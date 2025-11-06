Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Bajban a Nyugat, elveszítheti az MI-versenyt, és ezt nem akárki mondja – a túlszabályozás és a cinizmus hátráltatja a fejlesztéseket

A cégvezető később visszakozott, de azt tartja, hogy Kína már alig van lemaradva az Egyesült Államoktól. Az Nvidia vezetője szerint a versenyfutás megnyeréséhez a fejlesztőket cége csipjeihez kell láncolni.
K. B. G.
2025.11.06., 12:46

Arról beszélt egy konferencián az Nvidia élén álló Jensen Huang, hogy Kína megnyerheti a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésének a versenyfutását az alacsonyabb energiaárak és a lazább szabályozás segítségével.

Az Nvidia-vezér szerint Amerika előnye egyre kisebb / Fotó: AFP

Egyre kisebb a Nyugat előnye a mesterséges intelligencia területén

Huang a Financial Times mesterséges intelligencia jövőjéről szóló rendezvényének a margóján figyelmeztetett a technológia területén olvadó amerikai előnyre, ám alig pár órával azután, hogy a brit lap közölte szavait, az Nvidia X-oldalán egy közlemény jelent meg a cégvezetőtől, amelyben némiképp finomította álláspontját. Ebben az Nvidia-vezér megismétli, hogy Kína lemaradása már csak nanoszekundumokban mérhető 

az MI területén, és kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok nyerjen, azzal, hogy előreszalad, és világszerte megnyeri a fejlesztőket.

A CNBC összefoglalója felidézi, hogy Huang már régóta azt az álláspontot képviseli, mely szerint az amerikai előny megőrzéséhez az kell, hogy a fejlesztők továbbra is az Nvidia piacvezető csipjeire támaszkodjanak. Ezen érvek mentén lobbizott a cégvezető a különböző csipkorlátozások ellen, melyek kizárták az Nvidiát Kína piacáról.

Kínába nem tud visszatérni az Nvidia

Bár a bevételek 15 százalékáért cserébe végül Washington engedélyezte egyes mesterségesintelligencia-csipek árusítását Kínában, a pekingi hatóságok az amerikai cég termékeinek mellőzésére szólították fel az ország vállalatait. Huang szerint így vállalatának piaci részesedése Kínában gyakorlatilag nullára csökkent. Kína pedig egyre inkább a belföldi gyártók felé tereli az ország tech cégeit.

Huang Dél-Koreában volt, amikor Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozott, ám a csipek területén a két vezető találkozója nem hozott áttörést. A cégvezető szerint a Nyugat törekvéseit a túlzott szabályozás mellett a cinizmus is hátráltatja, miközben Kína energiatámogatásokkal segíti a szektor fejlődését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
