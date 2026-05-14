Hasít a SZIT: két és félszeresére nőtt a profit, közel másfélszeresére a díjbevétel

Egyszeri hatások is növelték a Shopper Park Plus (SPP) profitját az idei első negyedévben. De a bérleti díjak bevétele is közel másfélszeresére emelkedett év per év alapon. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) kurzusa közel 1 százalékot pattant a gyorsjelentésre.

Dinamikusan nőttek a SZIT bérleti bevételei

Szerdán piaczárás után tette közzé idei első negyedéves eredményeit az SPP csoport.

Az első háromhavi adózott nyeresége 27,9 millió euró volt, 17,3 millió euróval magasabb, mint a tavalyi év első három hónapjában.

Egyszeri tételek hatása:

Az első negyedévi eredményhez a portfólióba kerülő nyolc lengyel bevásárlópark 20,8 millió euróval járult hozzá. A lengyel ingatlanok ebben a negyedévben kerültek be a csoportba, egyszeri hatásként most jelentkezett a vételár és az aktuális piaci érték különbözete átértékelési különbözetként, mely 22,9 millió eurót tett ki.

Az összehasonlító időszak eredményét a szlovákiai akvizíció hasonlóan egyszeri hatással befolyásolta, a portfólióba akkor bekerülő szlovákiai ingatlanok átértékelési nyeresége 9,7 millió euró volt.

Az SPP csoport bérleti díj bevétele

2026 első három hónapjában 10 millió eurót tett ki, 3 millió euróval (42,9 százalékkal) növekedve 2025 első három hónapjához képest.

A növekedést elsősorban az új szlovákiai és lengyelországi akvizíciók hozták, de a downsize visszavett opciós területek kiadásának köszönhetően a magyarországi bérleti bevételek is nőttek 0,6 millió euróval (12,3 százalékkal). A csehországi bérleti bevételek 3,7 százalékkal gyarapodtak.

A lengyelországi ingatlanok 2026. március 5-től járultak hozzá a 2026 első negyedévi bevételhez. A következő negyedévben ezeknek az ingatlanoknak a bérleti bevétele időarányosan magasabb szinten várható, az első negyedév adatához képest jelentősen, várhatóan 3,2 millió euróval növelve a lengyelországi bérleti bevételt.