A Puma vesszőfutása folytatódik, újabb kudarcos év vár a kínai kézbe került sportszergyártóra
Egyelőre kínai hátszéllel sem tud kikecmeregni a gödörből a patinás német sportszergyártó, a Puma, amely újabb veszteségekkel kénytelen szembenézni az idén. Az új üzleti év 50 és 150 millió euró közötti üzemi veszteséggel zárulhat a ma ismertetett prognózisuk szerint, miközben tovább hízhat az egy év alatt 120 millióról 1,064 milliárd euróra duzzadt adósságállományuk.
A forgalom a tavalyinál kisebb, 3–6 százalék közötti mértékben tovább csökkenhet. Mint az a csütörtök délelőtt publikált éves jelentésükből is kiderül, a Puma részvényesei elbúcsúzhatnak az osztaléktól, a mínuszból ugyanis nem lehet finanszírozni ezt a juttatást, akkor sem, ha a cég mellett kitartó részvényesek egy gesztust megérdemelnének.
Besült a Puma üzletpolitikája
Az árfolyam azonban egy kicsit kiszabadult a nyomás alól, mivel a sportruházati vállalat a várt, 374 millió eurós mínusznál kisebb 2025-ös üzemi veszteségről számolt be, igaz, a 357,2 millió eurós tényadattal szemben egy évvel korábban még 548,7 millió eurós nyereséggel büszkélkedhettek.
Ez a kedvező hír 3 százalékkal tolta feljebb az utóbbi egy évben 21 százalékot ereszkedő kurzust. A társaság bevétele árfolyamhatások nélkül 8,1 százalékkal, 7,29 milliárd euróra esett vissza, amit a szakértők a félremenedzselt termékportfólióval és a riválisok térnyerésével magyaráznak.
A Speedcat kollekció sem hozta az elvárt értékesítési eredményeket. Elemzők szerint a Puma túlságosan függővé vált a lifestyle termékektől, ahelyett, hogy a teljesítményorientált sportcipőkre koncentrált volna, amelyek a növekedés valódi motorját képezik ebben az ágazatban. A korábban
- az Adidas,
- a Nike,
- a New Balance,
- az On,
- az Uner Armour
- és az Asics
márkák által uralt sportszeriparban a Puma kezdett eljelentéktelenedni, s ebben szerepe volt annak is, hogy termékeit az első számú rivális, az Adidasé alá árazza, s elsősorban az árérzékenyebb fogyasztókat célozza meg. Csakhogy épp ez a réteg reagál a leghektikusabban a gazdasági körülmények romlására, ezt ezúttal is megtapasztalhatták a forgalom csökkenésével.
Az új vezér megnyomta a Restart gombot
A rendrakás szándékával tavaly júliusban az Adidastól szerződtetett Arthur Hoeld vezérigazgató látta is a gondokat, s 2025-öt az újratervezés évének nyilvánította. A márkafejlesztést előtérbe helyezve döntött a kínálat szűkítéséről, a túlzásba vitt, presztízsromboló akciózás megszüntetéséről.
A készleteket így is jelentősen, 2,06 milliárd eurósra tudták csökkenteni, ami finanszírozási oldalon könnyebbséget jelent a cégnek. Az igazi könnyebbséget az jelenti majd, ha a kínai Anta sportszergyártó a süllyedő hajó fedélzetérre lép, és megkezdi a lék bedeszkázását.
Mint arról beszámoltunk, az európai fülnek ismerősen csengő Fila, a Jack Wolfskin és a Salomon márkákat is birtokló
kínai Anta Sport Products januárban 1,8 milliárd dolláros ügylet keretében megszerezte a Puma részvényeinek 29 százalékát
a francia luxusipari befektetéseiről ismert Francois-Henri Pinault családi vagyonkezelő cégétől. Az Anta lett ezzel a legnagyobb részvényes a Pumában, s a segítségével a cég újrapozicionálhatja jelenlétét a hatalmas kínai sportruházati piacon.
A cél, hogy tartósan a top 3-ban legyenek a globális sportszerpiacon. Ehhez a 48 csapatos amerikai-mexikói-kanadai rendezésű nyári labdarúgó-világbajnokság is hozzájárulhat annyiban, hogy a Puma összesen 10 válogatottat öltöztet, közülük a legmesszebbre Portugália juthat.
Rajta kívül az osztrákok, a csehek és a svájciak viselik a Puma szerelését, Afrikából Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Marokkó és Szenegál, a déli féltekéről pedig Új-Zéland áll szerződésben a Pumával.