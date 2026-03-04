Az Adidas már megnyerte az idei foci-vb-t, Trump vámjai meg sem kottyantak a németeknek
Amíg a Puma a veszteségeiben fuldoklik és kínai mentőövre vár, addig helyi ősriválisa, az Adidas szárnyakat kapott a Kanye Westtel s a Yeezy márkával történt botrányos szakítása után. A német sportszergyártót leginkább az amerikai védővámok nyomaszthatják, de a Trump-féle leckéztető büntetővámok törvénytelen volta és a megsemmisítésük új fejezetet nyithat ezen a fronton is.
Mint ismeretes, a sportszergyártók termelésük döntő részét a távol-keleti országokba helyezték ki, s onnan küldik termékeiket az Egyesült Államokba, kiemelt vámteherrel sújtva. A Nike és az Adidas a pluszköltségeket továbbterhelte a vásárlóira, s ezt a forgalmuk sem sínylette meg. Mi több, az Adidas árfolyamhatásoktól szűrt éves bevétele 13 százalékos emelkedéssel rekordszintre, 24,8 milliárd euróra nőtt.
Az Adidas minden területen fokozta a teljesítményét
Pedig a bevételeit tavaly már nem gyarapította a nyakán maradt Yeezy kollekció kiárusításából származó összeg, ami egy évvel korábban még 650 millió eurót hozott a konyhára. Tavaly a sportruházatnál 15, a futócipőknél 12, a kiegészítőknél pedig 6 százalékos forgalombővülést regisztráltak.
A cég forgalma valamennyi piacán és értékesítési csatornáján két számjegyű mértékben növekedett – derült ki a szerda reggel közreadott 2025-ös éves jelentésükből. Üzemi nyereségük még nagyobb arányban, 54 százalékkal bővült, s 2,06 milliárd euróra rúgott, míg nettó nyereségük 70 százalékos ugrással, 1,38 milliárd euróra szökött.
S hogy ennek a részvényeseik is felhőtlenül örülni tudjanak, az éves osztalék mértékét 40 százalékkal, 2,80 euróra emelték. Emellett egymilliárd eurós részvény-visszavásárlási programot is hirdettek.
A német sportszergyártó kilátásai is felvillanyozhatták a befektetőket. A sikerkovács, a Pumától igazolt Bjorn Guldén vezérigazgató ugyanis 12 százalékkal magasabb, 2,3 milliárd euró körüli várható idei üzemi nyereséget tervez, ami a 400 millió euróra tehető, ám az amerikai védővámok és a cég számára kedvezőtlen árfolyamhatások miatt eredetileg sokkal több lett volna.
Az árfolyamhatásokkal korrigált bevételnél 7-9 százalékos növekményt vetített előre, ez nagyjából 2 milliárd eurós pluszt takar. Három éves távon is ezek a tervszámok az irányadók. A növekedés motorja Észak-Amerika és Kína lehet, ahol bőven a 10 százalékot meghaladó pluszra számítanak. Az Adidas sokat remél az amerikai-mexikói-kanadai rendezésű idei nyári labdarúgó-világbajnokságtól.
Nem véletlenül, hiszen a 48 csapatra felhígított, magyarok nélküli rendezendő tornán 13 válogatottat ő öltöztet, s ezzel kiemelkedik a mezőnyből. Mondjuk nem sokkal, az őt követő Nike-nak 11, a Pumának 10 válogatott jutott. A nagyok közül az Adidas
- a német,
- az argentin,
- a mexikói,
- a spanyol,
- a belga
- és a kolumbiai
csapat hivatalos mezszállítója, s még az olaszok is csatlakozhatnak hozzájuk, ha sikerrel veszik a tavaszi pótselejtezőket. Jövőre viszont súlyos csapás éri a „die Mannschaftot” 73 éven át szereléssel ellátó Adidast, mivel a német szövetség a Nike-ra váltott, így ez lesz az utolsó vb-jük a háromcsíkos mezben.
Sportsikerekben amúgy is gazdag volt a 2025-s év, a Guldén például azzal büszkélkedett, hogy az Adios Pro Evo 2 és az Adios Pro 4 cipőkben futó maratonistáik számos nagy versenyen diadalmaskodtak.
A kiemelkedő minőségű cipők elnevezése mosolyt fakaszthat a magyar olvasók körében, hiszen évtizedekkel ezelőtt, amikor a kínaiak még a hamisítást kifizetődőbbnek tartották az innovációnál, tömegével árasztották el a feketepiacot a háromcsíkos Adios feliratú termékeikkel.
Az Adidas részvényárfolyama mindenesetre nem tükrözi vissza a menedzsment optimizmusát és eredményeit, a kurzus az utóbbi egy évben 38 százalékot ereszkedett. A tulajdonosok viszont megbíznak Bjorn Guldén szaktudásában, emiatt most 2030-ig meghosszabbították a szerződését. Egyúttal új elnöke is lesz a társaságnak Nassef Sawiris személyében, a kinevezéséről a közgyűlés dönt majd.