendelésállomány a csúcson, nemzetközi növekedésre hangolva – milliárdos lendülettel kezdi 2026-ot

