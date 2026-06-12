Kiszivárgott az amerikai–iráni megállapodás: megnyílhat a Hormuzi-szoros, feloldhatják a szankciókat – a forint és az állampapírpiac is azonnal reagált

Az Irán és az Egyesült Államok között folyó tárgyalások keretében születő szándéknyilatkozat tervezete szerint Washington feloldaná az iráni olajra kivetett szankciókat, a perzsa állam pedig a megállapodás aláírásától számított harminc napon belül megnyitná a Hormuzi-szorost – derül ki az iráni állami média pénteki tudósításából.

Az iráni békeremény erősítette a forintot és lerántotta az olajárat / Fotó: Reuters

A Mehr hírügynökség szerint a 14 pontból álló dokumentum feltételül szabja, hogy a zárótárgyalások csak akkor kezdődhetnek el, ha Washington előzetesen felszabadítja Irán befagyasztott eszközeinek felét, felfüggeszti az olajszankciókat és megszünteti a tengeri blokádot. A tervezet értelmében valamennyi amerikai katonai erőnek el kellene hagynia Iránt.

Az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek legalább 300 milliárd dollár értékű újjáépítési tervet kellene benyújtania Iránnak. Donald Trump elnök csütörtökön bejelentette, hogy az Egyesült Államok megállapodást kötött Iránnal, amelynek véglegesítése még folyamatban van. Trump azt is közölte, hogy a Hormuzi-szoros az egyezség aláírásával egyidejűleg megnyílna.

Izrael nem vesz részt a tárgyalásokon

Trump elmondta, a lehetséges megállapodásról tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és a régió több vezetőjével is. Netanjahu hivatala megerősítette a csütörtöki telefonbeszélgetést, és közleményében jelezte: bár Izrael nem vesz részt a tárgyalásokon, a kormányfő nagyra értékeli Trump ígéretét, miszerint a végleges megállapodás számos korlátozást fog tartalmazni Irán nukleáris programjára.

A hírekre a pénzügyi piacok élénken reagáltak: az európai részvénypiacok mintegy 2 százalékos emelkedéssel nyitottak, a pán-európai Stoxx 600 index 1,8 százalékkal erősödött. Az olaj ára ezzel párhuzamosan csökkent: a júliusi szállítású amerikai nyersolaj 1,61 százalékos, az augusztusi lejáratú Brent 1,75 százalékos mínusszal forgott.

Régiós hatások: erősödő forint, szigorodó kamatvárakozások

Az iráni–amerikai megállapodás híre a közép-európai pénzügyi piacokon is éreztette hatását. A forint csütörtökön este 1 százalékot erősödött az euróval szemben, közel négyéves csúcsra kerülve, majd pénteken reggel további 0,1 százalékos erősödéssel nyitott, mindez szorosan összefügg Trump bejelentésével, amely szerint a megállapodás megkötése közel van.