Wizz Air: mehet a charterezés a focivébé alatt, megvannak az engedélyek a transzatlanti járathoz

A Wizz Air UK, azaz a fapados légitársaság brit leányvállalata megkapta a szükséges engedélyeket az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti járatok üzemeltetéséhez – közölte a Wizz pénteken.

Másfél hónapot várt az engedélyre a Wizz Air / Fotó: NurPhoto via AFP

Az engedélyek birtokában a vállalat célzott charterjáratokat indít az Egyesült Államokba a focivébé idején. Főként az európai labdarúgó-válogatottakat és a szurkolókat kívánják a nyári világbajnokságra utaztatni – tette hozzá a diszkontszolgáltató.

A cég utasokat, poggyászokat és postai küldeményeket szállító, menetrend szerinti és charterjáratokhoz kér engedélyt január 23-án az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok bármely pontja között. Emellett pedig kérték a cargo- és egyéb charterjáratok engedélyezését is – számolt be róla az Origo az Airportal információi alapján.

A kérelem benyújtása azért keltett nagy feltűnést, mert Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója korábban több alkalommal is kategorikusan elzárkózott a transzatlanti járatok elindításától, akkor is, amikor a légitársaság megnövelt hatótávú Airbus A321XLR repülőgépeket rendelt.

Ezek a gépek alkalmasak a keskenytörzsű gépek családján belül interkontinentális útvonalak teljesítésére is, függetlenül attól, hogy a velük kapcsolatos műszaki nehézségek szállításuk átütemezését tette szükségessé. Emlékezetes, hogy Orbán Viktor és a magyar küldöttség résztvevői is egy ilyen gép fedélzetén utaztak tavaly ősszel a washingtoni tárgyalásra Donald Trump amerikai elnökhöz és más magas rangú tisztviselőkhöz.