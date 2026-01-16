Kiváló negyed évet zárt a Gloster: rendelésállomány a csúcson, nemzetközi növekedésre hangolva – milliárdos lendülettel kezdi 2026-ot

A Gloster Digital Group Nyrt. 2025 negyedik negyed évében 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta az évet, ami stabil árbevételi alapot biztosít a következő időszakra. A Cloud és Digital Solutions üzletágak vezetésével a cégcsoport fókuszált portfóliója nemzetközi piacokon is egyre versenyképesebbé válik.

A Gloster Digital éves átlagban 24 százalékos növekedést ért el a nyitott rendelésállományban az elmúlt két év során / Fotó: Vémi Zoltán

A Gloster Digital Group Nyrt. pénteki közleménye alapján 2025 negyedik negyed évét 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták, ami stabil alapot jelent a cég árbevételi előrejelzéseihez.

Ez a szint érdemben magasabb a 2023. negyedik negyed évi 2960 millió forintos adatnál, ami a cégcsoport növekvő piaci jelenlétét és szolgáltatásportfóliójának erősödését tükrözi.

Az elmúlt két év alapján a nyitott rendelésállomány éves átlagos növekedési üteme (CAGR) 24 százalékos volt.

Negyedéves bontásban a nyitott rendelésállomány alakulása a következő:

Q4 2023: 2563 millió forint,

Q4 2024: 4739 millió forint,

Q4 2025: 4526 millió forint.

Bár 2025 végén enyhe csökkenés látható a 2024-es évhez képest (–4 százalék), a nyitott rendelésállomány továbbra is magas szinten maradt, biztosítva a következő negyed évek teljesítésére vonatkozó érdemi láthatóságot. A változás a projektek kifutásából, az új megrendelések állományba kerülésének időzítéséből, valamint a negyedéves dinamikából adódik.