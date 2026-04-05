Bődületeset ugrott a Foxconn bevétele – minden pénzt megér a mesterséges intelligencia a megrendelőknek

A világ legnagyobb elektronikai bérgyártója 30 százalékos bevételnövekedésről számolt be az idei első negyedévre vonatkozóan. A Foxconn sokat profitál a robusztus MI-keresletből, ugyanakkor figyelmeztetett a globális politikai helyzet miatt.
K. T.
2026.04.05, 11:57
Frissítve: 2026.04.05, 12:02

Harminc százalékkal megugrott a tajvani Foxconn árbevétele az idei első negyedévben a mesterséges intelligencián (MI) alapuló termékek iránti erős keresletnek köszönhetően. A világ legnagyobb elektronikai bérgyártója ezzel együtt figyelmeztetett a változékony globális politikai helyzetre.

Megugrott a Foxconn év eleji forgalma / Fotó: Zuma Press Wire / Reuters

Az Nvidia legnagyobb szervergyártójának és az Apple vezető iPhone-összeszerelőjének számító vállalat bevétele 2,13 ezermilliárd tajvani dollárra (66,6 milliárd amerikai dollár) ugrott – közölte a Foxconn vasárnap. Az éves alapon 29,7 százalékos bővülés kissé elmaradt az LSEG elemzői konszenzusában szereplő 2,148 ezermilliárd tajvani dolláros becsléstől.

Az erős MI-kereslet robusztus bevételnövekedést eredményezett a vállalat felhő- és hálózati termékek divíziójában. Az intelligens fogyasztói elektronika, amelybe az iPhone-ok is tartoznak, jelentős növekedést könyvelhetett el az új termékek bevezetésének köszönhetően – közölte a vállalat.

Márciusban pörögtek leginkább a Foxconn megrendelései

A márciusi időszak különösen erősen alakult, a bevétel ebben az időszakban 45,6 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, elérve a 803,7 milliárd tajvani dollárt, ami havi rekord.

A vállalat szerint a második negyedévben mind negyedéves, mind éves szinten növekedés várható, az MI-megrendelések pedig továbbra is növekedési trendet mutatnak.

A Foxconn azonban – részletek nélkül – kijelentette, hogy „továbbra is figyelemmel kell kísérni a változékony globális politikai és gazdasági helyzet hatását”. A múlt hónapban Young Liu elnök kijelentette, hogy a vállalat számára az idei év legnagyobb külső kihívása a globális gazdasági és politikai helyzet, különösen a közel-keleti háború.

A Foxconn – hivatalos nevén Hon Hai Precision Industry – nem adott számszerű előrejelzést. Az első negyedév teljes eredményszámait mutató gyorsjelentését május 14-én teszi közzé a tajvani társaság.

A Foxconn részvényeinek árfolyama idén 16 százalékkal esett vissza, jócskán túlteljesítve a tajvani piac 12 százalékos emelkedését. A részvény csütörtökön 2 százalékos csökkenéssel zárt.

A tajvani tőzsde – a pesti részvénypiachoz hasonlóan – pénteken és hétfőn is zárva tart, jövő kedden folytatódik a kereskedés.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
