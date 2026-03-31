Öntik a piacra az amerikai állampapírokat a jegybankok – ez állhat az eladások hátterében

Egyre kevesebb amerikai állampapírt tartanak a központi bankok a New York Fednél a legfrissebb adatok szerint. A hivatalos szervek állományában – melyben a jegybankok mellett kormányzati és nemzetközi intézmények számlái is megtalálhatók – a statisztika szerint február 25. óta 82 milliárd dollárral csökkent a külföldi intézmények állománya, ami 2012 óta a legalacsonyabb, igaz, így is 2,7 ezermilliárd dollár.

Devizapiaci beavatkozást vagy olajat finanszírozhatnak az amerikai állampapírok eladásából

A Financial Times összefoglalója szerint ebben főként az olajimportőr országok finanszírozási igényei játszhatnak szerepet, valamint az, hogy az iráni háború árnyékában az egyes országok törekednek devizájuk védelmére. A dolláreszközök piacra dobása mind a két esetben segítséget nyújthat.

A lap által megszólaltatott szakértő, Brad Setser a Council of Foreign Relations részéről olyan országokat említ ezek között, mint Törökország, Thaiföld vagy épp India. Törökország devizatartaléka február 27. óta 22 milliárd dollárral csökkent, sőt

az ország még az aranytartaléka egy részét is piacra dobta a líra védelmében.

Az eladott eszközök jelentős része pedig valószínűleg az amerikai államkötvények közül került ki.

A legmélyebb, legnagyobb piac

Az amerikai állampapírok egyebek mellett azért is népszerűek tartalékeszközként, mert a 30 ezermilliárd dolláros piac a legmélyebb és legnagyobb a világon. Ugyanakkor ez felfelé hajtotta az amerikai kötvényhozamokat is, a 10 éves állampapír hozama mintegy 30 bázisponttal nőtt a háború kezdete óta, megdrágítva az amerikai államadósság finanszírozását. Ugyanakkor

távolról sem csak az amerikai állampapírok hozama emelkedett a háború kitörése óta, szinte minden ország állampapírja vesztett sz értékéből.

Ha egy kötvény veszít az értékéből, akkor a hozama nő. Hiszen ha például egy 100 egységre 10 egység kamatot fizető kötvény értéke 90-re csökken, akkor a 90-nek a 10 már több mint 11 százaléka, szemben az eredeti 10 százalékos hozammal.

Az adatot kommentálva a Marketwatch egy másik lehetséges eladói csoportot említ, a Közel-Kelet olajexportáló országait, melyeknek most likviditásra lehet szükségük, miután a Hormuzi-szoros lezárása elvágja őket bevételük jelentős részétől.