A Biztos Döntés friss összehasonlítása szerint ma már nem a Revolut vagy a Wise kínálja automatikusan a legjobb árfolyamot, ha valaki eurót váltana forintra. A vizsgált időszakban a Gránit Bank és az OTP Bank kedvezményes devizaváltási ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, de az Erste is több esetben jobb árfolyamot adott a fintech szolgáltatóknál. Egy nagyobb, például 1500 eurós váltásnál így akár 20 ezer forintnál is többet lehet spórolni, attól függően, hogy melyik szolgáltatót választja az ügyfél.

Euró átváltása forintra: elkészült a lista, melyik banknál éri meg a legjobban – verik a Revolutot és a Wise-t is, több tízezer forintot lehet nyerni rajta

A portál 2026. április 20. és 24. között vizsgálta az euró vételi árfolyamait , napi szinten összehasonlítva a banki kedvezményes ajánlatokat, a hagyományos devizaeladási árfolyamokat, valamint a Revolut és a Wise ajánlatait. A cél az volt, hogy kiderüljön: 100 ezer forint euróra váltásánál hol marad a legtöbb pénz az ügyfélnél.

Az eredmény többek számára meglepő lehet.

A legjobb árfolyamot a vizsgált héten a Gránit Bank és az OTP Bank kedvezményes konstrukciója adta, miközben az Erste kedvezményes váltása is nagyon közel került hozzájuk.

Ezek több napon is kedvezőbb szintet mutattak, mint a Revolut vagy a Wise árfolyama, vagyis a korábban szinte automatikus fintech előny gyakorlatilag eltűnt.

A Revolutnál a díjmentes Standard csomagban havi 350 ezer forintig lehet kedvezményesen devizát váltani hétköznapokon. Ezzel szemben a Gránit Bank havi 650 ezer forintig biztosít kedvezményes árfolyamot, az Erste 600 ezer forintig, prémiumügyfeleknek akár 750 ezer, kiemelt ügyfeleknek pedig egymillió forintig. Az OTP Banknál szintén havi 600 ezer forintos keret érhető el az Árfolyam+ konstrukcióban.

Több ezer eurónál nem mindegy a legapróbb különbség sem

A különbségek elsőre néhány forintosnak tűnnek, de nagyobb összegnél már komoly pénzről van szó. A kedvezményes és a normál banki árfolyam között jellemzően 3–6 forintos eltérés látható eurónként, vagyis 1000 euró vásárlásánál ez 3–6 ezer forintos különbséget jelenthet. Az Erste esetében a rés még ennél is nagyobb: itt akár 10 forintos eltérés is előfordulhat, ami ugyanekkora összegnél már 10 ezer forint megtakarítást jelent.