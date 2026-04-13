Brutális kijózanodás jöhet az európai tőzsdéken, teljesen elszálltak az elemzői várakozások, lesújt Európára az iráni háború

Az európai vállalatok idei eredményeivel kapcsolatos kilátások talán túlzottan is optimisták, különösen a geopolitikai bizonytalanságok árnyékában. Jelenleg az előrejelzések a részvényenkénti eredmények 10,4 százalékos növekedésével számolnak a Stoxx 600 Europe indexre, ám a vámok jelentette nyomás, a munkanélküliség, a gyengülő fogyasztói hangulat és a gyorsuló infláció mellett ez nem biztos, hogy tartható.

Ha az iráni háború elhúzódik, lőttek az európai cégek nyereségének

A Bloomberg Intelligence összefoglalója arra is felhívja a figyelmet, hogy az iráni háború továbbra is bolygatja az energiapiacokat, miközben a Hormuzi-szoros is jórészt zárva maradt. Ezért számításaik szerint az európai cégek nyeresége inkább csak 4-5 százalékkal nőhet idén, míg a Barclays elemzői szerint az előrejelzések leszállítása csak idő kérdése. A bank ezt már meg is tette, ők 8 helyett már csak 6 százalékos eredményjavulást várnak az európai cégektől, feltéve, ha az idei olajárak 85-90 dollár körül lesznek.

Egy 100 dollár feletti olajárszint esetén azonban a nyereség növekedése szinte el is tűnhet.

A Bloomberg közgazdászai szerint egy jelentős árupiaci sokk 2,9 százalékra gyorsíthatja az eurózóna inflációját a tavalyi 2,1 százalék után, ám az európai vállalatok helyzete most rosszabb, mint a drágulási ütem legutóbbi, az Ukrajna elleni orosz támadás utáni megugrásakor. Ugyanis világszerte lassabb a növekedés, miközben az akkor még meglévő felhalmozott kereslet is eltűnt mára, és a munkaerőpiac is gyengébb, valamint költségvetési élénkítés sem segíti a cégek dolgát. Mindez aláássa a vállalatok árazási erejét, így a haszon megóvását is nehezíti.

A legtöbb szektort hátráltatja a konfliktus

A luxusipari kereslet gyengélkedése, az autóipari verseny erősödése Kínából szintén óvatosságra intenek a profitvárakozások terén. Egyes vállalatok már el is kezdték felkészíteni a negatív meglepetésekre a befektetőket.

A hamarosan érkező gyorsjelentési szezonban az első negyedéves növekedés mérséklet lehet a szakértők szerint, miután a tech, pénzügyi vagy energiaszektor jó eredményeivel szemben gyengén teljesíthetnek a közművek, az egészségügyi cégek vagy az alapanyagok, ahová a bányászattól a vegyipari cégekig számos vállalat tartozik.