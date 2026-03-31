Deviza
EUR/HUF384,76 -0,96% USD/HUF332,89 -1,83% GBP/HUF440,53 -1,37% CHF/HUF416,67 -1,71% PLN/HUF89,73 -0,92% RON/HUF75,45 -0,98% CZK/HUF15,67 -0,96% EUR/HUF384,76 -0,96% USD/HUF332,89 -1,83% GBP/HUF440,53 -1,37% CHF/HUF416,67 -1,71% PLN/HUF89,73 -0,92% RON/HUF75,45 -0,98% CZK/HUF15,67 -0,96%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

gyorsjelentés
Delta Technologies Nyrt
tőzsde
Delta Technologies

Jelentett a magyar tőzsdei cég, nagy a csalódás: gyatrák a számok, leszálló pályán a Delta

Gyatra számokat közölt üzleti éve első félévéről a Delta. A gyorsjelentés alapján távolodni látszik a növekedési stratégia célja. Csökkent az árbevétel, s immár veszteségbe fordult a korábban is olvadó profit. Ám a rendelésállomány a menedzsment szerint megfelelő, így tarthatónak ítélik az éves árbevételi tervet.
Faragó József
2026.03.31, 22:00

Piaczárás után tette közzé a Delta Group Nyrt. a 2025. július 1. naptól - 2025. december 31. napig tartó üzleti időszakra összeállított és 2026. március 30. napon elkészített összevont (konszolidált) féléves jelentését (H1).  A féléves gyorsjelentés konszolidált (összevont) szinten 12,284 milliárd forint árbevételt, 18,229 milliárd forint mérlegfőösszeget, 6,579 milliárd forint saját tőkét és 208,671 millió forint veszteséget mutat.  

gyorsjelentés
Csalódást keltő a gyorsjelentés / Fotó: Delta Csoport 

Csalódást keltő gyorsjelentés

  • Az árbevétel az egy évvel korábbi 16,169 milliárd forintról csökkent 12,284 milliárdra. 
  • Az EBIT pedig 1,22 milliárdról mínusz 55 millióra.  
  • Az egy részvényre jutó eredmény 0,42 forint veszteség lett az egy évvel korábbi azonos időszak 3,92 forintos nyereségéhez képest. 

Nem most kanyarodott leszálló pályára a társaság.

A 2024-2025 üzleti év jelentésében azt láthatjuk, hogy az éves árbevétel 28,893 milliárdra csökkent az egy évvel korábbi 31,335 milliárdról. Míg az egy részvényre jutó eredmény 4,41 forintról 2,60 forintra zsugorodott.  

Mik a kilátások?

A rendelésállomány az előző évek alapján megfelelőnek mondható, a nagyságrendje biztosítja a működést és a finanszírozhatóságot. 

Az első félévben az EBITDA 212,072 millió forint lett.

 A menedzsment úgy véli, hogy a folyó üzleti év egészére vonatkozóan a társaság működési bevételei elérhetik a tervszinten akvizíciók nélkül becsült, a cégcsoport core üzleti tevékenységén azaz zömmel a rendszerintegrációs tevékenységen alapuló 30,6 milliárd forintos működési bevételi szintet. A jelentés kiemeli: 

A hazai IT piac várhatóan tovább koncentrálódik: a kisebb, tőkeszegény szereplők nehezen tudnak lépést tartani a digitalizáció és a beruházási igények ütemével, ami felértékeli az olyan szereplőket, mint a Delta Group, mely mögött stabil tőke, komplex portfólió és professzionális menedzsment áll. 

 DELTA részvény
2026.03.31.
Utolsó ár: 47 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A stratégia növekedéssel számolt

Tavaly nyáron frissítette stratégiáját a Delta. A társaság 2029-re 56,4 milliárd forint árbevételi és 7,1 milliárd forint EBITDA-célkitűzéssel számol, 12,6 százalékos EBITDA-marzs mellett. Ez

a terv 2024 és 2029 között átlagosan évi 12,5 százalékos árbevétel-növekedéssel számol,

melynek nyomán megduplázódna a társaság árbevétele.

Mindezt magas hozzáadott értékű projektekkel és akvizíciókkal támogatott organikus növekedéssel kívánja elérni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu