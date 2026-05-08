Ilyen a világon nincs: 15 tonna arannyal robbanthatják szét az évszázad magyar olajüzletét – megmutatta mesés vagyonát a szerb fenegyerek
Ranko Mimovic egy szabadkai kínai étterem címére bejegyzett cégeinek 1,76 milliárd euró értékű nem pénzbeli tőkéje van az Üzleti Nyilvántartási Ügynökség szerint. Ennek nagy ugyanis része arany – írja a Nedeljnik.
Ebbe a nem pénzbeli tőkébe egészen pontosan 15 tonna aranyat jegyeztek be. Ezekhez
- a svájci UBS bank, vagyis a Union Bank of Switzerland 1966-ban kiállított igazolása kapcsolódik, továbbá
- 1924-ben kibocsátott német államkötvényeket és
- a Kínai Népköztársaság 1953-as kötvényeit tartalmazza.
Ezenfelül egy teljesen ismeretlen bolgár cég, az MTB Evrokapital részvényeit is bejegyezték.
Az Üzleti Nyilvántartási Ügynökség adatai szerint 2023 márciusában alapították meg a KFT Senator Treasury G.T.7. nevű céget hatalmas, mintegy 1,76 milliárd eurós alapítói tőkével. Alapítóként és igazgatóként Ranko Mimovicot jegyezték be, tevékenységi körként pedig az „egyéb, máshová nem sorolt pénzügyi szolgáltatások” szerepeltek.
A társaság alapítói tőkéje azonban nem pénzben, hanem nem pénzbeli vagyonban állt: aranyban, részvényekben, valamint német és svájci kötvényekben.
Ezt a céget törölték a nyilvántartásból, de előtte elkészítették a vagyonmegosztási mérleget két új társaság megalapításához: a KFT Senator Treasury G.T.7 Jedan és a KFT Senator Treasury G.T.7 Dva létrehozásához. Ez utóbbi lehet az NIS potenciális vevője.
Az egyik céghez kerültek a bolgár részvények és a kínai kötvények, a másikba pedig 15 tonna arany került.
A KFT Senator Treasury G.T.7. Dva alapító okiratának 6. cikke szerint a társaság tőkéjét kizárólag arany alkotja. Az aranyhoz a Union Bank of Switzerland által 1966. augusztus 6-án kiállított, rendelkezési jogot biztosító letéti igazolás tartozik.
Tizenöt tonna aranyról van szó. Összehasonlításképpen: a Szerb Nemzeti Bank valamivel több mint 47 tonna arannyal rendelkezik, a Magyar nemzeti Bank 110 tonnával, Szlovénia pedig 4,2 tonnával.
Az arany értékét az igazolás kiállításának napján számították ki.
A dokumentumok szerint
a bevitt tőke értéke az arany értékének 80 százaléka, miközben az arany ára az értékbecslés napján 79 111,38 euró volt kilogrammonként. Ennek alapján a bevitt tőke értékét 946 millió euróra számították.
Az aranytőkével rendelkező cég tett ajánlatot a NIS-re
A KFT Senator Treasury G.T.7. Dva társaság az a cég, amely 2 milliárd eurós ajánlatot tett az NIS átvételére.
A társaság közlése szerint 2015. október 30-án eljárást indított az amerikai OFAC-nál, hogy engedélyt szerezzen a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlására, terveiről pedig november 4-én értesítette a Gazpromnyeftyet. A Reuters szerint az OFAC honlapján az szerepel, hogy a kérelem „vezetői felülvizsgálat alatt” van.
Az ügybe csütörtökön Aleksandar Vucic szerb elnök is bekapcsolódott, aki azt üzente Ranko Mimovicnak, hogy „nem vásárolhatja meg az NIS-t”, és hogy „ez a játék nálunk nem fog átmenni”.
Hozzátette azt is, hogy nem tudni, hogy ki áll Mimovic ajánlata mögött. „Találgathatnék, ki áll emögött, de miért tenném, miért rontanám el a kapcsolatokat bizonyos államokkal. Pedig találgathatnék, ki áll mögötte.”
Hírhedt szerb nehézfiú szállt rá a Mol legnagyobb olajüzletére
A szerb energiapiac egyik legfontosabb és Magyarország számára is stratégiai jelentőségű üzletének középpontjába került, meglehetősen rejtélyes üzletember, Ranko Mimovic neve az elmúlt másfél évtizedben több balkáni pénzügyi és korrupciós ügyben is felbukkant.
A szerb vállalkozóhoz köthető, alig egy éve alapított cég váratlanul 2 milliárd eurós ajánlatot tett a Szerbiai Kőolajipari Vállalat orosz tulajdonrészére, ezzel pedig látszólag közvetlen kihívója lett a Molnak. Mimovic neve korábban a horvát Podravka-ügyben, majd több szlovén büntetőeljárásban is előkerült – írta meg a Világgazdaság.