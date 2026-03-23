Pillanatok alatt felrobbant a forint árfolyama: menekül előle az euró és a dollár – egyetlen mondat hozta el a teljes fordulatot

Délelőtt még gyengélkedett a magyar deviza, ám délben éles fordulatot vett az árfolyampálya, s meredek forinterősödés indult, melynek során a 200 napos mozgóátlag is letört.

A közel-keleti helyzet miatt gyengüléssel indította a hetet a hazai fizetőeszköz. Az euró-forint árfolyama áttörte a 392,93-os ellenállást, amely egyben Fibonacci-szint. Hétfő délelőtt a jegyzés már a következő technikai ellenállást, egy másik Fibonacci-szintet közelített, amely 396,35-nál feszül. E fölött már a 400-as lélektani szint rajzolódik ki a horizonton.

Délelőtt a jegyzés kétszer is felszúrt 395,5 közelébe.

Délben éles fordulatot vett a forint pályája.

Előbb 388,5 alá süllyedt a jegyzés, majd egy újabb lendülettel 387,77-ig szúrt le az euró-forint. Innen kisebb korrekció indult, s 388,6 közelébe simult vissza a kurzus. Később újra nekifeszült a 388-nak.

A magyar deviza meredek erősödése során az euró-forint: