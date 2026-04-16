Magyar Péter elintézte a Molt, Hernádi Zsolt ezt a napot sosem felejti el: 143 milliárd forint égett el pillanatok alatt

Brutális következménye lett a miniszterelnök-jelölt Facebook-bejegyzésének. Magyar Péter arra akarja rávenni a Molt, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Azonkívül, hogy ez jogellenes, a tőzsde pánikszerűen reagált rá.
Hecker Flórián
2026.04.16, 16:03
Frissítve: 2026.04.16, 16:30

Brutális következménye volt a Molra nézve, hogy Magyar Péter páros lábbal szállt bele a magyar olajtársaságba csütörtök kora délután.

Magyar Péter elintézte a Molt, Hernádi Zsolt ezt a napot sosem felejti el / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Tisza miniszterelnök-jelöltje egyrészt bejelentette, hogy fogadja a magyar olajtársaság első számú vezetőjét, másrészt azt is leírta, hogy súlyos követelései is vannak Hernádi Zsolt felé. A konkrét tájékoztatás így szól:

Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.

Az MCC a miniszterelnök-jelölt színre lépésével rögtön célkeresztbe került. A hiánypótló oktatási, tudományos tevékenységet (határon innen és túl) végző szervezet finanszírozásának egyik fontos lába egy Mol-pakett.

A küldetésének fontosságát fel- és elismerve a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik.

Az olajtársaság a tavalyi eredményéből 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta a közelmúltban, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Az MCC ennek alapján részesült 24,58 milliárd forintban.

Amit Magyar Péter követel, teljesen jogellenesen. Ha belekényszeríti a Molt, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek, a szervezet által vitt tehetséggondozó program értelemszerűen súlyos veszélybe kerül.

Arról nem beszélve, hogy mindennek milyen üzenete van a tőzsde és a befektetők irányába.

A befektetők azonnal reagáltak a politikai nyomásgyakorlási kísérletre, a Mol részvényein erősödött az eladói nyomás. Közvetlenül Magyar Péter posztjának megjelenése előtt 1,8 százalékos mínusznál járt az árfolyam, és

lényegében rögtön 5 százalékos zuhanásba csapott át.

Innen nem is nagyon pattant vissza, 4 százalék fölötti mínusz látszik tartósan. A Mol-papír 4344 forintról nagyon rövid idő alatt 4170 forint alá esett. Ebből könnyen számszerűsíthető, mekkora vagyon égett el.

Mintegy 820 millió bevezetett Mol-papír van a piacon. A 4344 forintos szint és a mélypontnak számító 4170 forint különbsége 174 forint. Ez a zuhanás mindössze 76 perc alatt állt be.

Amennyiben a 174 forintos esést rávetítjük a 820 millió darabos részvényállományra, azt kapjuk, hogy

a Mol értéke egy csapásra mintegy 143 milliárd forinttal csökkent.

Ez lett tehát a következménye Magyar Péter közösségi médiás bejegyzésének, amelyben nyilvánosságra hozta a követelését a Mollal szemben. A történtek nem csak a magyar olajtársaságot sújtották, a Richter is áldozatul esett.

Vérengzés a budapesti tőzsdén: a Richtert is magával rántotta Magyar Péter botrányos követelése – remegnek az osztalékért a befektetők
A gyógyszergyártó részvényeit is magával rántotta a Mol zuhanása. A Richter osztaléka miatt aggódnak a részvényesek Magyar Péter bejelentését követően.

