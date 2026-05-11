Lekonyultak a blue chipek, ütik a politikai papírokat – csak a forint virul
A BUX 133 888 ponton nyitott, ami fél százalékos csúszás. Ezzel a pesti parkett vezető indexe beleilleszkedik az európai trendbe. A pénteken még emelkedő részvénypiacokat újra nyomás alá helyezték az iráni hírek és az olajpiaci történések. Míg a forint tovább szörfözik a hazai belpolitikai hullámokon, s 5 éve nem látott erős szintelen mozog.
Amerika csúcson zárt, Ázsia vegyesen nyitott
A pénteki kereskedésben
tovább emelkedtek az amerikai részvénypiacok, a fontosabb indexek közül egyedül a Dow Jones nem futott új csúcsra.
- A széles piacot leképező S&P 500 közel 1 százalékot emelkedett.
- A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 2 százalékot ralizott.
- A Dow Jones ipari átlag minimális pluszba kapaszkodott.
Hétfőn hajnalban Ázsiában:
- a hongkongi Hang Seng minimális mínuszba csúszott.
- a japán Nikkei egyharmad százalékot esett,
- míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel 1 százalékot emelkedett.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek mérsékelt csökkenéssel indíthatják a hétfői kereskedést.
Donald Trump: elfogadhatatlan az irániak ajánlata
Teherán az amerikai elnök több követelését túlzónak nevezte, s háborús jóvátételt kér, illetve a Hormuzi-szoros iráni ellenőrzését. Emellett az amerikai szankciók megszüntetését, valamint az ország lefoglalt vagyonának feloldását követelik. Hangsúlyozták:
az amerikai javaslat elfogadása egyenértékű lenne a behódolással.
Donald Trump teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte az iráni ajánlatot.
Pakisztán jelezte, hogy folytatná a semleges közvetítést a felek között, így van esély a diplomáciai egyeztetések folytatására.
Az olaj árfolyama ismét felfelé vette az irányt,
a WTI a 100 dolláros szintet közelíti, a Brent pedig 105 dollár felett mozog.
Pesti parkett: lekonyultak a blue chipek
Szombaton az újonnan megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés. Magyar Pétert választották miniszterelnöknek.
Az OTP 42 100 forintnál startolt 0,2 százalékos mínuszban.
A Mol 4 100 forint közelébe csúszott, bő 1 százalékos mínuszba.
A Richter 12 640 forintról indult, ami enyhe mínusz.
A Magyar Telekom 2 440 forinton kezdte a napot, minimális mínuszban.
Magyar Péter miniszterelnökké választása után is
ütik a politikai papírokat:
- az Opus bő 3 százalékot zuhant,
- a 4iG majd 2 százalékot esett, a kapcsolt Rába másfél százalékot,
- a CIG bő fél százalékot csúszott.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
5 éves csúcsokon a forint
Hétfőn hajnalban 355 alatt is járt az euró-forint árfolyama. A 355-nél húzódó meghatározó támaszt még pénteken törte le az euró-forint. Ma reggel is ezzel a szinttel birkózik a kurzus, néha fölötte, néha alatt mozog a jegyzés.
Tőzsdenyitáskor 354,9 közelében jegyezték az euró-forintot.
A technikai kép:
- rövid távú ellenállási szint 358,50-nél látszik,
- míg a következő erős támasz 350-nél húzódik.