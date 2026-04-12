Azonnal reagál a forint a választási eredményre, brutális, ami az árfolyammal történik – így áll az euró és a dollár váltása

Látványos forinterősödés indult az euróval és a dollárral szemben is az urnazárást követően. A magyar deviza erősödése nyilván irányadó lehet hétfőre, de a mértékre vonatkozóan még korai lenne következtetéseket levonni. Mert amíg pesti parkett zárva, addig úgynevezett illikvid piaci kereskedés folyik, amikor a forintot kevéssé ismerő piaci szereplők reagálnak. Más kérdés, hogy a The Wall Street Journal is címlapon hozta Orbán Viktor beszédét, így az egzotikus piacokon is azonnal értesültek a magyar választásról.

Meredek forinterősödés indult

Vasárnap este percek alatt lett közel 10 forinttal olcsóbb az euró.

Az euró-forint pénteken 376,55 közelében mozgott a pesti tőzsdezáráskor. Hétvégén szinte meg se rezdült a forintpiac. Majd az urnazárás követően 366 közelébe zuhant a kurzus.

Három éve nem látott szintekre süllyedt az euró-forint vasárnap este

Tágasabb horizonton azt látjuk, hogy

három éve nem látott szinteken mozog az euró-forint,

amit az is jól mutat, hogy az elemzők a pénteki befektetői jegyzeteikben még nem érezték szükségét, hogy 373 alatti technikai támaszokat jelöljenek.

Becsapós az illikvid piac

Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az első reakciók úgynevezett illikvid piacon történtek. Itt akár egy-egy nagyobb,

jól irányzott pozícióval is befolyásolható időlegesen az árfolyam.

És még akkor is jelentősen megnőhet a napon belüli volatilitás, ha éppen nincs napirenden komolyabb forintellenes spekuláció.

Nemcsak a szereplők kis száma teszi sérülékennyé az illikvid piacot, hanem a jelenlévők alulinformáltsága is. Illikvid kereskedésben a jól tájékozott piaci szereplők távollétében arra lehet számítani, hogy

a befektetők csak az árfolyammozgást és a hírek főcímeit látják.

Aligha néznek a napi események mögé. Mindennek fényében a választás eredményének pontosabb árazását majd a BÉT kereskedési idejében a következő napokban várhatjuk.

A dollárral szemben még az irány is kérdéses volt

Bár a dollárral szemben is jelentősen erősödött a forint. Mégis kicsit más a kép: