Pillanatok alatt felrobbant a forint árfolyama: menekül előle az euró és a dollár – egyetlen mondat hozta el a teljes fordulatot
Délelőtt még gyengélkedett a magyar deviza, ám délben éles fordulatot vett az árfolyampálya, s meredek forinterősödés indult, melynek során a 200 napos mozgóátlag is letört.
Keményen letörte a mozgóátlagot a forint
A közel-keleti helyzet miatt gyengüléssel indította a hetet a hazai fizetőeszköz. Az euró-forint árfolyama áttörte a 392,93-os ellenállást, amely egyben Fibonacci-szint. Hétfő délelőtt a jegyzés már a következő technikai ellenállást, egy másik Fibonacci-szintet közelített, amely 396,35-nál feszül. E fölött már a 400-as lélektani szint rajzolódik ki a horizonton.
Délelőtt a jegyzés kétszer is felszúrt 395,5 közelébe.
Délben éles fordulatot vett a forint pályája.
Előbb 388,5 alá süllyedt a jegyzés, majd egy újabb lendülettel 387,77-ig szúrt le az euró-forint. Innen kisebb korrekció indult, s 388,6 közelébe simult vissza a kurzus. Később újra nekifeszült a 388-nak.
A magyar deviza meredek erősödése során az euró-forint:
- letörte a 200 napos mozgóátlagot (389,16),
- s éppen a 388,40-nál kirajzolódó trendvonalat teszteli.
Kedden fókuszban az MNB
Bár a devizapiacot alapvetően a közel-keleti események mozgatják, érdekes lehet a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése is. Ennek kapcsán az Erste elemzői azt írták:
Egyelőre nem várható változtatás a rátákon, ugyanakkor fontos lesz, hogy miként kommentálja a megnövekvő, felfelé mutató inflációs kockázatokat a jegybank, illetve milyen előrejelzésekkel rukkolnak elő a Szabadság téren.