Opel: lassan, de biztosan fogja kivéreztetni a nagy múltú márkát a Stellantis – itt a 2030-as terv

Radikális átalakítást jelentett be a Stellantis: az Opel a jövőben már csak regionális márkának számít a konszernen belül. A cég 60 milliárd eurós beruházási programmal, költségvágásokkal és kínai együttműködésekkel próbálja megfordítani a gyengülő eredményeket.

Alaposan felforgatja működését a Stellantis. A világ egyik legnagyobb autógyártója Detroit közelében mutatta be 2030-ig szóló új stratégiáját, amelynek egyik legnagyobb vesztese az Opel lehet.

A német márka ugyanis kikerült a konszern „globális prioritású” márkái közül, és a jövőben csupán regionális szereplőként kezelik.

A Stellantis négy kiemelt márkája a Jeep, a Ram, a Peugeot és a Fiat lett. A vállalat szerint ezek rendelkeznek a legnagyobb profitpotenciállal és nemzetközi jelenléttel. A következő évek fejlesztéseinek és beruházásainak 70 százaléka ehhez a négy márkához, illetve a haszonjárműves üzletághoz kerül.

Az Opel a Chryslerrel, a Dodge-dzsal, a Citroënnel és az Alfa Romeóval együtt a „regionális márkák” közé került. Ez azt jelenti, hogy ugyan továbbra is kapnak új technológiákat és platformokat, de a stratégiai fókusz egyértelműen máshová került.

Nem csak az Opelt vágják vissza

A konszern közben brutális költségcsökkentést is meghirdetett. A Frankfurter Allegemeine szerint évente 6 milliárd eurót akarnak megtakarítani 2028-ig, miközben Európában 800 ezer autóval csökkentik a gyártási kapacitást. Gyárbezárást hivatalosan nem jelentettek be, de a szakszervezetek már most komoly veszélyeket látnak.

Az olasz Fiom-CGIL szakszervezet szerint a bejelentések „óriási aggodalmat” okoznak az európai dolgozók körében. Többen attól tartanak, hogy a Stellantis egyre inkább az amerikai piacra koncentrál, miközben Európa háttérbe szorul. A szakszervezetek szerint a vállalat „agya már az Egyesült Államokban van”.

A Stellantis közben erősen nyit Kína felé is. A kínai Leapmotorral közösen elektromos autót fejlesztenének Opel-alapokon, a Dongfenggel pedig több Peugeot- és Jeep-modellt gyártanának Kínában.

Cserébe kínai modellek érkezhetnek Stellantis-üzemekbe Európában.

A vállalat összesen 60 milliárd eurót költ fejlesztésekre. Ebből 24 milliárd euró jut új platformokra és technológiákra, további 36 milliárd pedig márka- és modellfejlesztésekre. A pénz 60 százalékát Észak-Amerikába irányítják.