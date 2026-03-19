Németország háziura rendezte sorait, a bökkenő, hogy újabb húzós lakbéremelésre készül

Európa legnagyobb ingatlanhasznosítója, a német Vonovia három szűk, masszív veszteségekkel terhelt esztendő után végre visszatért a nyereségzónába. A csütörtökön publikált éves gyorsjelentésében 4,19 milliárd eurós profitról számoltak be az egy évvel korábbi 962 millió eurós veszteséggel szemben.

A Vonovia bochumi főhadiszállásáról 607 ezer bérlakásból álló portfóliót menedzselnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A pezsgőt azonban nem érdemes még emiatt felbontaniuk, az legfeljebb a pincében, jobb esetben a hűtőben várhatja a következő üzleti beszámolót. Ennek hátterében számos tényező áll, első helyen a globális gazdasági bizonytalanságokkal, recessziós hatásokkal fenyegető közel-keleti háború, amelynek egyelőre nem látni a végét, de a következményeit viszont a saját pénztárcájukon érzik az emberek, elég az egekbe szökött üzemanyagárakra gondolni.

A Vonovia adósságállománya gigantikusra nőtt

A német gazdaság utóbbi években tapasztalt gyengélkedése a másik lényeges kockázati tényező, de itt trendforduló látszik, főleg az ingatlanpiacon, ahol a válság tovatűnt (valamennyire), és az árak emelkedni kezdtek, ami különösen pozitív a szektor szereplői számára, hiszen az ingatlanüzlet finanszírozási oldalról, a fedezet értéke miatt meghatározó fontosságú.

Ahogy az egyre kedvezőbb kamatkörnyezet is, amióta az Európai Központi Bank kamatcsökkentési ciklusa a két évvel ezelőtti 4,50 százalékról megindult, s ereszkedett le az alapkamat mára 2,15 százalékra. A Donald Trump és Izrael Irán ellen elindított háborúja miatt fenyegető inflációs hullám azonban óvatosságra intheti a jegybankárokat, s az elmaradó további kamatvágások miatt a Vonoviánál is feszítő lehet az adósságállomány refinanszírozásának kérdése.

A német bérlakáspiac első számú szereplője idén további adósságcsökkentést céloz meg, mintegy ötmilliárd euró értékű eszköz, köztük például a nem az alaptevékenységhez tartozó kereskedelmi ingatlanok, idősotthonok és más eszközök eladásával.

A jelenleg 20 milliárd eurós piaci értéket képviselő Vonoviának december végén kereken 39 milliárd eurós nettó adóssága volt,

1,5 milliárddal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Figyelembe kell vennünk a magasabb finanszírozási költségek okozta ellenszélt

– hangoztatta a vállalat új vezérigazgatója, Luka Mucic, aki a Vonoviát felvásárlásokkal – például a rivális Deutsche Wohnen bekebelezésével – gigantikus méretű ingatlantársasággá fejlesztő elődjét, Rolf Buchot váltotta idén január elején. A 12 éves, hitelből fedezett birodalomépítő munkája után távozó Buchot követő Mucic a fenntarthatóságot, a pénzügyi stabilitást képviselő új stratégia végrehajtójaként tartják számon a piacon.