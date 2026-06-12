A Hormuzi-szoros nyitására várnak csak a tankerek, azonnal készek felszedni a horgonyt

Gyorsan megnőhet a kereskedelmi hajók forgalma, amint megnyílik a Hormuzi-szoros, és az Egyesült Államok, valamint Irán közötti megállapodás garantálja a biztonságot a világ egyik legforgalmasabb vízi útvonalán. Az ugyan nem várható, hogy a korábbihoz hasonlóan hamarosan ismét napi 130-140 hajó kelhet át, de a mostani öt-tíznél biztosan több.

Közelebb kerültünk a Hormuzi-szoros megnyitásához, megszülethet az amerikai–iráni megállapodás / Fotó: BEST-BACKGROUNDS

A legfrissebb hírek szerint már a hétvégén aláírhatják az amerikai–iráni megállapodást, Lars Barstad, a tankereket üzemeltető Frontline vezérigazgatója nagyon optimista.

A ciprusi székhelyű Frontline 80 hajóból álló flottával szállítja világszerte a kőolajat és a feldolgozott olajtermékeket, öt tankere rekedt a Perzsa-öbölben a szoros globális energiasokkot okozó zárlata miatt.

Barstad a CNBC-nek a héten adott interjúban elmondta, hogy több cég már a térségbe irányította a tankereit, amelyek így

azonnal indulásra készek, amint megkapják az utasítást a horgony felhúzására.

A Frontline nem tartozik közéjük.

Ugrásra készen várják a Hormuzi-szoros megnyitását

„Bizonyos szereplők tisztán kereskedelmi okokból pozicionálják magukat, hogy megpróbálják kihasználni a szoros megnyitása adta lehetőséget. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy vételi opciót tartanánk fenn valamire, ami esetleg megtörténik” – fogalmazott.

Vissza kell irányítani a tankereket a térségbe / Fotó: NurPhoto via AFP

Néhány hajótulajdonos a zárlat alatt is megkockáztatta a tankerek átjuttatását, voltak olyanok, amelyek lekapcsolt jeladókkal és elektronikus berendezésekkel, óriási kockázatot vállalva, egy szűk, sziklás, Omán partjai mellett húzódó útvonalon próbálták megtenni az utat.

A Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint március 22-én még 184 millió hordónyi olaj parkolt a Hormuzi-szoros rossz oldalán lévő tankereken, június elején már csak 148 millió, ami nagyjából napi 500 ezer hordó kiszabadulását jelenti.

Barstad elmondta, hogy jelenleg

a világ legnagyobb tankereinek 10 százaléka várakozik a Perzsa-öbölben olajjal feltöltve.

Mindegyik nagyjából kétmillió hordó szállítására képes, és ezek lesznek az elsők, amelyek áthajóznak majd az ismét megnyitott szoroson.