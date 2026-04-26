Újra összecsapnak az ősellenségek a foci vb-n, sorra dobják piacra a legújabb fejlesztéseket, hamarosan kiderül, hogy ki lesz a "legnagyobb győztes"

Hatalmas fellendülést várnak a globális sportruházati szegmensben. A Nike nagyobb értékesítési bázissal rendelkezik, ám az elemzők az Adidas lehet a vb legnagyobb győztese.
Murányi Ernő
2026.04.26, 12:07

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság közeledtével a Nike és az Adidas is egyre fokozza támadó stratégiáját, hogy kihasználják a nagyszabású, a június 11-én Észak-Amerikában elstartoló sporteseményt, amely várhatóan hatalmas lendületet ad a globális sportruházati szegmensnek.

Agresszív kampánnyal készül az Adidas és a Nike a foci-vb-re

A Nike nagyobb értékesítési bázissal rendelkezik ugyan, ám az elemzők szerint az Adidas - amely 2025 negyedik negyedéve óta agresszíven fókuszál a világbajnoksághoz kapcsolódó termékekre, marketingre és merchandisingre - lehet a vb „legnagyobb győztese”.

Adidas: az agresszív éllovas

Az Adidas hatékonyan integrálta a világbajnokság témájú kínálatát kereskedelmi hálózatába, beleértve a közvetlen fogyasztói csatornákat, a nagykereskedelmet és a közösségi médiát is.

A német vállalat már piacra dobta az új mezeket, frissítette a világbajnokságra szánt "cipőcsomag-technológiáját", valamint egy sor életstílus-típusú együttműködést kötött -például a japán BAPE vállalattal -, amelyek keretében gyorsan fogynak a termékei.

A menedzsment becslései szerint a világbajnokság alacsony egyszámjegyű százalékos növekedést eredményezhet a 2026-os értékesítésben, míg az elemzők potenciálisan magasabb, közepes egyszámjegyű növekedést jósolnak az észak-amerikai régióban, amely az Adidas jelenleg alacsony piaci részesedése miatt kritikus fontosságú terület a növekedés szempontjából.

A Nike az innovátor

A Nike ezzel szemben a technikai innovációra helyezi a hangsúlyt, nevezetesen bemutatta az "Aero-FIT" hűsítő ruházati technológiáját, amelyet később más sportágakban is bevezet, és várhatóan egy zászlóshajónak szánt, új generációs futballcipőt is piacra dob.

Bár a Nike marketingtevékenységei kevésbé agresszívnek tűnnek, mint az Adidas akciója, a vállalat a világbajnokságot létfontosságú katalizátornak tekinti a márka hitelességének újjáépítésében, valamint a hosszú távú kereslet fellendítésében az észak-amerikai futballpiacon.

Az elemzők kisebb, de még mindig jelentős bevételnövekedést modelleznek a Nike számára az Adidashoz képest, ami a Nike meglévő nagyobb értékesítési bázisával is összefügg.

A két sportszergyártó részvényei

Mindkét részvény árfolyama csökkent az év eleje óta, de az elemzők továbbra is optimisták mindkettőjükkel kapcsolatban, és az LSEG elemzői konszenzusa az Adidast, valamint a Nike-t is vételre ajánlja. Az Adidas 200 eurós mediáncélára a papír pénteki 136,25 eurós záróárfolyamhoz mérten 47 százalékos, míg a Nike 63,34 dolláros célára a 44,69 dolláros kurzushoz képest közel 42 százalékos felértékelődési potenciált jelez.

A közvetlen bevételnövekedésen túl a világbajnokság  várhatóan a futballon kívül, például a futásba és az életmódba is forgalmat generál ezen márkák és más sportruházati kiskereskedők számára.

A befektetőknek azonban türelmeseknek kell maradniuk, mert a fellendülés hatásainak megjelenése az eredménykimutatásokban még időbe telhet. Az elemzők szerint a Nike-nak legalább egy további negyedévre lehet szüksége az érdemi eredmények felmutatásához, míg az Adidasnál ez még hosszabb időt vehet igénybe.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu