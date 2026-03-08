Most van baj: az iráni háború miatt menekülnek a gazdagok a Közel-Keletről – összeomlóban a luxusipar

A közel-keleti konfliktus újabb problémát hozott a már amúgy is gyengélkedő luxusipar számára: lezárt légterek, bezárt üzletek és eltűnő turisták fenyegetik a bevételeket. A befektetők attól tartanak, hogy az iparág egyik utolsó erős régiója is meginoghat, ami komoly veszteségeket hozhat a világ legismertebb márkáinak.

A luxusipar működése nagyrészt a nemzetközi utazásra és a turisták költekezésére épül, így a közel-keleti válság, és az Öböl menti gazdasági központok leállása óriási bevételkieséshez vezethet a szektorban / Fotó: AFP

A közel-keleti konfliktus nemcsak a geopolitikát és az energiaszektort rázta meg, hanem a luxusmárkák világában is pánikot okozott. A térségben kialakult katonai feszültség miatt több ország lezárta légterét, miközben fontos repülőterek – köztük Dubaj és Doha – működése is akadozik.

Ez a luxusipar számára sokkal nagyobb problémát jelent, mint elsőre gondolnánk. A szektor jelentős része ugyanis a nemzetközi turizmusra épül: a tehetős utazók vásárlásai adják a forgalom jelentős hányadát.

Megállt a luxuspiac szíve

Bár a Közel-Kelet első pillantásra nem tűnik a világ legnagyobb luxuspiacának, mégis kulcsszerepet játszik. A becslések szerint a globális luxusértékesítés 5-6 százaléka ebből a régióból származik.

A vásárlások jelentős részét azonban nem a helyi lakosság, hanem a turisták generálják. Az Öböl-menti országok bevásárlóközpontjaiban rendszeresen költenek nagy összegeket orosz, szaúdi, kínai vagy indiai utazók, akik gyakran kifejezetten luxusvásárlás miatt érkeznek.

A térség központja egyértelműen az Egyesült Arab Emírségek, azon belül is Dubaj. Elemzők szerint a regionális luxusbevétel körülbelül fele itt realizálódik.

A jelenlegi helyzetben azonban több üzlet zárva tart, vagy csak minimális személyzettel működik. Ez rövid távon is komoly bevételkiesést okozhat.

A luxusipar már eleve nehéz időszakban van. Az elmúlt két évben a globális kereslet jelentősen lelassult, különösen Kínában, amely a szektor egyik legfontosabb piacává vált a koronavírus-járvány óta. A befektetők ezért abban bíztak, hogy a Közel-Kelet stabil vásárlói bázisa segíthet stabilizálni az iparágat. A mostani konfliktus azonban éppen ezt a reményt veszélyezteti.

Ráadásul közeleg a ramadán, amely hagyományosan fontos időszak a luxuskereskedelem számára. A Reuters elemzői szerint sok tehetős muszlim vásárló ilyenkor utazik Európába vagy az Egyesült Államokba, és jelentős összegeket költ divatra, ékszerekre és órákra. Ha a konfliktus miatt az utazások elmaradnak, az a globális luxuskereskedelemben is érezhető lesz.