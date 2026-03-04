Az Adidas már megnyerte az idei foci-vb-t, Trump vámjai meg sem kottyantak a németeknek

Amíg a Puma a veszteségeiben fuldoklik és kínai mentőövre vár, addig helyi ősriválisa, az Adidas szárnyakat kapott a Kanye Westtel s a Yeezy márkával történt botrányos szakítása után. A német sportszergyártót leginkább az amerikai védővámok nyomaszthatják, de a Trump-féle leckéztető büntetővámok törvénytelen volta és a megsemmisítésük új fejezetet nyithat ezen a fronton is.

Az Adias és Kanye West rapper együttműködése csúfos véget ért, mára a kollekció utolsó darabján is túladtak / Fotó: AFP

Mint ismeretes, a sportszergyártók termelésük döntő részét a távol-keleti országokba helyezték ki, s onnan küldik termékeiket az Egyesült Államokba, kiemelt vámteherrel sújtva. A Nike és az Adidas a pluszköltségeket továbbterhelte a vásárlóira, s ezt a forgalmuk sem sínylette meg. Mi több, az Adidas árfolyamhatásoktól szűrt éves bevétele 13 százalékos emelkedéssel rekordszintre, 24,8 milliárd euróra nőtt.

Az Adidas minden területen fokozta a teljesítményét

Pedig a bevételeit tavaly már nem gyarapította a nyakán maradt Yeezy kollekció kiárusításából származó összeg, ami egy évvel korábban még 650 millió eurót hozott a konyhára. Tavaly a sportruházatnál 15, a futócipőknél 12, a kiegészítőknél pedig 6 százalékos forgalombővülést regisztráltak.

A cég forgalma valamennyi piacán és értékesítési csatornáján két számjegyű mértékben növekedett – derült ki a szerda reggel közreadott 2025-ös éves jelentésükből. Üzemi nyereségük még nagyobb arányban, 54 százalékkal bővült, s 2,06 milliárd euróra rúgott, míg nettó nyereségük 70 százalékos ugrással, 1,38 milliárd euróra szökött.

S hogy ennek a részvényeseik is felhőtlenül örülni tudjanak, az éves osztalék mértékét 40 százalékkal, 2,80 euróra emelték. Emellett egymilliárd eurós részvény-visszavásárlási programot is hirdettek.

A német sportszergyártó kilátásai is felvillanyozhatták a befektetőket. A sikerkovács, a Pumától igazolt Bjorn Guldén vezérigazgató ugyanis 12 százalékkal magasabb, 2,3 milliárd euró körüli várható idei üzemi nyereséget tervez, ami a 400 millió euróra tehető, ám az amerikai védővámok és a cég számára kedvezőtlen árfolyamhatások miatt eredetileg sokkal több lett volna.