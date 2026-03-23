Deviza
EUR/HUF388,35 -1,17% USD/HUF334,78 -1,47% GBP/HUF449,24 -0,85% CHF/HUF425,89 -1,28% PLN/HUF91,19 -0,83% RON/HUF76,25 -1,24% CZK/HUF15,89 -0,99% EUR/HUF388,35 -1,17% USD/HUF334,78 -1,47% GBP/HUF449,24 -0,85% CHF/HUF425,89 -1,28% PLN/HUF91,19 -0,83% RON/HUF76,25 -1,24% CZK/HUF15,89 -0,99%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 683,72 +0,47% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 890 -0,67% OTP36 500 +1,51% RICHTER11 720 -0,17% OPUS485 -2,16% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 770 -2,52% BUMIX9 159,46 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 558,71 +0,89% BUX122 683,72 +0,47% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 890 -0,67% OTP36 500 +1,51% RICHTER11 720 -0,17% OPUS485 -2,16% ANY7 100 -0,85% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 770 -2,52% BUMIX9 159,46 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 558,71 +0,89%
deviza
forint
tőzsde

Pillanatok alatt felrobbant a forint árfolyama: menekül előle az euró és a dollár – egyetlen mondat hozta el a teljes fordulatot

Nyoma sincs a magyar deviza délelőtti gyenge formájának. Délben meredeken fordult az erős oldalra forint. Ennek nyomán roppant a mozgóátlag, reccsent a trendvonal.
Faragó József
2026.03.23, 15:35
Frissítve: 2026.03.23, 15:53

Délelőtt még gyengélkedett a magyar deviza, ám délben éles fordulatot vett az árfolyampálya, s meredek forinterősödés indult, melynek során a 200 napos mozgóátlag is letört. 

forint
Délután nagyon belehúzott a forint / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Keményen letörte a mozgóátlagot a forint

A közel-keleti helyzet miatt gyengüléssel indította a hetet a hazai fizetőeszköz. Az euró-forint árfolyama áttörte a 392,93-os ellenállást, amely egyben Fibonacci-szint. Hétfő délelőtt a jegyzés már a következő technikai ellenállást, egy másik Fibonacci-szintet közelített, amely 396,35-nál feszül. E fölött már a 400-as lélektani szint rajzolódik ki a horizonton.

Délelőtt a jegyzés kétszer is felszúrt 395,5 közelébe.

Délben éles fordulatot vett a forint pályája.

Előbb 388,5 alá süllyedt a jegyzés, majd egy újabb lendülettel 387,77-ig szúrt le az euró-forint. Innen kisebb korrekció indult, s 388,6 közelébe simult vissza a kurzus. Később újra nekifeszült a 388-nak.

A magyar deviza meredek erősödése során az euró-forint:

  • letörte a 200 napos mozgóátlagot (389,16), 
  • s éppen a 388,40-nál kirajzolódó trendvonalat teszteli.  
EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Kedden fókuszban az MNB

Bár a devizapiacot alapvetően a közel-keleti események mozgatják, érdekes lehet a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése is. Ennek kapcsán az Erste elemzői azt írták:

Egyelőre nem várható változtatás a rátákon, ugyanakkor fontos lesz, hogy miként kommentálja a megnövekvő, felfelé mutató inflációs kockázatokat a jegybank, illetve milyen előrejelzésekkel rukkolnak elő a Szabadság téren.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
