Amerikai-kínai geopolitikai játszma vitt be mélyütést a legnagyobb európai cégnek

A csipháború betesz a legértékesebb európai cégnek, mely forgalma 5-10 százalékának is búcsút mondhat, ha keresztülmegy az amerikai javaslat. Az ASML legmodernebb gépei már most sem kaphatók Kínában, de tovább növekedhet a szigor.
K. B. G.
2026.04.07, 15:30
Frissítve: 2026.04.07, 16:08

Nagyot estek a legmodernebb csipgyártó gépek készítőjének, az ASML-nek a részvényei kedden, miután a múlt héten egy olyan, kétpárti amerikai törvényjavaslat született, mely további csipgyártó eszközök értékesítését tiltaná be Kínában, tovább rontva a holland vállalat kínai eladásait.

Az ASML egyik legfontosabb piaca Kína, de az amerikaiak ezt bezárhatják / Fotó: NurPhoto via AFP

Zuhan az ASML árfolyama az amerikai javaslatra

Bár a kínai csipipar leterítését célzó javaslatot egyelőre még nem fogadták el, így az még változhat is, az ASSML részvényei több mint 4 százalékot zuhantak kedden, eurómilliárdokkal csökkentve a legnagyobb piaci kapitalizációjú európai cég értékét. A CNBC összefoglalója felidézi, hogy az Egyesült Államok az elmúlt években számos intézkedést tett annak érdekében, hogy megakadályozza Peking hozzáférését a legfejlettebb félvezetőkhöz. Ennek értelmében korlátozták az ASML legmodernebb, extrém ultraibolya (EUV) litográfia gépeinek kínai exportját, ilyen gépet a holland cég sosem adott el az ázsiai országnak.

Azonban a friss törvényjavaslat az ASML kevésbé modern, például memóriacsipek gyártására használt mély ultraibolya (DUV) litográfia gépeinek kivitelét is korlátozná. Bár egyes DUV-eszközök kivitele már most is holland exportlicenchez kötött, az amerikai javaslat tovább szorítana a gyeplőn. 

Januárban a holland cég arról számolt be, hogy idén forgalmának 20 százalékát adhatja Kína, szemben az egy évvel korábbi 33 százalékkal. 

Ugyanakkor elemzők szerint az amerikai javaslat inkább csak a régebbi DUV-gépeket érintené, amik az ASML forgalmának 10-15 százalékát teszik ki, igaz, ennek a 10-15 százaléknak mintegy feléért Kína felel. Bár ez kétségkívül jelentős hatást gyakorolhat az ASML teljesítményére, azt is érdemes látni, hogy ez idővel veszít az értékéből.

A javaslat az ASML mellett a kínai csipgyártókat is érzékenyen érintheti, melyek számára a holland cég eszközei továbbra is fontosak, ugyanakkor a korábbi csipkorlátozások részben még segítették is a kínai vállalatok térnyerését, melyek közül több rekordforgalmat ért el tavaly. Az EUV-gépeknek világszerte nincs párja, és a DUV-eszközök lecserélésére is csak pár másik cég lehet képes. 

