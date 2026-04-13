EUR/HUF364,7 -1,06% USD/HUF311,72 -1,25% GBP/HUF419,11 -0,88% CHF/HUF394,63 -0,91% PLN/HUF85,75 -0,93% RON/HUF71,61 -1,1% CZK/HUF14,96 -1,09%
BUX137 604,11 +3,55% MTELEKOM2 390 +2,18% MOL4 352 +6,8% OTP43 330 +4,71% RICHTER12 990 +1,46% OPUS341 -26,1% ANY7 310 +0,14% AUTOWALLIS153,5 -0,98% WABERERS4 500 -4,67% BUMIX8 830,34 -1,13% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 791,78 +1,09%
Hatalmasat kaszált a magyar választáson a Citigroup - ki is szállt gyorsan

Az amerikai bank magyar állampapírok segítségével fogadott ellenzéki győzelemre. A Citi szinte azonnal le is zárta a múlt héten nyitott pozícióját.
K. B. G.
2026.04.13, 14:33
Frissítve: 2026.04.13, 14:50

Elhencegett a magyarországi választási eredményen elért profitján a Citigroup, miután a bank állítása szerint 13,1 százalékos profitot realizált rövid távú kereskedési stratégiáján. 

Bár a Citi szerint indokolt az árfolyamváltozás, a pozíciót zárták / Fotó: NurPhoto via AFP

A Cititől Bhumika Gupta és Luis Costa írt arról, hogy a múlt héten nyitottak long pozíciót a magyar államkötvényeken, devizafedezet nélkül. Mint írták, a választás előtti piaci konszenzus a Tisza győzelmét várta, ám a kétharmados többség és a magas részvétel sokkal jobb eredménynek bizonyult az elképzeléseiknél, így a kötvények erőteljes emelkedéssel reagáltak a hozamgörbe minden pontján – írja a Bloomberg.

A forinton és a kötvények árfolyamán is nyert a Citi

A Citi emberei szerint a piaci reakció helyes azon az alapon, hogy a kamatprémiumot újra kell árazni, mert egy Tisza-kormány várhatóan Európai Unió-párti külpolitikát visz majd, és akár a befagyasztott uniós forrásokat is hazahozhatja, valamint az eurózónás csatlakozás felé indulhat. 

A Citi ennek ellenére lezárta pozícióját, és realizálta a gyors nyereséget, amelynek fontos eleme lehetett a forint felértékelődése is , lévén hétfőn a magyar deviza árfolyama óriásit ugrott a dollárral szemben.

Az Államadósság Kezelő Központ honlapján látható adatok szerint az 5 éves magyar állampapír hozama 30, a 10 évesé 32 bázisponttal csökkent. A kötvények árfolyama pedig ellentétes irányban mozog a hozamokkal.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu