Itt az új mémrészvény, alaposan ráfaragtak a shortosok, esés helyett őrült rali következett

Van, amikor egy részvény már annyira rossz, hogy az jó. A Gamestop és az AMC raliját idézi az Avis árfolyamának szárnyalása. A legújabb mémrészvény rajongói is a magas short állományt használták ki.
K. B. G.
2026.04.22, 14:22
Frissítve: 2026.04.22, 14:50

A mémrészvények idejét idézi az Avis árfolyamának szárnyalása, miután az autókölcsönző részvényének esésére fogadó short pozíciók túlságosan nagyra nőttek és vásárlási hullámmal találkoztak szembe.

Az Avis Budapesten is jelen van, de mémrészvénnyé a magas short állomány tette / Fotó: Kallus György

Ismert név + magas short állomány = mémrészvény

A shortosokat szorító vételi hullámot az is erősíti, hogy a cég részvényeinek 71 százaléka mindössze két alap, az SRS Investment és a Pentwater Capital birtokában van, miután utóbbi növelte állományát a hónap során, csökkentve az elérhető részvények számát – írja a Reuters. A márciusi rekord idején a short állomány így a közkézhányad 89,3 százalékát is elérte és hétfőn is 86,2 százalékra rúgott. Ezért aztán 

hiába zárta az elmúlt két évet 1,82 milliárd dolláros, majd 889 millió dolláros veszteséggel a vállalat, mind a két évben 12 milliárd dollár alatti forgalom mellett, a cég értéke átlépte a 25 milliárd dollárt.

Az Avis részvényei hétfőn több mint 20, kedden mintegy 17 százalékot erősödtek, de ez csak a szédületes rali utolsó állomásai, hiszen az elmúlt hónapban több mint hatszorosára nőtt az árfolyam, felidézve a Gamestop és más mémrészvények raliját vagy a Volkswagen árfolyamát az egekbe lövő 2008-as short squeeze-t. 

Mi a short squeeze?

A short pozíció gyakorlatilag kölcsönvett részvények eladását jelenti, annak reményében, hogy azokat később olcsóbban visszavásárolva érjenek el nyereséget a befektetők. Azonban ha az árfolyam nem lefelé, hanem felfelé indul, úgy kénytelenek lehetnek a pozíciók zárására, tehát a kölcsönvett részvények visszavásárlásra. Ez tovább növeli a vételi nyomást, ami az árak kilövéséhez vezet és ezt nevezzük short squeeze-nek.

A rendkívül magas short állomány tehát hiába nem ok nélkül alakult ki, ez sérülékennyé is tette a további esésre fogadó pozíciókat és az árfolyam parabolikus pályán indult az ég felé, miután a befektetők kénytelenek zárni pozícióikat, tovább hajtva felfelé az árfolyamot. Egy ilyen helyzetben az emelkedésre játszani is veszélyes, hiszen 

a cég bocsáthat ki új részvényeket, enyhítve az árfolyamot felhajtó nyomást.

A vállalat számára ugyanis logikus egy másodlagos kibocsátás akkor, ha a részvények túlértékeltek, hiszen ez olcsó finanszírozást jelent és javítja a cég tőkehelyzetét, a korábbi mémrészvények, mint a Gamestop vagy az AMC szintén éltek a valószerűtlenül magas árfolyam nyújtotta lehetőséggel. Akik ezeket a részvényeket a mánia tetőpontján vették, azok pórul jártak, így nem árt az óvatosság, de az Avis ralija egyelőre folytatódni látszik, szerdán az amerikai piacok nyitása előtti kereskedésben az árfolyam újabb több mint 6 százalékot emelkedett.

