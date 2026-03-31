Amerika feladhatja az iráni háborút, de már ez sem elég az olajpiac megnyugtatására

Bár hétfő este az olajárak lefelé indultak, miután sajtóhírek szerint Donald Trump amerikai elnök hajlandó befejezni az iráni háborút és a Hormuzi-szoros megnyitását a diplomácia eszközeivel elérni, a Brent árfolyama így is története legnagyobb havi emelkedéséhez közelít márciusban.

Az olajárak emelkedése megállt hétfő este, kérdés, hogy meddig? / Fotó: AFP

Magas az olajár, de elég magas-e?

Miután hétfőn a Brent olajár átlépte a hordónkénti 110 dolláros szintet, a The Wall Street Journal jelentése az iráni háború közelgő lezárásáról 105 dollár közelébe mérsékelte az árfolyamot, ám kedd reggel 8 körül már ismét 107 dollár körül járt a nyersanyag jegyzése. Bár ez kétségkívül magas ár, a Hormuzi-szoros lezárása jelentette zavar léptékéhez képest még mindig mérsékeltnek mondható, még az orosz–ukrán háború kitörése utáni csúcsokat sem éri el, noha akkor főként csak átrendeződött az olajkereskedelem, de a termelés nem csökkent.

Ehhez képest most nemcsak arról van szó, hogy óriási mennyiségű olaj szorult be a Hormuzi-szoros rossz oldalára, de az öböl menti országok napi több millió hordóval kénytelenek voltak a termelésüket is csökkenteni.

Ráadásul a WSJ jelentése szerint Trump akár úgy is hajlandó befejezni a háborút, hogy az nem jár a Hormuzi-szoros újranyitásával.

Az elnök nem először fékezi meg az olajárak emelkedését szóbeli beavatkozással a konfliktus kezdete óta, ám piaci megfigyelők szerint előbb-utóbb az olajhiány fizikai valósága túlterheli ezeknek az intervencióknak a hatékonyságát.

Az amerikai WTI olajfajta hordónkénti ára csak hétfőn lépte át a 100 dolláros szintet és az árfolyam kedd reggel is 103 dollár körül mozgott.