Ütik-vágják az olajrészvényeket, rég láttunk ekkora zuhanást – a Shell és a BP is szenved, a Mol olcsón megúszta

Ünnepelnek a tőzsdék az iráni háborúban történt kedvező fordulat miatt szerda reggel, azonban nem mindenkinek van oka az örömre: az olajárak zuhanása miatt menekül a tőke az olajrészvényekből, melyek a friss közel-keleti fejlemények legnagyobb vesztesei.

Meredeken zuhannak az európai olajrészvények szerda reggel

Miközben a piacokon hurráoptimista hangulat lett úrrá szerda reggel, miután Donald Trump drámai fenyegetésével ellentétben nem az iráni civilizáció teljes pusztulására, hanem, két hetes amerikai-iráni tűzszünet hírére, és a Hormuzi-szoros újraindulásásnak ígéretére ébredhettek. Az európai részvénypiacok óriási lendülettel nyitottak, az amerikai határidős indexek is 2-3 százalék feletti pluszban kereskednek. Az olaj ára zuhanásba kezdett a közel-keleti konfliktus enyhülésére, magával rántva az olajrészvényeket is.

Szakad az olajár, vele együtt ütik az olajrészvényeket is

Az európai olaj- és energiacégek számára mélyütést jelent az olaj árának meredek csökkenése, a kereskedők pedig rögtön át is árazták a tőzsdéken a szektor képviselőinek papírjait.

A Brent határidős jegyzése 13 százalékkal 95 dollár alá zuhant be hordónként, a WTI árfolyama pedig 15 százalékkal szakadt, 95,8 dollárra.

Az iparág globálisan is meghatározó szereplői közül a Shell árfolyama hét százalékkal, a BP részvényei pedig közel nyolc százalékkal zuhantak a kereskedés első órájában a londoni börzén.

A két brit központú társaság ezzel az FTSE 100 index sereghajtója volt szerda reggel, miközben a vezető londoni részvénykosár 2,4 százalékos pluszban indította a napot.

A Shell zuhanásához hozzájárult, hogy a brit-holland társaság visszavágta az első negyedévre vonatkozó gáztermelési előrejelzését a katari kitermelésbeli zavarok miatt, amit az iráni támadások okoztak. Az olajóriás emellett rövid távú likviditásának is ártott a közel-keleti háború, az olajtermelésből származó profitja ugyanakkor megugorhatott az idei első három hónapban a vezetőség friss jelzése szerint.

Nem jártak sokkal jobban a francia TotalEnergies befektetői sem, akik a kurzus 6,3 százalékos esését tapasztalhatták reggel.