Hasít a SZIT: két és félszeresére nőtt a profit, közel másfélszeresére a díjbevétel
Egyszeri hatások is növelték a Shopper Park Plus (SPP) profitját az idei első negyedévben. De a bérleti díjak bevétele is közel másfélszeresére emelkedett év per év alapon. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) kurzusa közel 1 százalékot pattant a gyorsjelentésre.
Dinamikusan nőttek a SZIT bérleti bevételei
Szerdán piaczárás után tette közzé idei első negyedéves eredményeit az SPP csoport.
Az első háromhavi adózott nyeresége 27,9 millió euró volt, 17,3 millió euróval magasabb, mint a tavalyi év első három hónapjában.
Egyszeri tételek hatása:
- Az első negyedévi eredményhez a portfólióba kerülő nyolc lengyel bevásárlópark 20,8 millió euróval járult hozzá. A lengyel ingatlanok ebben a negyedévben kerültek be a csoportba, egyszeri hatásként most jelentkezett a vételár és az aktuális piaci érték különbözete átértékelési különbözetként, mely 22,9 millió eurót tett ki.
- Az összehasonlító időszak eredményét a szlovákiai akvizíció hasonlóan egyszeri hatással befolyásolta, a portfólióba akkor bekerülő szlovákiai ingatlanok átértékelési nyeresége 9,7 millió euró volt.
Az SPP csoport bérleti díj bevétele
2026 első három hónapjában 10 millió eurót tett ki, 3 millió euróval (42,9 százalékkal) növekedve 2025 első három hónapjához képest.
A növekedést elsősorban az új szlovákiai és lengyelországi akvizíciók hozták, de a downsize visszavett opciós területek kiadásának köszönhetően a magyarországi bérleti bevételek is nőttek 0,6 millió euróval (12,3 százalékkal). A csehországi bérleti bevételek 3,7 százalékkal gyarapodtak.
A lengyelországi ingatlanok 2026. március 5-től járultak hozzá a 2026 első negyedévi bevételhez. A következő negyedévben ezeknek az ingatlanoknak a bérleti bevétele időarányosan magasabb szinten várható, az első negyedév adatához képest jelentősen, várhatóan 3,2 millió euróval növelve a lengyelországi bérleti bevételt.
Kötvénykibocsátás és költségcsökkentés
Az SPP csoport aktívan keres új, a portfólióhoz illeszkedő akvizíciós lehetőségeket. A tervezett akvizíciók részleges finanszírozása érdekében az SPP vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a következő két évben egy kötvényprogram keretében euróban denominált kötvényeket bocsásson ki.
A 2026-ra tervezett kötvénykibocsátási volumen 40–50 millió euró.
Az SPP csoport operatív stratégiai célja az üzemeltetési veszteség csökkentése, melyet az iparág jellemző értékének megfelelő szintre, a bérleti díj bevétel 5-10 százalékára vagy ez alá kíván csökkenteni, ezáltal tovább javítva jövedelemtermelő képességét. A tárgyidőszakban az üzemeltetési eredmény a lengyelországi ingatlanok átvételéhez kapcsolódó egyszeri bevétel (1,2 millió euró) elszámolásának köszönhetően pozitív volt. Ennek egyszeri hatásával korrigálva a bérleti díjra vetített üzemeltetési veszteség aránya csoportszinten a 2025. első negyedévi 14,3 százalékról 2026-ban 10,0 százalékra csökkent.
Elstartolt az osztalékrali
Az SPP évi rendes közgyűlésén elfogadták a részvényenként 92 eurócentes osztalékjavaslatot, ami meghaladja az Erste elemzőinek február végén közölt 87 eurócentes előzetes becslését, s a tavalyi 84 eurócentes kifizetést is.
Az osztalékrali már áprilisban elstartolt. A befektetők meg sem várták a közgyűlési jóváhagyást, annyira bíztak a 22,353 millió eurós kifizetésben.
A szelvényvágás és a kifizetés menetrendjét még nem tették közzé.