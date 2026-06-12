A Hormuzi-szoros nyitására várnak csak a tankerek, azonnal készek felszedni a horgonyt
Gyorsan megnőhet a kereskedelmi hajók forgalma, amint megnyílik a Hormuzi-szoros, és az Egyesült Államok, valamint Irán közötti megállapodás garantálja a biztonságot a világ egyik legforgalmasabb vízi útvonalán. Az ugyan nem várható, hogy a korábbihoz hasonlóan hamarosan ismét napi 130-140 hajó kelhet át, de a mostani öt-tíznél biztosan több.
A legfrissebb hírek szerint már a hétvégén aláírhatják az amerikai–iráni megállapodást, Lars Barstad, a tankereket üzemeltető Frontline vezérigazgatója nagyon optimista.
A ciprusi székhelyű Frontline 80 hajóból álló flottával szállítja világszerte a kőolajat és a feldolgozott olajtermékeket, öt tankere rekedt a Perzsa-öbölben a szoros globális energiasokkot okozó zárlata miatt.
Barstad a CNBC-nek a héten adott interjúban elmondta, hogy több cég már a térségbe irányította a tankereit, amelyek így
azonnal indulásra készek, amint megkapják az utasítást a horgony felhúzására.
A Frontline nem tartozik közéjük.
Ugrásra készen várják a Hormuzi-szoros megnyitását
„Bizonyos szereplők tisztán kereskedelmi okokból pozicionálják magukat, hogy megpróbálják kihasználni a szoros megnyitása adta lehetőséget. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy vételi opciót tartanánk fenn valamire, ami esetleg megtörténik” – fogalmazott.
Néhány hajótulajdonos a zárlat alatt is megkockáztatta a tankerek átjuttatását, voltak olyanok, amelyek lekapcsolt jeladókkal és elektronikus berendezésekkel, óriási kockázatot vállalva, egy szűk, sziklás, Omán partjai mellett húzódó útvonalon próbálták megtenni az utat.
A Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint március 22-én még 184 millió hordónyi olaj parkolt a Hormuzi-szoros rossz oldalán lévő tankereken, június elején már csak 148 millió, ami nagyjából napi 500 ezer hordó kiszabadulását jelenti.
Barstad elmondta, hogy jelenleg
a világ legnagyobb tankereinek 10 százaléka várakozik a Perzsa-öbölben olajjal feltöltve.
Mindegyik nagyjából kétmillió hordó szállítására képes, és ezek lesznek az elsők, amelyek áthajóznak majd az ismét megnyitott szoroson.
Rengeteg olaj indul majd egyszerre útnak
A térségbeli államok kétségbeesetten várnak erre a pillanatra, mert az olajtárolóik gyakorlatilag a háború eleje óta tele vannak, és hatalmas anyagi veszteséget jelent, hogy nem tudják azt eljuttatni a piacra.
„Rengeteg olaj lesz majd hirtelen a vizeken” – hangsúlyozta Barstad, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a forgalom megindulása logisztikai szempontból is nagy kihívást jelent majd, mert mindegyik érintett állam minél hamarabb meg akarja kezdeni az exportot.
Korábban Nils Haupt, a világ egyik legnagyobb hajózási vállalata, a Hapag-Lloyd kommunikációs vezetője is figyelmeztetett, hogy a probléma mindaddig megoldatlan marad, amíg minden hajó el nem hagyja a Hormuzi-szorost, mert az olaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) mellett több százezer konténert is el kell szállítani.
Ráadásul nemcsak a kifelé, hanem a befelé tartó forgalomnak is meg kell indulnia.
Nehéz lesz elég tankert találni
További problémát jelent, hogy a tankereket átirányították a világ más részeire, például az Egyesült Államokba, amely a világ legnagyobb olajexportőrévé vált az idén, teljesen kiszipolyozzák a vevők.
Amin Nasszer, a szaúdi Aramco vezérigazgatója szerint is elég tankert találni lesz a legnagyobb kihívás – ebben azonban segíteni fog, hogy a szállítási költségek olyan magasságokba ugrottak, ami visszacsábítja a hajótulajdonosokat a Közel-Keletre.
A jelenleg az Egyesült Államokból Ázsiába olajat szállító hajóknak azonban 30 napba telik, mire a Perzsa-öbölbe érnek, miután elérték az úti céljukat.
Az is problémát jelent, hogy
a közel-keleti exportőrök nem tudnak gyorsan visszatérni a háború előtti termelési szintre.
A lezárt kutak közül néhány valószínűleg újra sem nyitható, mert végzetesen megrongálódott a nyomás hiánya és a vízszennyezés miatt.