Jelentett a magyar tőzsdei cég, nagy a csalódás: gyatrák a számok, leszálló pályán a Delta
Piaczárás után tette közzé a Delta Group Nyrt. a 2025. július 1. naptól - 2025. december 31. napig tartó üzleti időszakra összeállított és 2026. március 30. napon elkészített összevont (konszolidált) féléves jelentését (H1). A féléves gyorsjelentés konszolidált (összevont) szinten 12,284 milliárd forint árbevételt, 18,229 milliárd forint mérlegfőösszeget, 6,579 milliárd forint saját tőkét és 208,671 millió forint veszteséget mutat.
Csalódást keltő gyorsjelentés
- Az árbevétel az egy évvel korábbi 16,169 milliárd forintról csökkent 12,284 milliárdra.
- Az EBIT pedig 1,22 milliárdról mínusz 55 millióra.
- Az egy részvényre jutó eredmény 0,42 forint veszteség lett az egy évvel korábbi azonos időszak 3,92 forintos nyereségéhez képest.
Nem most kanyarodott leszálló pályára a társaság.
A 2024-2025 üzleti év jelentésében azt láthatjuk, hogy az éves árbevétel 28,893 milliárdra csökkent az egy évvel korábbi 31,335 milliárdról. Míg az egy részvényre jutó eredmény 4,41 forintról 2,60 forintra zsugorodott.
Mik a kilátások?
A rendelésállomány az előző évek alapján megfelelőnek mondható, a nagyságrendje biztosítja a működést és a finanszírozhatóságot.
Az első félévben az EBITDA 212,072 millió forint lett.
A menedzsment úgy véli, hogy a folyó üzleti év egészére vonatkozóan a társaság működési bevételei elérhetik a tervszinten akvizíciók nélkül becsült, a cégcsoport core üzleti tevékenységén azaz zömmel a rendszerintegrációs tevékenységen alapuló 30,6 milliárd forintos működési bevételi szintet. A jelentés kiemeli:
A hazai IT piac várhatóan tovább koncentrálódik: a kisebb, tőkeszegény szereplők nehezen tudnak lépést tartani a digitalizáció és a beruházási igények ütemével, ami felértékeli az olyan szereplőket, mint a Delta Group, mely mögött stabil tőke, komplex portfólió és professzionális menedzsment áll.
A stratégia növekedéssel számolt
Tavaly nyáron frissítette stratégiáját a Delta. A társaság 2029-re 56,4 milliárd forint árbevételi és 7,1 milliárd forint EBITDA-célkitűzéssel számol, 12,6 százalékos EBITDA-marzs mellett. Ez
a terv 2024 és 2029 között átlagosan évi 12,5 százalékos árbevétel-növekedéssel számol,
melynek nyomán megduplázódna a társaság árbevétele.
Mindezt magas hozzáadott értékű projektekkel és akvizíciókkal támogatott organikus növekedéssel kívánja elérni.