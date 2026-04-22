Itt az új mémrészvény, alaposan ráfaragtak a shortosok, esés helyett őrült rali következett
A mémrészvények idejét idézi az Avis árfolyamának szárnyalása, miután az autókölcsönző részvényének esésére fogadó short pozíciók túlságosan nagyra nőttek és vásárlási hullámmal találkoztak szembe.
Ismert név + magas short állomány = mémrészvény
A shortosokat szorító vételi hullámot az is erősíti, hogy a cég részvényeinek 71 százaléka mindössze két alap, az SRS Investment és a Pentwater Capital birtokában van, miután utóbbi növelte állományát a hónap során, csökkentve az elérhető részvények számát – írja a Reuters. A márciusi rekord idején a short állomány így a közkézhányad 89,3 százalékát is elérte és hétfőn is 86,2 százalékra rúgott. Ezért aztán
hiába zárta az elmúlt két évet 1,82 milliárd dolláros, majd 889 millió dolláros veszteséggel a vállalat, mind a két évben 12 milliárd dollár alatti forgalom mellett, a cég értéke átlépte a 25 milliárd dollárt.
Az Avis részvényei hétfőn több mint 20, kedden mintegy 17 százalékot erősödtek, de ez csak a szédületes rali utolsó állomásai, hiszen az elmúlt hónapban több mint hatszorosára nőtt az árfolyam, felidézve a Gamestop és más mémrészvények raliját vagy a Volkswagen árfolyamát az egekbe lövő 2008-as short squeeze-t.
Mi a short squeeze?
A short pozíció gyakorlatilag kölcsönvett részvények eladását jelenti, annak reményében, hogy azokat később olcsóbban visszavásárolva érjenek el nyereséget a befektetők. Azonban ha az árfolyam nem lefelé, hanem felfelé indul, úgy kénytelenek lehetnek a pozíciók zárására, tehát a kölcsönvett részvények visszavásárlásra. Ez tovább növeli a vételi nyomást, ami az árak kilövéséhez vezet és ezt nevezzük short squeeze-nek.
A rendkívül magas short állomány tehát hiába nem ok nélkül alakult ki, ez sérülékennyé is tette a további esésre fogadó pozíciókat és az árfolyam parabolikus pályán indult az ég felé, miután a befektetők kénytelenek zárni pozícióikat, tovább hajtva felfelé az árfolyamot. Egy ilyen helyzetben az emelkedésre játszani is veszélyes, hiszen
a cég bocsáthat ki új részvényeket, enyhítve az árfolyamot felhajtó nyomást.
A vállalat számára ugyanis logikus egy másodlagos kibocsátás akkor, ha a részvények túlértékeltek, hiszen ez olcsó finanszírozást jelent és javítja a cég tőkehelyzetét, a korábbi mémrészvények, mint a Gamestop vagy az AMC szintén éltek a valószerűtlenül magas árfolyam nyújtotta lehetőséggel. Akik ezeket a részvényeket a mánia tetőpontján vették, azok pórul jártak, így nem árt az óvatosság, de az Avis ralija egyelőre folytatódni látszik, szerdán az amerikai piacok nyitása előtti kereskedésben az árfolyam újabb több mint 6 százalékot emelkedett.