A Puma vesszőfutása folytatódik, újabb kudarcos év vár a kínai kézbe került sportszergyártóra

Egyelőre kínai hátszéllel sem tud kikecmeregni a gödörből a patinás német sportszergyártó, a Puma, amely újabb veszteségekkel kénytelen szembenézni az idén. Az új üzleti év 50 és 150 millió euró közötti üzemi veszteséggel zárulhat a ma ismertetett prognózisuk szerint, miközben tovább hízhat az egy év alatt 120 millióról 1,064 milliárd euróra duzzadt adósságállományuk.

A Puma az idei üzleti évében is üzemi veszteséggel számol / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A forgalom a tavalyinál kisebb, 3–6 százalék közötti mértékben tovább csökkenhet. Mint az a csütörtök délelőtt publikált éves jelentésükből is kiderül, a Puma részvényesei elbúcsúzhatnak az osztaléktól, a mínuszból ugyanis nem lehet finanszírozni ezt a juttatást, akkor sem, ha a cég mellett kitartó részvényesek egy gesztust megérdemelnének.

Besült a Puma üzletpolitikája

Az árfolyam azonban egy kicsit kiszabadult a nyomás alól, mivel a sportruházati vállalat a várt, 374 millió eurós mínusznál kisebb 2025-ös üzemi veszteségről számolt be, igaz, a 357,2 millió eurós tényadattal szemben egy évvel korábban még 548,7 millió eurós nyereséggel büszkélkedhettek.

Ez a kedvező hír 3 százalékkal tolta feljebb az utóbbi egy évben 21 százalékot ereszkedő kurzust. A társaság bevétele árfolyamhatások nélkül 8,1 százalékkal, 7,29 milliárd euróra esett vissza, amit a szakértők a félremenedzselt termékportfólióval és a riválisok térnyerésével magyaráznak.

A Speedcat kollekció sem hozta az elvárt értékesítési eredményeket. Elemzők szerint a Puma túlságosan függővé vált a lifestyle termékektől, ahelyett, hogy a teljesítményorientált sportcipőkre koncentrált volna, amelyek a növekedés valódi motorját képezik ebben az ágazatban. A korábban

márkák által uralt sportszeriparban a Puma kezdett eljelentéktelenedni, s ebben szerepe volt annak is, hogy termékeit az első számú rivális, az Adidasé alá árazza, s elsősorban az árérzékenyebb fogyasztókat célozza meg. Csakhogy épp ez a réteg reagál a leghektikusabban a gazdasági körülmények romlására, ezt ezúttal is megtapasztalhatták a forgalom csökkenésével.