Megelőlegezték a bizalmat Trump béketervének az amerikai tőzsdék – raliznak a részvények, az olajon nem enyhül a nyomás
Nagy vételi lendületet hozott az amerikai tőzsdékre Donald Trump elnök keddi bejelentése az iráni háborúval kapcsolatban. Mindhárom meghatározó tengerentúli részvényindex jelentős pluszban indította a kereskedést, különösen a technológiai papírokat tartalmazó Nasdaq ralija szembetűnő.
- A Nasdaq 2,1 százalékot,
- a Dow Jones ipariátlag-mutató 1,3 százalékot,
- a szélesebb részvénypiaci index, az S&P 500 pedig 1,6 százalékot
erősödött a tőzsdei kereskedés első fél órájában.
Üdvözlik Trump bejelentését az amerikai tőzsdék
A befektetőket az amerikai elnök iráni konfliktusról tett kijelentése lelkesítette fel, Trump ugyanis arról beszélt, hajlandó rövid időn belül véget vetni az egy hónapja kirobbant közel-keleti konfliktusnak akár anélkül is, hogy feloldanák a Hormuzi-szorost.
Az indexekben jelentős súllyal bíró technológiai részvények közül
- a Meta 3,7 százalékkal,
- az Nvidia 2,7 százalékkal,
- a Microsoft 2,2 százalékkal
drágul.
A Nasdaq emelkedését a Marwell Technology és az Arm Holdings félvezetőgyártók vezetik 6,5, illetve 5,9 százalékos ralival.
Az európai tőzsdéket is optizmus uralja a záráshoz közeledve, a frankfurti DAX 1,1 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,9 százalékkal, a londoni FTSE 100 pedig 0,8 százalékkal került feljebb.
Az olajpiacon továbbra sincs megnyugvás, a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros feloldásáról ugyanis továbbra sincs szó.
A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 5,3 százalékkal 118,8 dollárra drágult a májusi lejáraton, karnyújtásnyira a 120 dolláros szinttől.
A dollár fél százalékkal gyengült az euróval szemben, a kockázati étvágy élénkülésével párhuzamosan. A keresztárfolyam az 1,15-os szintig emelkedett.