Fékezték a Molt a csökkenő olajárak, délutánra beerősített a forint
A BUX 122 360 pont közelében, minimális pluszban zárt. A pesti parkett vezető indexe ezzel alulteljesítette a bő 2 százalékot emelkedő német DAX indexet, de a régiós versenytárs lengyel WIG indextől is elmaradt kissé. A forint délelőtt gyengélkedett, de délután belehúzott.
Amerika: emelkednek a részvényindexek
Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta az iráni energia-infrastruktúra elleni csapásokat. Ennek nyomán
az olaj ára 10 százalékot esett.
A részvények pedig emelkednek.
- A széles piacot leképező S&P 500 bő 1 százalékot emelkedett,
- míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel másfél százalékot.
- A klasszikus Dow Jones ipari átlag bő másfél százalékkal került feljebb.
Pesti parkett: csak a Mol maradt le
Az OTP 36 250 forinton zárt, bő háromnegyed százalékot emelkedve.
A Mol 3914 forinton zárt, minimális mínuszba csúszva.
A Richter 11 760 forinton zárt, enyhe pluszban.
A Magyar Telekom 2025 forinton zárta a napot, háromnegyed százalékos pluszban.
Pattant az Alteo, az AutoWallis, a Graphisoft Park és a Masterplast.
Délután belehúzott a forint
A közel-keleti helyzet miatt gyengüléssel indította a hetet a hazai fizetőeszköz. Az euró-forint árfolyama áttörte a 392,93-os ellenállást, amely Fibonacci-szint. Hétfő délelőtt a jegyzés már a következő technikai ellenállást, egy másik Fibonacci-szintet közelített, mely 396,35-nál feszül. E fölött már a 400-as lélektani szint rajzolódik ki a horizonton.
Délelőtt a jegyzés kétszer is felszúrt 395,5 közelébe.
Délben éles fordulatot vett a forint pályája.
Előbb 388,5 alá süllyedt a jegyzés, majd egy újabb lendülettel 387,77-ig szúrt le az euró-forint. Innen kisebb korrekció indult, s 388,6 közelébe simult vissza a kurzus. Később újra nekifeszült a 388-nak.
A magyar deviza meredek erősödése során az euró-forint
- letörte a 200 napos mozgóátlagot (389,16),
- majd a 388,40-nál kirajzolódó trendvonalat tesztelte.
Az euró-forint 388,2 közelében zárt.