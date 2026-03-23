Fékezték a Molt a csökkenő olajárak, délutánra beerősített a forint

Alulteljesítő volt ma a BUX. A blue chipek jobbára pluszba kapaszkodtak, csak a Mol volt lemaradó a pesti parketten. A kisebb papírok közül pattant az Alteo, az AutoWallis, a Graphisoft Park és a Masterplast.
Faragó József
2026.03.23, 17:16
Frissítve: 2026.03.23, 17:28

A BUX 122 360 pont közelében, minimális pluszban zárt. A pesti parkett vezető indexe ezzel alulteljesítette a bő 2 százalékot emelkedő német DAX indexet, de a régiós versenytárs lengyel WIG indextől is elmaradt kissé. A forint délelőtt gyengélkedett, de délután belehúzott.

 Pesti parkett: csak az OTP / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: emelkednek a részvényindexek

Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta az iráni energia-infrastruktúra elleni csapásokat. Ennek nyomán

az olaj ára 10 százalékot esett.

 A részvények pedig emelkednek.

  • A széles piacot leképező S&P 500 bő 1 százalékot emelkedett, 
  • míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite közel másfél százalékot. 
  • A klasszikus Dow Jones ipari átlag bő másfél százalékkal került feljebb.  

Pesti parkett: csak a Mol maradt le

Az OTP 36 250 forinton zárt, bő háromnegyed százalékot emelkedve.

Forgalom: 21 283 421 510 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3914 forinton zárt, minimális mínuszba csúszva.

Forgalom: 2 444 571 562 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 760 forinton zárt, enyhe pluszban.

Forgalom: 2 029 493 150 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2025 forinton zárta a napot, háromnegyed százalékos pluszban.

Forgalom: 1 632 339 622 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Pattant az Alteo, az AutoWallis, a Graphisoft Park és a Masterplast.

Délután belehúzott a forint

A közel-keleti helyzet miatt gyengüléssel indította a hetet a hazai fizetőeszköz. Az euró-forint árfolyama áttörte a 392,93-os ellenállást, amely Fibonacci-szint. Hétfő délelőtt a jegyzés már a következő technikai ellenállást, egy másik Fibonacci-szintet közelített, mely 396,35-nál feszül. E fölött már a 400-as lélektani szint rajzolódik ki a horizonton.

Délelőtt a jegyzés kétszer is felszúrt 395,5 közelébe.

Délben éles fordulatot vett a forint pályája.

Előbb 388,5 alá süllyedt a jegyzés, majd egy újabb lendülettel 387,77-ig szúrt le az euró-forint. Innen kisebb korrekció indult, s 388,6 közelébe simult vissza a kurzus. Később újra nekifeszült a 388-nak.

A magyar deviza meredek erősödése során az euró-forint

  • letörte a 200 napos mozgóátlagot (389,16), 
  • majd a 388,40-nál kirajzolódó trendvonalat tesztelte. 
    Az euró-forint 388,2 közelében zárt. 
