Egy álom véget ért: kiszállt a Sony, mégsem gyárt elektromos luxusautót a Hondával közösen
Ami nem megy, azt kár erőltetni, így a Sony és a Honda szövetsége is gyors véget ért az elektromos autógyártás területén. A Honda gyakorlatilag kihúzta a sámlit a 2022-ben nagy csinnadrattával bejelentett közös projekt alól, ami legfeljebb a meghirdetésekor tűnt versenyképesnek, azóta viszont csak vitte a pénzt.
A két cég a 360 millió dolláros mínusz környékénél járt, amikor a Honda úgy döntött, hogy kellő kereslet híján és a költségek kímélése érdekében nem folytatja annak a platformnak a fejlesztését, amire az Afeelának nevezett százezer dolláros elektromos autó épülne.
A Sony az extrák egész sorát építette volna be az Affelába
Pedig a Sony–Honda Mobility (SHM) vegyesvállalat által menedzselt első modellnek, az Afeela 1 szedánnak már az idén ki kellene jönnie. Az autót a legnagyobb felvevőpiacnak tartott Egyesült Államokban, a Honda egyik ottani összeszerelő üzemében gyártották volna, megúszva a vámokat, míg a japán Sony az
- infotainment szórakoztató elemekkel,
- szenzorokkal,
- MI-alkalmazásokkal,
- PlayStation-kompatibilitással
- és egyéb kényelmi eszközökkel
járult volna hozzá a projekt sikeréhez. A korábbi tervek szerint jármű agyon lett volna zsúfolva extrákkal és olyan szolgáltatásokat is kínált volna, melyeket csak havi előfizetéses konstrukcióban lehetett volna élvezni. Ezzel az egyszer már eladott autó folyamatosan termelné a bevételt a cég számára.
Más kérdés, hogy
az eleve beszerelt extrák előfizetéses aktiválásának ötletével az egyik nagy német luxusmárka, a BMW már befürdött,
akkora volt az elutasítottság, hogy visszavonulót fújtak. A Sony szállította volna az autó szoftverrendszerét, a fedélzeti vezérlőktől kezdve a felhőalapú szolgáltatásokig. A szórakoztatás és az információáramlás megvalósítása is az ő dolga lett volna, ahogy a fizetős szolgáltatások menedzselése is.
Nem bizonyult versenyképesnek a projekt
Ám mára a felek végül belátták, hogy nem tudnak olyan hozzáadott-értéket beletenni a szedánba és a 2028-ra ígért SUV-be, ami indokolná a prémium árat. Emellett a Tesla és a kínai elektromosautó-gyártók időközben olyan magasra állították a lécet, ami az üzleti bukás felé terelte volna a vállalkozást.
Az egyik utolsó szöget az SHM koporsójába szeptember végén maga Donald Trump saját kezűleg verte bele azzal, hogy egyetlen tollvonással megszüntette az elektromos autók vásárlása és lízingelése után járó 7500 dolláros szövetségi adókedvezményt, visszaterelgetve az amerikai gyártókat a benzinzabáló pick upok és SUV-k világába.
A Hondának ezután az elektromos átállás kudarca miatt 15,7 milliárd dolláros leírást kellett eszközölnie, projekteket, beruházásokat kikukáznia, s eltűrnie azt a szégyent, hogy hét évtized után ismét veszteséges évről kelljen beszámolnia.
A Sony viszont rekordot rekordra halmoz az utóbbi időben, érthetően nem akar ismeretlen, ingoványos talajra tévedni.
Mindkét fél döntése érthető és üzletileg indokolt a szakértők szerint, aki emlékeztetnek arra, hogy az Apple is visszavonulót tudott fújni két évvel ezelőtt, amikor már mindenki a titkos iCar-projekt meghirdetéséről beszélt.
Üzletileg több sokkhatás már nem éri a szövetségeseket
Az iCAR márka végül a kínai Chery bábáskodása mellett látott napvilágot, az Apple-től teljesen függetlenül. Ellenpéldát a Xiaomi jelentett, amely 2024 márciusában a nulláról indulva dobta piacra első luxus szedánját, a SU7-t, s ma már nyereségesen gyártja elektromos autóit.
A Sony–Honda, vagy ahogy becézni szokták szakmai körökben, a Sonda az utolsó centig visszafizeti a tavaly 89 900 dolláros akciós áron kínált Afeela 1 szedánra befizetett előlegeket kaliforniai ügyfeleinek. Jelentkezni ugyanis csak ebben az államban lehetett az újdonságra.
A cégek azt is jelezték, hogy a projekt felszámolása érdemben nem érinti egyikük üzleti mutatóit sem a márciussal záruló pénzügyi évben. A befektetők vegyesen fogadták a hírt, a Honda 5-6 százalékos eséssel a Sony pedig stagnálással reagált közös fejezetük lezárására a tokiói tőzsdén.