Brutális hátszelet adott az iráni tűzszünet a légitársaságoknak: egy nap alatt gazdaggá teszik a befektetőket – a Wizz Air jár az élen

Hatalmas mozgásokat hozott a piacokra a ma hajnalban elért amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás, a közel-keleti konfliktus enyhülése hegymenetbe állította a részvénypiacokat, és ezzel egyidejűleg mélybe lökte az olajárakat és az olajtársaságok papírjait. A nap eddigi egyik legnagyobb nyertese a Wizz Air és a légitársaságok.

A nap legnagyobb nyertesei között vannak a légitársaságok, melyek papírjai több esetben 10 százalék feletti ralival reagáltak az iráni háború fejleményeire. Közülük is kiemelkedik a magyar hátterű fapados Wizz Air, melynek árfolyama 14 százalékkal lőtt ki a londoni tőzsdén, ezzel az egyik legjobban teljesítő részvény a szektorban.

A Váradi József alapította és irányította diszkont-légitársaság papírjait ráadásuk brutális forgalomban veszik a tőzsdézők: az utóbbi 20 nap átlagforgalma hatszorosának megfelelő volumenben cseréltek gazdát a részvények szerda délelőtt.

A mostani megugrással a Wizz Air jelentősen lefaragott idei hátrányából, de még így is 23 százalékos mínusznál jár az árfolyam az év eleje óta.

A légitársaságoknak két okból is kedvez a tűszünet és annak következményei. Egyfelől az olajárak meredek csökkenése jelentősen mérsékelheti üzemanyagköltségeiket, hozzájárulva profitabilitásuk javulásához. Az iráni konfliktus enyhülése emellett az utazási kedvet is élénkítheti, és ha stabilnak bizonyul a béke, a kényszerűségből felfüggesztett közel-keleti járataikat is újraindíthatják.

A Wizz Air két közvetlen európai riválisa is szárnyal ma. A piacvezető ír Ryanair 10 százalékot drágult, a szintén a diszkont-légitársaságok közé tartozó EasyJet pedig 11 százalékkal lőtt ki.

A hagyományos európai légitársaságok is hatalmas befektetői érdeklődés övezi:

a német Lufthansa piaci értéke 10,7 százalékkal ugrott,

az Air France KLM kurzusa 14 százalékkal szárnyal,

a British Airlines anyacége, az IAG pedig 8,4 százalékkal lépett feljebb.

A repülőgépgyártók és a turisztikai cégek is szárnyalnak

A repülőgépgyártók árfolyamát is erőteljes hátszél hajtja felfelé: a francia Airbus részvényei 7,2 százalékot emelkedtek, a hajtóműveket gyártó német MTU Aero 7,7 százalékot emelkedett, a brit Rolls-Royce Holdings pedig 9,8 százalékkal ugrott meg.