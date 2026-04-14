JPMorgan Chase

Rácáfolt az elemzői konszenzusra a nagybank: minden idők legmagasabb bevételét húzta be a JPMorgan

Az elemzői konszenzusra is rácáfolt a legnagyobb amerikai bank. Zseniálisak voltak a JPMorgan értékpapír-, deviza- és árupiaci kereskedői.
Murányi Ernő
2026.04.14, 15:48
Frissítve: 2026.04.14, 16:35

A JPMorgan kereskedői az év első három hónapjában minden idők legmagasabb negyedéves bevételét érték el. A rekordszintű kereskedési eredményeknek köszönhetően a teljes bevétel közel kétmilliárd dollárral meghaladta a pénzintézet korábbi rekordját – derül ki a bank kedden publikált első negyedéves gyorsjelentéséből. 

Minden idők legmagasabb bevételéről számolt be a JPMorgan / Fotó: Michael Nagle

Rekordbevételt húztak be a bank kereskedői

A legnagyobb amerikai bank közleménye szerint az első negyedévben 11,6 milliárd dolláros kereskedési bevételt ért el. Ez 20 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, és mind a részvénykereskedők, mind a kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedők felülmúlták az elemzők várakozásait.

Amellett a 2,88 milliárd dolláros befektetési banki díjak is meghaladták az előzetes becsléseket.

Az amerikai gazdaság a lezárt negyedévben is ellenálló maradt, a fogyasztók továbbra is keresnek és költenek, a vállalkozások pedig változatlanul egészségesek

– idézi Jamie Dimon vezérigazgatót a közlemény. 

„Ugyanakkor egyre összetettebb kockázati tényezők jelentkeznek, például geopolitikai feszültségek és háborúk, az energiaárak ingadozása, a kereskedelmi bizonytalanság, a nagy globális költségvetési hiányok és a magas eszközárak” – tette hozzá Dimon.

A nettó kamatbevétel 9 százalékkal, 25,4 milliárd dollárra nőtt. A bank azonban egész éves előrejelzését 103 milliárd dollárra csökkentette, miután februárban még 104,5 milliárd dollár nettó kamatbevételt várt. 

A hírekre a JPMorgan részvényei az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben 3,1 százalékkal zuhantak, az árfolyam év elejétől a hétfői zárásig 2,7 százalékkal csökkent.

A Trump-hatás a JPMorgant sem hagyta hidegen

A Wall Street-i bankok kereskedési részlegei remek formában vannak, mióta Donald Trump amerikai elnök megnyerte a 2024-es választásokat. Az államfő lépései ugyanis rendre heves ingadozásokat váltanak ki a részvény-, kötvény- és nyersanyagpiacokon, ami fellendítette az ügyfelek aktivitását és a bankok kereskedésből származó bevételeit. 

A költségek eközben a negyedévben 26,9 milliárd dollárt tettek ki, ami magasabb a vártnál. A JPMorgan februárban közölte, hogy idén körülbelül 105 milliárd dollárt szán kiadásokra, a jogi költségeket nem számítva, és kedden is megerősítette ezt az összeget.

A bank nettó nyeresége éves bázison 13 százalékkal, 16,49 milliárd dollárra, azaz részvényenként 5,94 dollárra nőtt (EPS), míg a bevételei 10 százalékkal, 50,54 milliárd dollárra emelkedtek.

A piaci konszenzus az EPS-re 5,45 dollár, a bevételre pedig 49,17 milliárd dollár volt.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

