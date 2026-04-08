Mindenki a forint árfolyamát nézi, elképesztő, mit művel az euróval és a dollárral szerda reggel: ekkora erősödést rég nem láttunk – így váltják most

Jelentős erősödést produkált szerda reggelre a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama kedden az euróval szemben 382 körül alakult a nap végén, ami összességében egy enyhe keddi erősödést jelentett, támogatva a befektetői hangulatot.

Egy euróért 375,95 forintot kellett fizetni a reggeli órákban

A tendencia szerdán is folytatódott, a reggeli órákban az euróért 375,95 forintot kellett már csak fizetni. A forint az amerikai dollárral szemben is jól teljesít, kedden még 329 volt a jegyzés, szerda reggelre pedig 321,94 forint lett a dollár árfolyama.

A forint erősödése jókor érkezett, ugyanis várhatóan a devizapiacokra is kedvező hatása lesz az iráni tűzszünetnek.

Az olaj világpiaci ára szerda reggelre hordónként 100 dollár alá esett, miután az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy megállapodott Iránnal egy kéthetes tűzszünetről, amelynek feltétele a Hormuzi-szoros azonnali és biztonságos újranyitása.

A Brent határidős jegyzése 14,51 dollárral, azaz 13,3 százalékkal hordónként 94,76 dollárra csökkent, a WTI nyersolaj ára pedig 17,16 dollárral, azaz 15,2 százalékkal mérséklődött, és 95,79 dollárra esett vissza hordónként – számolt be róla a Reuters.