Amerika feladhatja az iráni háborút, de már ez sem elég az olajpiac megnyugtatására

Sajtóhírek szerint közel az iráni háború vége, de nem tudni, hogy ez véget vet-e a Hormuzi-szoros blokádjának. Az olajárak a legújabb értesülésre már csak kisebb mértékben estek.
K. B. G.
2026.03.31, 08:30
Frissítve: 2026.03.31, 10:06

Bár hétfő este az olajárak lefelé indultak, miután sajtóhírek szerint Donald Trump amerikai elnök hajlandó befejezni az iráni háborút és a Hormuzi-szoros megnyitását a diplomácia eszközeivel elérni, a Brent árfolyama így is története legnagyobb havi emelkedéséhez közelít márciusban.

Az olajárak emelkedése megállt hétfő este, kérdés, hogy meddig? / Fotó: AFP

Magas az olajár, de elég magas-e?

Miután hétfőn a Brent olajár átlépte a hordónkénti 110 dolláros szintet, a The Wall Street Journal jelentése az iráni háború közelgő lezárásáról 105 dollár közelébe mérsékelte az árfolyamot, ám kedd reggel 8 körül már ismét 107 dollár körül járt a nyersanyag jegyzése. Bár ez kétségkívül magas ár, a Hormuzi-szoros lezárása jelentette zavar léptékéhez képest még mindig mérsékeltnek mondható, még az orosz–ukrán háború kitörése utáni csúcsokat sem éri el, noha akkor főként csak átrendeződött az olajkereskedelem, de a termelés nem csökkent. 

Ehhez képest most nemcsak arról van szó, hogy óriási mennyiségű olaj szorult be a Hormuzi-szoros rossz oldalára, de az öböl menti országok napi több millió hordóval kénytelenek voltak a termelésüket is csökkenteni.

Ráadásul a WSJ jelentése szerint Trump akár úgy is hajlandó befejezni a háborút, hogy az nem jár a Hormuzi-szoros újranyitásával. 

Az elnök nem először fékezi meg az olajárak emelkedését szóbeli beavatkozással a konfliktus kezdete óta, ám piaci megfigyelők szerint előbb-utóbb az olajhiány fizikai valósága túlterheli ezeknek az intervencióknak a hatékonyságát. 

Az amerikai WTI olajfajta hordónkénti ára csak hétfőn lépte át a 100 dolláros szintet és az árfolyam kedd reggel is 103 dollár körül mozgott.

