Deviza
EUR/HUF385,21 -0,39% USD/HUF330,8 -0,69% GBP/HUF442,28 -0,53% CHF/HUF424,09 -0,42% PLN/HUF90,42 +0,35% RON/HUF75,62 -0,32% CZK/HUF15,81 -0,39% EUR/HUF385,21 -0,39% USD/HUF330,8 -0,69% GBP/HUF442,28 -0,53% CHF/HUF424,09 -0,42% PLN/HUF90,42 +0,35% RON/HUF75,62 -0,32% CZK/HUF15,81 -0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 406,44 +1,42% MTELEKOM2 140 +0,47% MOL3 636 -0,28% OTP36 960 +3,14% RICHTER11 530 -0,52% OPUS530 +0,57% ANY7 060 +1,13% AUTOWALLIS158,5 +2,84% WABERERS4 920 +1,42% BUMIX9 506,23 +0,54% CETOP3 995,13 -5,13% CETOP NTR2 573,85 +2,83% BUX122 406,44 +1,42% MTELEKOM2 140 +0,47% MOL3 636 -0,28% OTP36 960 +3,14% RICHTER11 530 -0,52% OPUS530 +0,57% ANY7 060 +1,13% AUTOWALLIS158,5 +2,84% WABERERS4 920 +1,42% BUMIX9 506,23 +0,54% CETOP3 995,13 -5,13% CETOP NTR2 573,85 +2,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Ennyi volt, betelt a pohár: feljelenti a Mol a szlovákokkal a Janafot az Európai Bizottságnál – kőkemény váddal él az olajtársaság

null
sportszergyártók
foci-vb 2026
Adidas
Nike
puma

Az Adidas már megnyerte az idei foci-vb-t, Trump vámjai meg sem kottyantak a németeknek

A sportszergyártók körében a Kanye West-botrányt maga mögött hagyó Adidas feltámadása és a Puma megroppanása ad beszédtémát. A háromcsíkos német márka számára rekordforgalmat hozott a tavalyi év, profitjuk pedig egyszerűen katapultált. Az Adidas 13 csapattal, közte három világbajnok futballválogatottal nevezett be a nyári foci-vb-re, s tavasszal még az olaszok is csatlakozhatnak hozzájuk.
Kriván Bence
2026.03.04., 13:16

Amíg a Puma a veszteségeiben fuldoklik és kínai mentőövre vár, addig helyi ősriválisa, az Adidas szárnyakat kapott a Kanye Westtel s a Yeezy márkával történt botrányos szakítása után. A német sportszergyártót leginkább az amerikai védővámok nyomaszthatják, de a Trump-féle leckéztető büntetővámok törvénytelen volta és a megsemmisítésük új fejezetet nyithat ezen a fronton is. 

Adidas Yeezy
Az Adias és Kanye West rapper együttműködése csúfos véget ért, mára a kollekció utolsó darabján is túladtak / Fotó: AFP

Mint ismeretes, a sportszergyártók termelésük döntő részét a távol-keleti országokba helyezték ki, s onnan küldik termékeiket az Egyesült Államokba, kiemelt vámteherrel sújtva. A Nike és az Adidas a pluszköltségeket továbbterhelte a vásárlóira, s ezt a forgalmuk sem sínylette meg. Mi több, az Adidas árfolyamhatásoktól szűrt éves bevétele 13 százalékos emelkedéssel rekordszintre, 24,8 milliárd euróra nőtt. 

Az Adidas minden területen fokozta a teljesítményét

Pedig a bevételeit tavaly már nem gyarapította a nyakán maradt Yeezy kollekció kiárusításából származó összeg, ami egy évvel korábban még 650 millió eurót hozott a konyhára. Tavaly a sportruházatnál 15, a futócipőknél 12, a kiegészítőknél pedig 6 százalékos forgalombővülést regisztráltak.

A cég forgalma valamennyi piacán és értékesítési csatornáján két számjegyű mértékben növekedett – derült ki a szerda reggel közreadott 2025-ös éves jelentésükből. Üzemi nyereségük még nagyobb arányban, 54 százalékkal bővült, s 2,06 milliárd euróra rúgott, míg nettó nyereségük 70 százalékos ugrással, 1,38 milliárd euróra szökött. 

 

S hogy ennek a részvényeseik is felhőtlenül örülni tudjanak, az éves osztalék mértékét 40 százalékkal, 2,80 euróra emelték. Emellett egymilliárd eurós részvény-visszavásárlási programot is hirdettek.

A német sportszergyártó kilátásai is felvillanyozhatták a befektetőket. A sikerkovács, a Pumától igazolt Bjorn Guldén vezérigazgató ugyanis 12 százalékkal magasabb, 2,3 milliárd euró körüli várható idei üzemi nyereséget tervez, ami a 400 millió euróra tehető, ám az amerikai védővámok és a cég számára kedvezőtlen árfolyamhatások miatt eredetileg sokkal több lett volna. 

Argentina beat France after penalty shootout to win 2022 FIFA World Cup
A világbajnoki címvédő Messiéket már 52 éve az Adidas öltözteti / Fotó: Anadolu via AFP

Az árfolyamhatásokkal korrigált bevételnél 7-9 százalékos növekményt vetített előre, ez nagyjából 2 milliárd eurós pluszt takar. Három éves távon is ezek a tervszámok az irányadók. A növekedés motorja Észak-Amerika és Kína lehet, ahol bőven a 10 százalékot meghaladó pluszra számítanak. Az Adidas sokat remél az amerikai-mexikói-kanadai rendezésű idei nyári labdarúgó-világbajnokságtól. 

Nem véletlenül, hiszen a 48 csapatra felhígított, magyarok nélküli rendezendő tornán 13 válogatottat ő öltöztet, s ezzel kiemelkedik a mezőnyből. Mondjuk nem sokkal, az őt követő Nike-nak 11, a Pumának 10 válogatott jutott. A nagyok közül az Adidas

  • a német,
  • az argentin,
  • a mexikói,
  • a spanyol,
  • a belga
  • és a kolumbiai

csapat hivatalos mezszállítója, s még az olaszok is csatlakozhatnak hozzájuk, ha sikerrel veszik a tavaszi pótselejtezőket. Jövőre viszont súlyos csapás éri a „die Mannschaftot” 73 éven át szereléssel ellátó Adidast, mivel a német szövetség a Nike-ra váltott, így ez lesz az utolsó vb-jük a háromcsíkos mezben.

Cracovia Maraton
Az Adidas Adios Pro 4 maratonistáknak tervezett modellje számos tavalyi versenyen befutó lett / Fotó: NurPhoto via AFP

Sportsikerekben amúgy is gazdag volt a 2025-s év, a Guldén például azzal büszkélkedett, hogy az Adios Pro Evo 2 és az Adios Pro 4 cipőkben futó maratonistáik számos nagy versenyen diadalmaskodtak. 

A kiemelkedő minőségű cipők elnevezése mosolyt fakaszthat a magyar olvasók körében, hiszen évtizedekkel ezelőtt, amikor a kínaiak még a hamisítást kifizetődőbbnek tartották az innovációnál, tömegével árasztották el a feketepiacot a háromcsíkos Adios feliratú termékeikkel.

Az Adidas részvényárfolyama mindenesetre nem tükrözi vissza a menedzsment optimizmusát és eredményeit, a kurzus az utóbbi egy évben 38 százalékot ereszkedett. A tulajdonosok viszont megbíznak Bjorn Guldén szaktudásában, emiatt most 2030-ig meghosszabbították a szerződését. Egyúttal új elnöke is lesz a társaságnak Nassef Sawiris személyében, a kinevezéséről a közgyűlés dönt majd.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
sportszergyártók

Az Adidas már megnyerte az idei foci-vb-t, Trump vámjai meg sem kottyantak a németeknek

Az Adidas számára rekordforgalmat hozott a tavalyi év.
4 perc
Izrael

Elszólta magát az amerikai admirális: nagyon nem így tervezték az iráni beavatkozást – az „Epic Fury” pusztítása mellett Irak csak bemelegítés volt

A Hormuzi-szoros lezárva, rakéták Iránra célozva.
2 perc
Vlagyimir Putyin

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Moszkvában: a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj és a hadifogságba került magyarok ügye is terítéken

Kulcsfontosságú kérdések kerülnek terítékre a Kremlben. Szijjártó Péter szerint a globális konfliktusok és az ukrán döntések egyszerre sodorják veszélybe Magyarország energiabiztonságát.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu