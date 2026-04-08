Brutális hátszelet adott az iráni tűzszünet a légitársaságoknak: egy nap alatt gazdaggá teszik a befektetőket – a Wizz Air jár az élen

Hatalmas vételi kedvet hozott a légitársaságok részvényeinek az óriási feszültségeket követően megkötött iráni tűzszünet. A szektor papírjai 10 százalék felett drágultak szerda délelőtt, a Wizz Air közülük is kiemelkedik.
K. T.
2026.04.08, 12:05
Frissítve: 2026.04.08, 12:17

Hatalmas mozgásokat hozott a piacokra a ma hajnalban elért amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás, a közel-keleti konfliktus enyhülése hegymenetbe állította a részvénypiacokat, és ezzel egyidejűleg mélybe lökte az olajárakat és az olajtársaságok papírjait. A nap eddigi egyik legnagyobb nyertese a Wizz Air és a légitársaságok.

Wizz Air, légitársaság, részvény
Magasan szárnyal a Wizz Air / Fotó: Shutterstock

A nap legnagyobb nyertesei között vannak a légitársaságok, melyek papírjai több esetben 10 százalék feletti ralival reagáltak az iráni háború fejleményeire. Közülük is kiemelkedik a magyar hátterű fapados Wizz Air, melynek árfolyama 14 százalékkal lőtt ki a londoni tőzsdén, ezzel az egyik legjobban teljesítő részvény a szektorban.

A Váradi József alapította és irányította diszkont-légitársaság papírjait ráadásuk brutális forgalomban veszik a tőzsdézők: az utóbbi 20 nap átlagforgalma hatszorosának megfelelő volumenben cseréltek gazdát a részvények szerda délelőtt.

Magasba tört a Wizz Air, zsákolják a légitársaságok részvényeit

A mostani megugrással a Wizz Air jelentősen lefaragott idei hátrányából, de még így is 23 százalékos mínusznál jár az árfolyam az év eleje óta.

A légitársaságoknak két okból is kedvez a tűszünet és annak következményei. Egyfelől az olajárak meredek csökkenése jelentősen mérsékelheti üzemanyagköltségeiket, hozzájárulva profitabilitásuk javulásához. Az iráni konfliktus enyhülése emellett az utazási kedvet is élénkítheti, és ha stabilnak bizonyul a béke, a kényszerűségből felfüggesztett közel-keleti járataikat is újraindíthatják.

A Wizz Air két közvetlen európai riválisa is szárnyal ma. A piacvezető ír Ryanair 10 százalékot drágult, a szintén a diszkont-légitársaságok közé tartozó EasyJet pedig 11 százalékkal lőtt ki.

A hagyományos európai légitársaságok is hatalmas befektetői érdeklődés övezi: 

  • a német Lufthansa piaci értéke 10,7 százalékkal ugrott, 
  • az Air France KLM kurzusa 14 százalékkal szárnyal, 
  • a British Airlines anyacége, az IAG pedig 8,4 százalékkal lépett feljebb.

A repülőgépgyártók és a turisztikai cégek is szárnyalnak

A repülőgépgyártók árfolyamát is erőteljes hátszél hajtja felfelé: a francia Airbus részvényei 7,2 százalékot emelkedtek, a hajtóműveket gyártó német MTU Aero 7,7 százalékot emelkedett, a brit Rolls-Royce Holdings pedig 9,8 százalékkal ugrott meg.

A légi közlekedési szektor mellett a turisztikai papírokat is szárnyára vette az új piaci széljárás. A német utazásszervező TUI közel 13 százalékos ralinál jár napon belül, amivel az egyik legjobb teljesítményt nyújtja a páneurópai Stoxx 600 indexben. Az óceánjáró hajókat üzemeltető Carnival is 10 százalék feletti plusznál jár.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
