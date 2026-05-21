Azbesztbotrány: végre lépett a kormány, bejelentést tett Gajdos László

Ausztriából nem érkezik több azbeszt-tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan Magyarországra is szállítottak – jelentette be Facebook oldalán Gajdos László környezetédelmi miniszter.

"A mai bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyeztem az osztrák üzem tulajdonosával".

Holnaptól teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárítottuk el a közvetlen veszélyt

– mondta a videóban, hozzátéve, hogy a következő lépés a leterített kőzet ártalmatlanítása lesz és a lakosság egészségének védelme.

Az azbesztbotrány elsőként Szombathelyen robbant ki, majd később több nyugat-magyaroszági helyszínen is azonotították a jelenlétét. Az azbeszt tartalmú köveket a szomszédos osztrák, burgenlandi bányákból szállították Magyarországra. Magyar Péter miniszterelnök bécsi látogatásán is téma volt az ügy, mint hangsúlyozta, a szennyező elve fizet elvet szeretnék érvényesíteni. Hétfőtől pedig egy vegyes bizottságot is felállít a két ország a helyzet kezelése érdekében.

Az ügy politikai vitát is kiváltott Ausztriában. Az SPÖ szerint a szövetségi kormánynak egységes szabályozást kellene kialakítania az azbeszttartalmú kőzetek kezelésére, míg az ÖVP politikusai szerint nincs szükség újabb válságstábra, mert már működik egy tartományi munkacsoport.