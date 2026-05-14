Magyarországon található a világ leghosszabb gyalogos függőhídja – fotókon a Guinness-rekorder Zemplén723

Magyarország Csehországtól vette át a rekorder címet 2024-ben, amikor Sátoraljaújhelynél megnyílt a Nemzeti összetartozás hídja. A Zemplén723 néven is ismert építmény 723 méter hosszú, és rajta sétálva páratlan panoráma nyílik a Zemplén hegyeire és Sátoraljaújhelyre.

A Nemzeti összetartozás hídját 2025-ben Guinness-rekordként ismerték el / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A híd a maga nemében egyedülálló, nem csak hazánkban, de világszerte is kiemelkedő

A Nemzeti összetartozás hídja a Szárhegy és a Várhegy közt húzódik. Az átkelő a Magyar Kálváriát, az ott található Szent István-kápolnát, a 100. Országzászlót és a Trianon 100 eseményére készült turulszobrot, valamint a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont kötélpályáit köti össze az egykori újhelyi vár romjaira épült kilátósétánnyal.

Közepén található egy nyolcméteres üvegplatform, amely lehetővé teszi, hogy a mélybe tekintsünk, és átéljük a lebegés érzését. Ez a különleges elem teszi még izgalmasabbá az átjárót.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A Zemplén Kalandparkba tervezett híd járófelületének szélessége 1,2 méter. Ez a szokásosnál nagyobb érték lehetővé teszi, hogy a híd mindkét irányból, a Szár-hegy és a Várhegy felől is megközelíthető legyen. Ez azért is óriási eredmény, mert a függőhidak többsége csak egy irányból járható be.

A Zemplén723 számokban:

A függőhíd fesztávolsága: 723 méter.

Az acélszerkezet összsúlya: 496,55 tonna.

A felhasznált csavarok száma: 12 ezer darab.

A kábelek teljes hossza: 24 162,4 méter.

A kábelek közötti belógás: 27 méter.

A legmeredekebb hídszakasz emelkedése: 15 százalék.

A hídon 68 méter szintkülönbséget kell leküzdenünk, és nagyjából 30-40 percbe is beletelik, míg áthaladunk rajta. A beruházás a kormány által elfogadott Tokaj–Zemplén Fejlesztési Program keretében valósult meg – számolt be róla az Origo.

Fotó: Czeglédi Zsolt

Fotó: Czeglédi Zsolt

A leghosszabb gyalogos függőhidak között ma feltűnően sok európai rekordert találunk

Németország leghosszabb gyalogos függőhídja Hessen tartományban, Willingen közelében található – írja a Drive. A Skywalk Willingen 2023 júliusában nyílt meg, és 665 méter hosszú. A csehországi Sky Bridge 721 pedig sokáig a világ leghosszabb gyalogos függőhídjának számított 721 méteres hosszával, mielőtt a 2024. június 4-én átadott Nemzeti összetartozás hídja megdöntötte a rekordot.