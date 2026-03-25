Egy álom véget ért: kiszállt a Sony, mégsem gyárt elektromos luxusautót a Hondával közösen

Ami nem megy, azt kár erőltetni, így a Sony és a Honda szövetsége is gyors véget ért az elektromos autógyártás területén. A Honda gyakorlatilag kihúzta a sámlit a 2022-ben nagy csinnadrattával bejelentett közös projekt alól, ami legfeljebb a meghirdetésekor tűnt versenyképesnek, azóta viszont csak vitte a pénzt.

Mizuno Jasuhide, a Sony–Honda Mobility első embere még a januári Las Vegas-i CES-en is optimista volt

A két cég a 360 millió dolláros mínusz környékénél járt, amikor a Honda úgy döntött, hogy kellő kereslet híján és a költségek kímélése érdekében nem folytatja annak a platformnak a fejlesztését, amire az Afeelának nevezett százezer dolláros elektromos autó épülne.

A Sony az extrák egész sorát építette volna be az Affelába

Pedig a Sony–Honda Mobility (SHM) vegyesvállalat által menedzselt első modellnek, az Afeela 1 szedánnak már az idén ki kellene jönnie. Az autót a legnagyobb felvevőpiacnak tartott Egyesült Államokban, a Honda egyik ottani összeszerelő üzemében gyártották volna, megúszva a vámokat, míg a japán Sony az

infotainment szórakoztató elemekkel,

szenzorokkal,

MI-alkalmazásokkal,

PlayStation-kompatibilitással

és egyéb kényelmi eszközökkel

járult volna hozzá a projekt sikeréhez. A korábbi tervek szerint jármű agyon lett volna zsúfolva extrákkal és olyan szolgáltatásokat is kínált volna, melyeket csak havi előfizetéses konstrukcióban lehetett volna élvezni. Ezzel az egyszer már eladott autó folyamatosan termelné a bevételt a cég számára.

Más kérdés, hogy

az eleve beszerelt extrák előfizetéses aktiválásának ötletével az egyik nagy német luxusmárka, a BMW már befürdött,

akkora volt az elutasítottság, hogy visszavonulót fújtak. A Sony szállította volna az autó szoftverrendszerét, a fedélzeti vezérlőktől kezdve a felhőalapú szolgáltatásokig. A szórakoztatás és az információáramlás megvalósítása is az ő dolga lett volna, ahogy a fizetős szolgáltatások menedzselése is.

Nem bizonyult versenyképesnek a projekt

Ám mára a felek végül belátták, hogy nem tudnak olyan hozzáadott-értéket beletenni a szedánba és a 2028-ra ígért SUV-be, ami indokolná a prémium árat. Emellett a Tesla és a kínai elektromosautó-gyártók időközben olyan magasra állították a lécet, ami az üzleti bukás felé terelte volna a vállalkozást.