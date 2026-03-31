Jelentett a magyar tőzsdei cég, nagy a csalódás: gyatrák a számok, leszálló pályán a Delta

Piaczárás után tette közzé a Delta Group Nyrt. a 2025. július 1. naptól - 2025. december 31. napig tartó üzleti időszakra összeállított és 2026. március 30. napon elkészített összevont (konszolidált) féléves jelentését (H1). A féléves gyorsjelentés konszolidált (összevont) szinten 12,284 milliárd forint árbevételt, 18,229 milliárd forint mérlegfőösszeget, 6,579 milliárd forint saját tőkét és 208,671 millió forint veszteséget mutat.

Csalódást keltő gyorsjelentés

Az árbevétel az egy évvel korábbi 16,169 milliárd forintról csökkent 12,284 milliárdra.

Az EBIT pedig 1,22 milliárdról mínusz 55 millióra.

Az egy részvényre jutó eredmény 0,42 forint veszteség lett az egy évvel korábbi azonos időszak 3,92 forintos nyereségéhez képest.

Nem most kanyarodott leszálló pályára a társaság.

A 2024-2025 üzleti év jelentésében azt láthatjuk, hogy az éves árbevétel 28,893 milliárdra csökkent az egy évvel korábbi 31,335 milliárdról. Míg az egy részvényre jutó eredmény 4,41 forintról 2,60 forintra zsugorodott.

Mik a kilátások?

A rendelésállomány az előző évek alapján megfelelőnek mondható, a nagyságrendje biztosítja a működést és a finanszírozhatóságot.

Az első félévben az EBITDA 212,072 millió forint lett.

A menedzsment úgy véli, hogy a folyó üzleti év egészére vonatkozóan a társaság működési bevételei elérhetik a tervszinten akvizíciók nélkül becsült, a cégcsoport core üzleti tevékenységén azaz zömmel a rendszerintegrációs tevékenységen alapuló 30,6 milliárd forintos működési bevételi szintet. A jelentés kiemeli: