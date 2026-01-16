Kiváló negyed évet zárt a Gloster: rendelésállomány a csúcson, nemzetközi növekedésre hangolva – milliárdos lendülettel kezdi 2026-ot
A Gloster Digital Group Nyrt. 2025 negyedik negyed évében 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta az évet, ami stabil árbevételi alapot biztosít a következő időszakra. A Cloud és Digital Solutions üzletágak vezetésével a cégcsoport fókuszált portfóliója nemzetközi piacokon is egyre versenyképesebbé válik.
A Gloster Digital Group Nyrt. pénteki közleménye alapján 2025 negyedik negyed évét 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták, ami stabil alapot jelent a cég árbevételi előrejelzéseihez.
Ez a szint érdemben magasabb a 2023. negyedik negyed évi 2960 millió forintos adatnál, ami a cégcsoport növekvő piaci jelenlétét és szolgáltatásportfóliójának erősödését tükrözi.
Az elmúlt két év alapján a nyitott rendelésállomány éves átlagos növekedési üteme (CAGR) 24 százalékos volt.
Negyedéves bontásban a nyitott rendelésállomány alakulása a következő:
- Q4 2023: 2563 millió forint,
- Q4 2024: 4739 millió forint,
- Q4 2025: 4526 millió forint.
Bár 2025 végén enyhe csökkenés látható a 2024-es évhez képest (–4 százalék), a nyitott rendelésállomány továbbra is magas szinten maradt, biztosítva a következő negyed évek teljesítésére vonatkozó érdemi láthatóságot. A változás a projektek kifutásából, az új megrendelések állományba kerülésének időzítéséből, valamint a negyedéves dinamikából adódik.
A Cloud Solutions és Digital Solutions üzletágak adják a nyitott rendelésállomány jelentős részét. A Cloud Solutions főként a folyamatosan igényelt felhőalapú szolgáltatásokból, a NIS2 megfeleléshez kötődő biztonsági fejlesztésekből, valamint a Copilot- és Azure AI-alapú projektekből származó megrendelésekből épül fel. A Digital Solutions üzletág pedig a skálázható, nemzetközi piacokon versenyképes digitális megoldásokat szállít, támogatva a cégcsoport stratégiai fókuszát.
Globálisan is terjeszkednek
Nemzetközi szinten a DACH, US és UK régióban a meglévő projektek zavartalanul folytatódnak, és további 2-3 pilot jellegű projekt van előkészítés alatt. A hazai piacon is több új projekt indult 2025 végén, amelyek várhatóan 2026 második negyed évében fejeződnek be.
A Gloster Digital Group Nyrt. nyitott rendelésállománya így biztosítja a stabil pénzügyi alapot, miközben a fókuszált portfólió, a magas hozzáadott értékű szolgáltatások és a nemzetközi terjeszkedés révén a cég tovább növeli piaci versenyképességét.
Hatalmasat bővült a Gloster nyitott rendelésállománya - ezt viszont az árfolyamról nem lehetne leolvasni
Ahogy negyedévvel ezelőtt, úgy most sem rázta fel a piacot a Gloster attraktív rendelésállománya. Nem igazán reagál a piac a BÉT IT-specialistájának prezentációira.