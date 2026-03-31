Megelőlegezték a bizalmat Trump béketervének az amerikai tőzsdék – raliznak a részvények, az olajon nem enyhül a nyomás

Nagy vételi lendületet hozott az amerikai tőzsdékre Donald Trump elnök keddi bejelentése az iráni háborúval kapcsolatban. Mindhárom meghatározó tengerentúli részvényindex jelentős pluszban indította a kereskedést, különösen a technológiai papírokat tartalmazó Nasdaq ralija szembetűnő.

A Nasdaq 2,1 százalékot,

a Dow Jones ipariátlag-mutató 1,3 százalékot,

a szélesebb részvénypiaci index, az S&P 500 pedig 1,6 százalékot

erősödött a tőzsdei kereskedés első fél órájában.

Üdvözlik Trump bejelentését az amerikai tőzsdék

A befektetőket az amerikai elnök iráni konfliktusról tett kijelentése lelkesítette fel, Trump ugyanis arról beszélt, hajlandó rövid időn belül véget vetni az egy hónapja kirobbant közel-keleti konfliktusnak akár anélkül is, hogy feloldanák a Hormuzi-szorost.

Az indexekben jelentős súllyal bíró technológiai részvények közül

a Meta 3,7 százalékkal,

az Nvidia 2,7 százalékkal,

a Microsoft 2,2 százalékkal

drágul.

A Nasdaq emelkedését a Marwell Technology és az Arm Holdings félvezetőgyártók vezetik 6,5, illetve 5,9 százalékos ralival.

Az európai tőzsdéket is optizmus uralja a záráshoz közeledve, a frankfurti DAX 1,1 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,9 százalékkal, a londoni FTSE 100 pedig 0,8 százalékkal került feljebb.

Az olajpiacon továbbra sincs megnyugvás, a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros feloldásáról ugyanis továbbra sincs szó.

A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 5,3 százalékkal 118,8 dollárra drágult a májusi lejáraton, karnyújtásnyira a 120 dolláros szinttől.

A dollár fél százalékkal gyengült az euróval szemben, a kockázati étvágy élénkülésével párhuzamosan. A keresztárfolyam az 1,15-os szintig emelkedett.