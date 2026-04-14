Rácáfolt az elemzői konszenzusra a nagybank: minden idők legmagasabb bevételét húzta be a JPMorgan

A JPMorgan kereskedői az év első három hónapjában minden idők legmagasabb negyedéves bevételét érték el. A rekordszintű kereskedési eredményeknek köszönhetően a teljes bevétel közel kétmilliárd dollárral meghaladta a pénzintézet korábbi rekordját – derül ki a bank kedden publikált első negyedéves gyorsjelentéséből.

Minden idők legmagasabb bevételéről számolt be a JPMorgan / Fotó: Michael Nagle

Rekordbevételt húztak be a bank kereskedői

A legnagyobb amerikai bank közleménye szerint az első negyedévben 11,6 milliárd dolláros kereskedési bevételt ért el. Ez 20 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, és mind a részvénykereskedők, mind a kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedők felülmúlták az elemzők várakozásait.

Amellett a 2,88 milliárd dolláros befektetési banki díjak is meghaladták az előzetes becsléseket.

Az amerikai gazdaság a lezárt negyedévben is ellenálló maradt, a fogyasztók továbbra is keresnek és költenek, a vállalkozások pedig változatlanul egészségesek

– idézi Jamie Dimon vezérigazgatót a közlemény.

„Ugyanakkor egyre összetettebb kockázati tényezők jelentkeznek, például geopolitikai feszültségek és háborúk, az energiaárak ingadozása, a kereskedelmi bizonytalanság, a nagy globális költségvetési hiányok és a magas eszközárak” – tette hozzá Dimon.

A nettó kamatbevétel 9 százalékkal, 25,4 milliárd dollárra nőtt. A bank azonban egész éves előrejelzését 103 milliárd dollárra csökkentette, miután februárban még 104,5 milliárd dollár nettó kamatbevételt várt.

A hírekre a JPMorgan részvényei az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben 3,1 százalékkal zuhantak, az árfolyam év elejétől a hétfői zárásig 2,7 százalékkal csökkent.

A Trump-hatás a JPMorgant sem hagyta hidegen

A Wall Street-i bankok kereskedési részlegei remek formában vannak, mióta Donald Trump amerikai elnök megnyerte a 2024-es választásokat. Az államfő lépései ugyanis rendre heves ingadozásokat váltanak ki a részvény-, kötvény- és nyersanyagpiacokon, ami fellendítette az ügyfelek aktivitását és a bankok kereskedésből származó bevételeit.

A költségek eközben a negyedévben 26,9 milliárd dollárt tettek ki, ami magasabb a vártnál. A JPMorgan februárban közölte, hogy idén körülbelül 105 milliárd dollárt szán kiadásokra, a jogi költségeket nem számítva, és kedden is megerősítette ezt az összeget.